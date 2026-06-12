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Kotha Malupu movie Review: ‘కొత్త మలుపు’ మూవీ రివ్యూ.. సునీత కుమారుడు మూవీ మెప్పించిందా..!

Kotha Malupu Review: ప్రముఖ నేపథ్య గాయనీ సునీత తనయుడు  ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా నటించిన‌ రెండో చిత్రం ‘కొత్త మలుపు’. దర్శకుడు శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి తెరకెక్కించారు. కోనసీమ నేపథ్యంలో రొమాంటిక్ లవ్ అండ్ సస్పెన్స్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 12, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:25 PM IST
Kotha Malupu movie Review: ‘కొత్త మలుపు’ మూవీ రివ్యూ.. సునీత కుమారుడు మూవీ మెప్పించిందా..!
Image Credit: Kotha Malupu Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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