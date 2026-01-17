Siva Balaji Madhumitha: విడాకులకు రెడీ అయిన మరో టాలీవుడ్ కపుల్..శివబాలాజీ-మధుమిత బంధంలో విడాకుల సెగ?!

Siva Balaji Madhumitha Divorce: సినిమా నటుడిగా, బిగ్ బాస్ విజేతగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువైన శివబాలాజీ, తన భార్య మధుమితతో కలిసి ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారి ప్రేమకథలో ఉన్న మలుపులు, పెళ్లయ్యాక ఎదురైన గొడవల గురించి సంచలన విషయాలు వెల్లడించారు.
ప్రేమ కోసం మూడు రోజుల నిరాహార దీక్ష
శివబాలాజీ, మధుమితల ప్రేమ పెళ్లికి మొదట్లో అనేక అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. ముఖ్యంగా మధుమిత తల్లికి ఈ సంబంధం అస్సలు ఇష్టం లేదట. పెళ్లికి ఒప్పుకోకుండా ఆమెను గదిలో బంధించి, ఫోన్ కూడా లాగేసుకున్నారట. శివబాలాజీని పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం మధుమిత ఏకంగా మూడు రోజుల పాటు అన్నపానీయాలు మానేసి నిరాహార దీక్ష చేశారట. చివరికి ఆమె తండ్రి జోక్యం చేసుకుని తల్లిని ఒప్పించడంతో వీరి వివాహం ఘనంగా జరిగింది.
విడాకుల ఆలోచన..!
పెళ్లైన మొదటి ఒకటిన్నర సంవత్సరం వీరిద్దరికీ నరకంలా గడిచిందని వారు చెప్పుకొచ్చారు. అప్పటికే వారికి బాబు కూడా పుట్టాడు. ఇద్దరి మధ్య వచ్చిన మనస్పర్థలు కారణంగా మూడో వ్యక్తిని (బయటి వ్యక్తులను) తమ గొడవల్లోకి లాగడం వల్ల సమస్యలు మరింత ముదిరాయని వారు చెప్పుకొచ్చారు. గొడవలు తారాస్థాయికి చేరడంతో విడాకులు తీసుకోవాలని కూడా అనుకున్నారట. ఒక దశలో కజిన్ సలహాతో కొన్ని రోజులు విడివిడిగా కూడా ఉన్నారు.
నిలిపిన 'ఇగో' త్యాగం
ఎట్టకేలకు తమ మధ్య ఉన్న 'ఇగో' (అహంకారం) సమస్యలను పక్కన పెట్టాలని ఈ జంట నిర్ణయించుకుంది. బయటి వ్యక్తుల ప్రమేయం లేకుండా తమ సమస్యల గురించి నేరుగా మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టారు. అలా ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న అపార్థాలు తొలగిపోయి, ప్రస్తుతం ఒక అన్యోన్యమైన దంపతులుగా కొనసాగుతున్నారు.
Also Read: Train Accident Today: పట్టాలు తప్పిన తిరుపతి ట్రైన్..రెండు బోగీలు ఈడ్చుకెళ్లి..పలు రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం!
Also REad: AP Employees DA Arrears: సంక్రాంతి ధమాకా..60 నెలల DA బకాయిలు విడుదల..ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో రూ.60 వేల వరకు జమ!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook