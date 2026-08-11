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సింగిల్ స్క్రీన్‌లు మూతపడటానికి స్టార్ హీరోలే కారణమా..?

Single screen closed: 2000 మిలీనియంకు ముందు వరకు తెలుగు సహా దేశ వ్యాప్తంగా సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్స్‌ మాత్రమే ఉండేవి. రాను రాను వీటి సంఖ్య తగ్గిపోతూ అదే ప్లేస్‌లో మల్టీప్లెక్స్‌ పెరుగుతూ పోతున్నాయి. ఇక సింగిల్ స్క్రీన్స్ మూసివేతకు స్టార్ హీరోలే కారణమా అంటే ఔననే అంటున్నారు సినీ విశ్లేషకులు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:46 PM IST
సింగిల్ స్క్రీన్‌లు మూతపడటానికి స్టార్ హీరోలే కారణమా..?
Image Credit: Singel Screen Theatres (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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