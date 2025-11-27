English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Singer Mangli: వివాదంలో బాయిలోనే బల్లిపలికే పాట.. పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన సింగర్ మంగ్లీ..

Singer Mangli: వివాదంలో బాయిలోనే బల్లిపలికే పాట.. పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన సింగర్ మంగ్లీ..

Singer mangli bayoline balli palike song controversy: కావాలని తన పాటను, తనను టార్గెట్ చేశారని సింగర్ మంగ్లీ ఆరోపించారు.ఈ నేపథ్యంలో ఎస్ ఆర్ నగర్ లోని పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం  వార్తలలో నిలిచింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 27, 2025, 05:09 PM IST
  • పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన సింగర్ మంగ్లీ..
  • తన భాషను టార్గెట్ చేశారంటూ వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Vimala Raman Husband: విమల రామన్ భర్త తెలుగులో ఒకప్పుడు లవర్ బాయ్.. అప్పట్లో స్టార్ హీరో..ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయారో చూడండి..!
6
Vimala Raman husband
Vimala Raman Husband: విమల రామన్ భర్త తెలుగులో ఒకప్పుడు లవర్ బాయ్.. అప్పట్లో స్టార్ హీరో..ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయారో చూడండి..!
Andhra King Taluka Review:‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. రామ్ పోతినేని సాలిడ్ గా కొట్టేలా ఉన్నాడే..
5
Andhra King Taluka Pre Release Business
Andhra King Taluka Review:‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. రామ్ పోతినేని సాలిడ్ గా కొట్టేలా ఉన్నాడే..
Mini Projector Discount Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 1,529కే పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్!
6
Mini Projector
Mini Projector Discount Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 1,529కే పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్!
Samantha: సంబరాల్లో మునిగిన హీరోయిన్‌ సమంత.. ఇప్పుడు ఎందుకో తెలుసా?
6
samantha
Samantha: సంబరాల్లో మునిగిన హీరోయిన్‌ సమంత.. ఇప్పుడు ఎందుకో తెలుసా?
Singer Mangli: వివాదంలో బాయిలోనే బల్లిపలికే పాట.. పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన సింగర్ మంగ్లీ..

Singer Mangli files Police complaint on bad comments on bayoline balli palike song: సింగర్ మంగ్లీ తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. గతంలో తన బర్త్ డే పార్టీ  సమయంలో సింగర్ మంగ్లీ  వివాదాల్లో నిలిచారు. అదే విధంగా ఏపీలో వైఎస్ జగన్ పై కూడా పాటను పాడిన అంశం కాంట్రవర్సీగా మారింది. దీనిపై టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు  మంగ్లీని ఏకీపారేశారు. అప్పట్లో అరసవెల్లి సూర్యనారాయణస్వామిని కూడా మంగ్లీ వీఐపీ ప్రొటోకాల్ లో దర్శనం కల్పించడం కూడా ఏపీలో కాంట్రవర్సీగా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ విధంగా మంగ్లీ తరచుగా వివాదాలతో వార్తలలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా.. సింగర్ మంగ్లీ వార్తలలో నిలిచారు. ఇటీవల మంగ్లీ పాడిన ఫోక్ సాంగ్ బాయిలోనే బల్లిపలికే సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

ఈ నేపథ్యంలో  దీనికి ఇప్పటికే మిలియన్ల వ్యూస్ లు వచ్చాయి. ఈ ఫోక్ సాంగ్ పై ఒక రేంజ్ లో సోషల్ మీడియాలో మంగ్లీపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ పాటలో మంగ్లీ డ్యాన్స్ కు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.

Read more: Prabhas Anushka Wedding Video: గ్రాండ్‌గా ప్రభాస్- అనుష్కల పెళ్లి.!. బ్యాండ్ కొట్టిన బాలయ్య.. వీడియో వైరల్..

ఇదిలా ఉండగా.. సింగర్ మంగ్లీ పాటను కొంత మంది సోషల్ మీడియాలోట్రోల్స్ చేస్తున్నారని, తనను, ఎస్టీ వర్గంను, తన భాషను కించ పర్చే విధంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేశారని సింగర్ మంగ్లీ హైదరాబాద్ లోని ఎస్ ఆర్ నగర్ లోని పోలీసులను ఆశ్రయించారు.  ఇది పూర్తిగా తన భాషను , ఎస్టీ సమాజంను కించపర్చేలా ఉన్నాయని దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని సింగర్ మంగ్లీ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు.  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Singer MangliMangli folk songBayilone Balli PalikeSinger mangli folk songsinger mangli controversy

Trending News