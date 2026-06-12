Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Sing Geetham Review: ‘సింగ్ గీతం’ మూవీ రివ్యూ.. మూవీ ఎలా ఉందంటే..

Sing Geetham Review: ‘సింగ్ గీతం’ మూవీ రివ్యూ.. మూవీ ఎలా ఉందంటే..

Sing Geetham Review Rating Public Talk: తెలుగులో పుష్పక విమానం, ఆదిత్య 369, భైరవ ద్వీపం, బృందావనం, మైఖేల్ మదన కామరాజు, మయూరి వంటి చిత్రాలతో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తాజాగా ఈయన నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘సింగ్ గీతం’. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్‌తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా అందుకుందా లేదా అనేది మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 12, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:40 PM IST
Sing Geetham Review: ‘సింగ్ గీతం’ మూవీ రివ్యూ.. మూవీ ఎలా ఉందంటే..
Image Credit: Sing Geetham (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hindi Actress:అల్లు అర్జున్, విజయ్ దేవరకొండ అని తమిళనాడు సీఎం చేసిన హిందీ హీరోయిన్..
allu arjun26 min ago
2
Sing Geetham Review1 hr ago
3
How to prepare for the IAS using NCERT1 hr ago
4
Raghava Lawrence2 hrs ago
5
Petrol3 hrs ago