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మీ కళ్లు చల్లబడ్డాయా.. జానకి మృతిపై సుశీలమ్మ ఆవేదన..

Singer Susheela: సుశీలమ్మ మృతి భారతీయ సినీ రంగంలో ఓ మేరు పర్వతం నేలకొరిగింది. ఆమె మృతి నేపథ్యంలో ఆమె కంటే సీనియర్ అయిన సుశీలమ్మ .. తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ వీడియోను షేర్ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:01 AM IST
మీ కళ్లు చల్లబడ్డాయా.. జానకి మృతిపై సుశీలమ్మ ఆవేదన..
Image Credit: Janaki Vs Sushila (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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మీ కళ్లు చల్లబడ్డాయా.. జానకి మృతిపై సుశీలమ్మ ఆవేదన..
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