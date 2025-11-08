Singer Sunitha: సింగర్ సునీతకు ఘోర అవమానం..మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భార్య తిట్టిందని రాత్రంతా వెక్కివెక్కి ఏడ్చింది!

Singer Sunitha Latest News: సింగర్ సునీత గురించి సినిమా ప్రేక్షకులకు, సంగీత ప్రియులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనేలేదు. ఆమె తరచూ వార్తల్లో నిలూస్తూనే ఉంటుంది. కొన్నేళ్ల క్రితం ఆమె రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అప్పట్లో ఆమె గురించి మీడియాలో తెగ వార్తలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం సింగర్ సునీత కొన్ని పాటల పోటీల కార్యక్రమాలకు జడ్జ్గా వెళ్తుండగా.. మరికొన్ని సినిమాల్లో పాటలు పాడుతుంది. తాజాగా ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఓ వార్త తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న సింగర్ సునీత తన కెరీర్లో జరిగిన ఓ సంఘటన గురించి ఇంటర్వ్యూలో పంచుకుంది.
గతంలో తనతో ఓ సంగీత దర్శకుడు విచిత్రంగా ప్రవర్తించినట్లు సింగర్ సునీత చెప్పకొచ్చింది. ఓ కార్యక్రమంలో తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని ప్రేక్షకులతో షేర్ చేసుకుంది. ఓ ఫేమస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భార్య తనతో అసభ్యంగా వ్యవహరించినట్లు సునీత చెప్పింది. ఆ కారణంగా రాత్రంతా వెక్కివెక్కి ఏడ్చినట్లు ఆమె వెల్లడించింది. అయితే తన కెరీర్లో అదే పెద్ద చేదు అనుభవం అంటూ సునీత భావోద్వేగానికి లోనయ్యింది.
"నేను ఓ పాట పాడటానికి ఫేమస్ సంగీత దర్శకుడు ఒకరి స్టూడియోకి వెళ్లాను. అక్కడ అనుకోని సంఘటన ఒకటి జరిగింది. అక్కడి వెళ్లాక ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తన దగ్గర ఉన్న మైక్ను ఇచ్చి పాట పాడమని చెప్పాడు. చెప్పగానే అక్కడికి వెళ్లాను. అక్కడికి వెళ్లి పాట పాడి.. మైక్ అక్కడ పెట్టి తిరిగి వస్తున్న క్రమంలో ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భార్య ఎంతో అసహ్యంగా మాట్లాడింది. నాపై అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసింది" అంటూ సింగర్ సునీత తన చేదు అనుభవాన్ని పంచుకుంది.
"అలాగే ఆ పరిస్థితుల్లో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మైక్ ఇచ్చిన పాట పాడమని చెప్పిన సందర్భంగా.. ఆమె మైక్ తీసుకునేప్పుడు అతని చేయి తాకినట్లు సంగీత దర్శకుడి భార్య ఆరోపించింది. 'మా ఆయన చేతి వేళ్లను తాకుతావేంటి నువ్వు..! అసలు ఏమనుకుంటున్నావు..నీ ఉద్దేశం ఏంటి' అని ఆమె అసభ్యంగా మాట్లాడింది. దీంతో అదే సమయంలో నేను కూడా దీటుగా సమాధానం చెప్పాను. అయినా ఆమె వ్యాఖ్యలు నన్ను బాధించాయి. అందుకే ఇంటికి వెళ్లాక రాత్రంతా వెక్కివెక్కి ఏడ్చాను" అని సింగర్ సునీత భావోద్వేగానికి లోనయ్యాను అని చెప్పకొచ్చింది.
