Singer Mangli: వివాదంలో బాయిలోనే బల్లిపలికే పాట.. పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన సింగర్ మంగ్లీ..

Singer Mangli files Police complaint on bad comments on bayoline balli palike song: సింగర్ మంగ్లీ తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. గతంలో తన బర్త్ డే పార్టీ సమయంలో సింగర్ మంగ్లీ వివాదాల్లో నిలిచారు. అదే విధంగా ఏపీలో వైఎస్ జగన్ పై కూడా పాటను పాడిన అంశం కాంట్రవర్సీగా మారింది. దీనిపై టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు మంగ్లీని ఏకీపారేశారు. అప్పట్లో అరసవెల్లి సూర్యనారాయణస్వామిని కూడా మంగ్లీ వీఐపీ ప్రొటోకాల్ లో దర్శనం కల్పించడం కూడా ఏపీలో కాంట్రవర్సీగా మారింది.
ఈ విధంగా మంగ్లీ తరచుగా వివాదాలతో వార్తలలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా.. సింగర్ మంగ్లీ వార్తలలో నిలిచారు. ఇటీవల మంగ్లీ పాడిన ఫోక్ సాంగ్ బాయిలోనే బల్లిపలికే సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఈ నేపథ్యంలో దీనికి ఇప్పటికే మిలియన్ల వ్యూస్ లు వచ్చాయి. ఈ ఫోక్ సాంగ్ పై ఒక రేంజ్ లో సోషల్ మీడియాలో మంగ్లీపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ పాటలో మంగ్లీ డ్యాన్స్ కు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా.. సింగర్ మంగ్లీ పాటను కొంత మంది సోషల్ మీడియాలోట్రోల్స్ చేస్తున్నారని, తనను, ఎస్టీ వర్గంను, తన భాషను కించ పర్చే విధంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేశారని సింగర్ మంగ్లీ హైదరాబాద్ లోని ఎస్ ఆర్ నగర్ లోని పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఇది పూర్తిగా తన భాషను , ఎస్టీ సమాజంను కించపర్చేలా ఉన్నాయని దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని సింగర్ మంగ్లీ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు.
