Kalpana Daughter Video: మా అమ్మ సూసైడ్ చేసుకోలేదు.. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన సింగర్ కల్పన కూతురు.. వీడియో ఇదే..

kalpana daughter reacts on her mother suicide attempt: సింగర్ కల్పన నిన్న కేపీహెచ్ పీలోని తన నివాసంలో అచేతనంగా పడిఉన్నారు. పోలీసులు వచ్చి ఆమెను ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే.. అందరు కూడా సింగర్ కల్పన ఆత్మహత్యయత్నంకు పాల్పడిందని భావించారు. తొలుత భర్త పెట్టే వేధింపులు భరించలేక ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించిందని భావించారు. మరికొందరు కూతురు ఆమెమాట వినకపొవడం వల్ల సూసైడ్ కు ప్రయత్నించిందని అందరు భావించారు. కానీ సింగర్ కల్పన తాజాగా.. మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మరీ తన తల్లి ఆస్పత్రి పాలు కావడానికి గల కారణాలపై అసలు నిజం బైటపెట్టారు.

Singer #Kalpana's Daughter :

"My mother, 'Kalpana' took a slight overdose of sleeping pills due to stress, and it was not a suicide attempt.

Please do not misrepresent or create confusion about this matter. There are no disputes in our family." pic.twitter.com/w16qYuMc72

March 5, 2025