  • Rahul Sipligunj:‘గ్యాంగ్ స్టర్’ గా మారిన రాహుల్ సిప్లిగింజ్.. ధూల్ పేట కుర్రాడి కొత్త అవతారం..

Rahul Sipligunj: హైదరాబాద్ పాతబస్తీ ధూల్ పేట పోరడు..ఏకంగా ఆస్కార్ స్టేజ్ పై నాటు నాటు పాటతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు. తాజాగా ఇతను సింగర్ గానే కాకుండా.. నటుడిగా సత్తా చాటుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈయన లీడ్ రోల్లో ‘రిమ్ జిమ్’ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమాలో రాహుల్.. గ్యాంగ్ స్టర్ గా కనిపించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 5, 2026, 01:36 PM IST

Rahul Sipligunj as Gang star in Rim Jim: ‘రిమ్ జిమ్’ హైదరాబాద్ అంటూ ‘రిమ్ జిమ్’ టైటిల్ తో రాబోతుంది. ‘అస్లీదమ్’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. ఈ చిత్రాన్ని నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ సినిమాలో నటించడంతో పాటు పాటలు పాడటం విశేషం. ప్రస్తుతం షూటింగ్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు నడుస్తున్నాయి. ఆ చిత్రాన్ని 1990ల కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చోటుచేసుకున్న కొన్ని రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ప్రేరణగా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. హేమ సుందర్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో, సచేతన్ రెడ్డి, డా. మానస, శ్రీనివాసరావు ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ‘అస్లీదమ్’ అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఈ సినిమా రాబోతుంది.  లవ్ అండ్ ఫ్రెండ్ షిప్ నేపథ్యంలో ఈ మూవీ ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్ పనులు జరగుతున్నాయి. త్వరలో రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయనున్నారు. 

ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు హేమ సుందర్ మాట్లాడుతూ.. ఈ మూవీ అవుట్‌పుట్ చాలా బాగా వచ్చిందన్నారు.  ప్రేక్షకులందరికీ నచ్చేలా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు రానటువంటి సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో రాబోతున్నట్టు సమాచారం. AV సినిమాస్ , సి విజువల్స్ బ్యానర్ల పై జి. సచేతన్ రెడ్డి, డాక్టర్ మానస, శ్రీనివాసరావు ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా రాజీ పడకుండా  నిర్మిస్తున్నారు. కథ, స్క్రీన్‌ప్లే, దర్శకత్వం హేమ సుందర్. ఈ చిత్రంలో విన్నర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో ఆయన పాడిన రెండు పాటలు సినిమాకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పారు. 

ఈ సినిమాలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో అజయ్ వేద్, హీరోయిన్‌గా వ్రజన,  బిత్తిరి సత్తి, రాజ్ తిరందాస్ కనిపించనున్నారు.
టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. ఈ సినిమాకు  సంగీతం కొక్కిలగడ్డ ఇఫ్రాయిం, సినిమాటోగ్రఫీ వాసు పెండం, ఎడిటింగ్ పెనుమత్స రోహిత్ నిర్వహిస్తున్నారు.  రియలిస్టిక్ టోన్, భావోద్వేగాల మేళవింపుతో రూపొందుతున్న ‘గ్యాంగ్‌స్టర్’ ప్రేక్షకుల ముందుకు త్వరలో రాబోతుంది. 

