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S Janaki Grand Daughter: కన్నీళ్లు కన్పించకుంటే.. బాధలేనట్ల..?.. ఎస్ జానకీ మనవరాలు ఎమోషనల్.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

S Janaki demise: కొంత మంది ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో తన గురించి చాలా నీచంగా ట్రోల్స్ చేశారని అది చూసి చాలా బాధగా అన్పించిందని ఇటీవల కన్నుమూసిన  ప్రముఖ సింగర్ ఎస్ జానకీ మనవరాలు తీవ్ర భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసి తన గోడును బైటపెట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 14, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:45 PM IST
S Janaki Grand Daughter: కన్నీళ్లు కన్పించకుంటే.. బాధలేనట్ల..?.. ఎస్ జానకీ మనవరాలు ఎమోషనల్.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
Image Credit: sjanakidemisemysuru(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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