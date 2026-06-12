/ Kotha Malupu movie Review: ‘కొత్త మలుపు’ మూవీ రివ్యూ.. సునీత కుమారుడు మూవీ మెప్పించిందా..!

మూవీ రివ్యూ: కొత్త మలుపు (Kotha Malupu)
నటీనటులు: ఆకాష్, భైరవి ఆర్థ్యా, రఘుబాబు, పృథ్వీ, మహేందర్, ప్రభావతి, సిద్ధు, ఐశ్వర్య తదితరులు
మ్యూజిక్: యశ్వంత్ నాగ్
సినిమాటోగ్రఫీ: సుమంత్ కచర్ల
బ్యానర్: తథాస్తు క్రియేషన్స్
నిర్మాత: తాటి బాలకృష్ణ
దర్శకత్వం: శివ కేసనకుర్తి
కథ విషయానికొస్తే..
లైఫ్ అంటే ఎంజాయ్ తప్ప మరొకటి తెలియని కమల్ (ఆకాష్) ఫ్రెండ్స్తో కలిసి హైదరాబాద్లో ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు. ఇక ఓ ఫ్యామిలీ పెళ్లి వేడుక కోసం కోనసీమలోని అందమైన గ్రామానికి వెళ్తాడు. అక్కడ వరలక్ష్మి (భైరవి ఆర్థ్యా) అనే గ్రామీణ యువతిని చూసి ఆకర్షితువుతాడు.. ఒక రాత్రి అనుకోని పరిస్థితుల్లో అవమానకర స్థితిలో చిక్కుకున్న కమల్ను ఓ యువతి రక్షిస్తుంది. అయితే ఆమె ఎవరో అతనికి తెలియదు. తనను ఆదుకున్న ఆ అమ్మాయి కోసం కమల్ చేసే అన్వేషణలో వరలక్ష్మి అతనికి తోడుగా నిలుస్తుంది. ఈ ప్రయాణంలో ఇద్దరి మధ్య లవ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే, తాను వెతుకుతున్న అమ్మాయి వరలక్ష్మినేనని తెలుసుకునేలోపే, ఆమె మరో యువకుడితో ఉన్న ఫోటో కమల్ కు చిక్కుతుంది. దాంతో సాఫీగా సాగిపోయే వీరి ప్రేమలో అనుమానాలు, అపార్థాలు చోటుచేసుకొని కొత్త మలుపు తీసుకుంటాయి. ఇంతకీ తన ప్రేయసితో ఉన్న ఆ యువకుడు ఎవరు? వరలక్ష్మికి అతనితో రిలేషన్ ఏమిటి? ఈ అపార్థాల మధ్య కమల్-వరలక్ష్మి ప్రేమ ఎలాంటి పరీక్షలను ఫేస్ చేసింది. చివరికి వారి ప్రేమ విజయ తీరాలకు చేరి సుఖాంతం అయిందా..లేదా అనేది తెరపై చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ప్రేమ అంటే ఓ నమ్మకం. అందులో అపార్ధాలకు తావు లేదు. అలాంలి ప్రేమలో అనుమానాలు మొదలైతే .. ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతుందనే అంశం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. శివ కేసనకుర్తి ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే కథకు గోదావరి ప్రాంతం గ్లామర్ను జోడించి ఆడియన్స్కు చక్కటి అనుభూతిని అందించారు. సినిమా స్టార్ట్ నుంచే ఫ్రెష్ ఫీల్ను కలిగించేలా దర్శకుడు కొత్త మలుపు టైటిల్ కు న్యాయం చేశాడు. ఈ సినిమాలో కొన్ని మలుపులు నిజంగానే చూసే ప్రేక్షకులను అబ్బుర పరుస్తాయి. పల్లెటూరి వాతావరణం, పెళ్లి సందడి, స్నేహితుల సరదా సంభాషణలు, హీరో-హీరోయిన్ల మధ్య నడిచే లవ్ సీన్స్ రొటీన్గా ఉన్న మెయిన్ స్ట్రీమ్ కథలోకి తీసుకెళ్లాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మొదటి భాగంలో వచ్చే కామెడీ ఎపిసోడ్స్, గోదావరి ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన హాస్య శైలి మంచి వినోదాన్ని పంచాయి.
రెండో భాగంలో కథ భావోద్వేగాల వైపు మలుపు తిరుగుతుంది. ప్రేమలో అనుమానం ఎంత ప్రమాదకరమో, ఒకరి గతాన్ని పట్టుకుని తీర్పు చెప్పడం ఎంత తప్పో చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం బాగుంది. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్లో వచ్చే సందేశం నేటి యువతకు కనువిప్పులా ఉంది. యశ్వంత్ నాగ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ బాగుంది. సుమంత కచర్ల కోనసీమ అందాలను తన కెమెరాలో బంధించిన విధానం బాగుంది. పల్లె అందాలను చూపించిన తీరు బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
కమల్ పాత్రలో ఆకాష్ చక్కటి ఈజ్తో నటించాడు. ఎంతో ఎనర్జిటిక్ యువకుడిగా ఒదిగిపోయాడు.రెండో భాగంలో ప్రేమలో తడబడే యువకుడిగా భావోద్వేగాలను స్క్రీన్ పై చక్కగా మలిచాడు. భైరవి ఆర్థ్యాఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలాల్లో భైరవి నటన ఒకటి. వరలక్ష్మి పాత్రలో ఆమె సహజసిద్ధంగా నటించింది. గ్రామీణ యువతిగా అమాయకత్వం, ప్రేమలోని భావోద్వేగాలను ఎంతో సహజంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది. క్లైమాక్స్లో ఆమె నటన గుర్తిండి పోతుంది. రఘుబాబు – పృథ్వీ:ఈ ఇద్దరి కామెడీ ట్రాక్ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. గోదావరి యాసలో వచ్చే డైలాగులు, టైమింగ్ ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయి. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్..
గోదావరి అందాలు..
ఆకాష్, భైరవి కెమిస్ట్రీ
క్లైమాక్స్..
మైనస్ పాయింట్స్..
సెకండాఫ్
ఓవర్ డ్రామా..
పంచ్ లైన్.. ప్రేమకథలో ‘కొత్త మలుపు’
రేటింగ్: 2.75/5
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