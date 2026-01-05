Rahul Sipligunj:‘గ్యాంగ్ స్టర్’ గా మారిన రాహుల్ సిప్లిగింజ్.. ధూల్ పేట కుర్రాడి కొత్త అవతారం..

Rahul Sipligunj as Gang star in Rim Jim: ‘రిమ్ జిమ్’ హైదరాబాద్ అంటూ ‘రిమ్ జిమ్’ టైటిల్ తో రాబోతుంది. ‘అస్లీదమ్’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. ఈ చిత్రాన్ని నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ సినిమాలో నటించడంతో పాటు పాటలు పాడటం విశేషం. ప్రస్తుతం షూటింగ్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు నడుస్తున్నాయి. ఆ చిత్రాన్ని 1990ల కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చోటుచేసుకున్న కొన్ని రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ప్రేరణగా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. హేమ సుందర్ దర్శకత్వంలో, సచేతన్ రెడ్డి, డా. మానస, శ్రీనివాసరావు ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ‘అస్లీదమ్’ అనే ట్యాగ్లైన్తో ఈ సినిమా రాబోతుంది. లవ్ అండ్ ఫ్రెండ్ షిప్ నేపథ్యంలో ఈ మూవీ ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరగుతున్నాయి. త్వరలో రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయనున్నారు.
ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు హేమ సుందర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ మూవీ అవుట్పుట్ చాలా బాగా వచ్చిందన్నారు. ప్రేక్షకులందరికీ నచ్చేలా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు రానటువంటి సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో రాబోతున్నట్టు సమాచారం. AV సినిమాస్ , సి విజువల్స్ బ్యానర్ల పై జి. సచేతన్ రెడ్డి, డాక్టర్ మానస, శ్రీనివాసరావు ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా రాజీ పడకుండా నిర్మిస్తున్నారు. కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం హేమ సుందర్. ఈ చిత్రంలో విన్నర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో ఆయన పాడిన రెండు పాటలు సినిమాకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పారు.
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
ఈ సినిమాలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో అజయ్ వేద్, హీరోయిన్గా వ్రజన, బిత్తిరి సత్తి, రాజ్ తిరందాస్ కనిపించనున్నారు.
టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమాకు సంగీతం కొక్కిలగడ్డ ఇఫ్రాయిం, సినిమాటోగ్రఫీ వాసు పెండం, ఎడిటింగ్ పెనుమత్స రోహిత్ నిర్వహిస్తున్నారు. రియలిస్టిక్ టోన్, భావోద్వేగాల మేళవింపుతో రూపొందుతున్న ‘గ్యాంగ్స్టర్’ ప్రేక్షకుల ముందుకు త్వరలో రాబోతుంది.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.