/మీ కళ్లు చల్లబడ్డాయా.. జానకి మృతిపై సుశీలమ్మ ఆవేదన..

Susheela: జానకమ్మ మృతితో మీ కళ్లు చల్లబడ్డాయా అంటూ సుశీలమ్మ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. అప్పట్లో మద్రాసు సినీ ఇండస్ట్రీని జానకమ్మ గడగడలాడించింది. జానకి దెబ్బ మీద దెబ్బ కొట్టి ఆవిడని కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు దేవుడు. నా కంటే గొప్ప సింగర్ అని నా కొచ్చిన ఓ అవార్డును ఓ సందర్భంలో ఆమెకే ఇచ్చాను. ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది మా మధ్య చిచ్చు పెట్టాలనే ప్రయత్నం చేశారు. మేమిద్దరం ఎపుడు హద్దులు మీరలేదు. ఒకరిపై ఒకరికి గౌరవం ఇచ్చి పుచ్చుకున్నాము.
నాకు వచ్చిన ఓ అవార్డును ఆమెకు ఇవ్వడం అనేది నా జీవితంలో నేను చేసిన మంచి పని అని సుశీలమ్మ పేర్కొన్నారు. జీవితంలో మనకి తెలియకుండానే పుడతాం.. తెలియకుండానే పోతామన్నారు. ఎవరి టైమ్ వస్తే వాళ్లు ఈ లోకాన్ని నిష్క్రమిస్తారు. జానకమ్మ తన ఫీల్డ్లో అగ్ర స్థానానికి చేరుకోవడానికి ఎంతో కష్టపడిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. సరస్వతి ఆమె సంగీతాన్ని దగ్గర నుండి వినడానికి ఆమెను తీసుకెళ్లిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు
జానకి విషయానికొస్తే.. పక్షుల కిలకిల రావాలైనా...పసిపాపల స్వరాలైనా...అమ్మ పలికే లాలిపాటలైనా... ప్రతి ఒక్కటి ఆమె గొంతులో జాలువారేది. చిన్న పిల్లల గీతాలు.. భక్తి గీతాలైనా.. విరహ గీతాలైనా.. ప్రేమ గీతాలైనా.. సిరిమల్లె పువ్వా అంటూ హస్కి వాయిస్తో ప్రేక్షకులను తీపి గాయాలను చేసినా.. అది జానకమ్మకే దక్కింది. మొత్తంగా స్వరాలతో ప్రేక్షకులను ప్రయోగాలు చేయడంలో ఆమెను మించిన వారు లేరు. ఆమె మృతితో భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ఓ శకం ముగిసినట్టైయింది.
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