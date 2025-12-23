Sivaji Video: పొరపాటు జరిగింది.. సామాన్ల రచ్చపై ఎట్టకేలకు క్షమాపణలు చెప్పిన నటుడు శివాజీ.. వీడియో వైరల్..

Sivaji apology to his comments on Heroine dressing sense in dhandoraa movie event video: టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ ఇటీవల దండోరా మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ లో చేసిన కామెంట్స్ పెనుదుమారంగా మారాయి. దీనిపై అనేక మంది సెలబ్రీటీలు రియాక్ట్ అయ్యారు. అనసూయ భరద్వాజ్, చిన్మయి, మంచు మనోజ్, రామ్ గోపాల్ వర్మ సామాన్ల వివాదంపై మాట్లాడారు. శివాజీ వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. చివరకు దీనిపై తెలంగాణ మహిళ కమిషన్ సీరియస్ అయ్యింది. కేసు నమోదు చేసి తమ ఎదుట హజరు కావాలని నోటీసుల్ని సైతం జారీ చేసింది.
హీరోయిన్లకు క్షమాపణలు చెప్పిన నటుడు శివాజీ
నిన్న దండోరా సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో హీరోయిన్ల మీద చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపడంతో క్షమాపణలు చెప్పిన నటుడు శివాజీ https://t.co/4QOKMKp5BR pic.twitter.com/1YGH34sVDN
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) December 23, 2025
ఈ క్రమంలో శివాజీ క్షమాపణలు చెబుతూ ఒక వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. తాను దండోరా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ లో మాట్లాడినప్పుడు రెండు అన్ పార్లమెంటరీ పదాలు దొర్లాయని అన్నారు. దానికి క్షమాపణలు చెబుతున్నట్లు చెప్పారు. తన ఉద్దేష్యం మహిళలు అందరి డ్రెస్ ల మీద కాదని, ఇటీవల జరిగిన కొన్ని ఘటనలపై సరైన దుస్తులు వేసుకుని వెళ్తే ఎలాంటి చేదు అనుభవాలు కూడా ఎదురు కావాని చెప్పినట్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఒకటి మాత్రం చెబుతున్న ఒకరికి మంచి చెప్పాలని ఉద్దేష్యం తప్ప ఎవరిని అవమానించాలని తన మాటల అర్థం కాదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయితే.. ఈ వివాదంపై కొంత మంది శివాజీ వ్యాఖ్యలకు సపోర్ట్ కూడా చేస్తున్నారు. ఆయన చెప్పిన దాంట్లో కరెక్ట్ ఉందని కూడా వాదిస్తున్నారు.
Read more: Ram gopal Varma: నీ అభిప్రాయాలు మడిచి అక్కడ పెట్టుకొ..!. శివాజీ వివాదంపై రామ్ గోపాల్ వర్మ షాకింగ్ కామెంట్స్..
మొత్తంగా శివాజీ క్షమాపణలు చెప్పడంతో ఈ వివాదంకు ఇప్పటికైన ఫుల్ స్టాప్ పడుతుందో లేదో అనేది వేచి చూడాలి. శివాజీ ఇటీవల దండోరా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ లో మాట్లాడుతూ.. హీరోయిన్ల పద్దతిగా ట్రెడిషన్ దుస్తులు వేసుకుంటే గౌరవంగా ఉంటుందన్నారు. బోల్డ్ గా దుస్తులు వేసుకుంటే అభిమానులు మనసులో బూతులు తిట్టుకుంటారని వ్యాఖ్యలుచేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలే ప్రస్తుతం శివాజీ మెడకు చుట్టుకుని ఇండస్ట్రీలో దుమారం చెలరేగింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి