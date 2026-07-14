/S Janaki Grand Daughter: కన్నీళ్లు కన్పించకుంటే.. బాధలేనట్ల..?.. ఎస్ జానకీ మనవరాలు ఎమోషనల్.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

S Janaki grand daughter apsara vydyula emotional post: లెజెండరీ సింగర్, గాన కోకిల ఎస్ జానకీ ఇటీవల అనారోగ్య సమస్యలతో మైసూర్ లోని ఆస్పత్రిలో కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనతో సంగీత ప్రపంచం అంతా ఒక్కసారిగా మూగబోయినట్లైంది. ఎస్ జానకీ మరణం పట్ల రాజకీయ, సినీ రంగ ప్రముఖులు తమ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. దేశ వ్యాప్తంగా ఎస్ జానకీ అభిమానులు చివరి సారిగా భౌతిక కాయంను చూసేందుకు మైసూర్ లోని ఆమె నివాసంకు క్యూలు కట్టారు. అయితే.. ఎస్ జానకీ అంతిమ సంస్కారాలు ఆదివారం సాయంత్రం మైసూరు సమీపంలోని కనియానహుండి వద్ద గల ఫామ్హౌస్లో కర్ణాటక ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో ముగిశాయి.
ఆమె మనవరాలు అప్సర విద్యుల శాస్త్రోక్తంగా అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించి, చితికి నిప్పంటించారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే తన సోదరి వర్ష చనిపోయిన బాధలో ఉన్న అప్సర విద్యుల ఈ ఘటనతో మరింత డీప్రెషన్ లోకి వెళ్లిపోయారు. ఎవరితో మాట్లాడకుండా షాక్ లో ఉన్నట్లు ఉన్నారు. మరోవైపు కొన్ని మీడియా ఛానెళ్లతో నివాళులపై చేసిన వ్యాఖ్యల్ని కూడా కాంట్రవర్సీలా చేశారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో కొంత మంది ట్రోల్స్ చేశారు. అసలు అప్సర విద్యుల కు ఎస్ జానకీ కన్నుమూశారని ఆమెముఖంలో అస్సలు బాధలేదని, కన్నీళ్లు కూడా పెట్టుకొలేదని చెడుగా ప్రచారం చేశారు.
దీనిపై అప్సర విద్యుల తన ఇన్ స్టా వేదికగా రియాక్ట్ అయ్యారు. మానానమ్మకు తనతో అవినాభావ బంధముందన్నారు. తన అక్కడ వర్ష అచ్చం ఎస్ జనకీలా ఉండేదన్నారు. అయితే.. ఆమె కూడా తనను వదిలి 2023 లో వెళ్లిపోయిందని అన్నారు. వీరితో తనకు చాలా బాండింగ్ ఉండేదని అన్నారు. అలాంటి సమయంలో ఇప్పటికే అక్కడ వెళ్లిపోయిన బాధలో ఉన్న నాకు.. నానమ్మ కూడా వదిలి వెళ్లడంతో డీప్రెషన్ లోకి వెళ్లానని అన్నారు .
కేవలం కన్నీళ్లు కన్పించకుంటే బాధలేదని అనడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అని ట్రోలర్స్ కు క్వశ్చన్ చేశారు. ఒకరు చనిపోయినప్పుడు వారితో బంధం ఆ రోజుల్లోనే మాయమయ్యేది కాదన్నారు. జీవితాంతం ఆ బాధ వెంటాడుతు ఉంటుందని ఎస్ జానకీ మనవరాలు అప్సర విద్యుల చెప్పుకొచ్చారు.
దయచేసి కన్నీళ్లతో తమ మనసులోని బాధల్ని ముడిపెట్టొద్దని అప్సర విద్యుల భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. వీళ్లిద్దరు తనను వదిలి వెళ్లారనడం కంటే.. స్వర్గంలో ఇద్దరు కలిశారని కొంత వరకు ఓదార్పును కల్గిస్తుందని ఆ ట్విట్ లో భావొద్వేగంతో రాసుకొచ్చారు.
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