Bala Ramayanam Seetha: Jr.ఎన్టీఆర్ తొలి హీరోయిన్ గుర్తుందా? 'బాలరామాయణం'లో సీత సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పి ఏం చేస్తుందో తెలుసా?

Smitha Madhav Bala Ramayanam: ఎన్టీఆర్ స్టార్ హీరో కాకముందే 1996లో 'బాలరామాయణం' చిత్రంతో బాలనటుడిగా సంచలనం సృష్టించారు. అయితే అందులో సీత పాత్రలో నటించిన స్మిత మాధవ్ గుర్తుందా? సినిమాలు మానేసి ఇప్పుడేం చేస్తుందో తెలుసా?

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 20, 2025, 03:31 PM IST

Smitha Madhav Bala Ramayanam: యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ రేంజ్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారిపోయింది. RRR సినిమాతో ప్రపంచస్థాయి నటుడిగా ఎదిగిన తారక్, ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ ప్రాజెక్టులతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. అయితే ఎన్టీఆర్ స్టార్ హీరో కాకముందే 1996లో 'బాలరామాయణం' చిత్రంతో బాలనటుడిగా సంచలనం సృష్టించారు.

అప్పట్లో అందరూ చిన్న పిల్లలతోనే రూపొందించిన ఈ పౌరాణిక చిత్రం ఉత్తమ బాలల చిత్రంగా జాతీయ అవార్డును కూడా గెలుచుకుంది. ఈ సినిమాలో తారక్ రాముడిగా నటించగా, సీతగా నటించి మెప్పించిన ఆ చిన్నారి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఏం చేస్తోంది? అన్న ఆసక్తి నెటిజన్లలో నెలకొంది.

ఎవరీ 'బాలరామాయణం' సీత?
ఆ సినిమాలో సీత పాత్రలో అద్భుతమైన హావభావాలను పలికించిన ఆ అమ్మాయి పేరు స్మితా మాధవ్. సినిమా వచ్చి దాదాపు మూడు దశాబ్దాలు కావస్తున్నా, ఆమె కళ్లు, ఆ అమాయకపు ముఖం ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులకు గుర్తే. అయితే 'బాలరామాయణం' తర్వాత ఆమె వెండితెరకు దూరమై, శాస్త్రీయ కళల వైపు తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించింది.

క్లాసికల్ సింగర్, క్లాసికల్ డ్యాన్సర్‌గా..
సినిమాల్లో హీరోయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, స్మిత సంగీతం, నృత్యంపై మక్కువతో అటువైపే స్థిరపడింది. గురు రాజేశ్వరి సాయినాథ్ వద్ద భరతనాట్యంలో శిక్షణ పొంది.. ప్రస్తుతం ఆమె గొప్ప డ్యాన్సర్‌గా రాణిస్తోంది. 'శృతి లయ కేంద్ర నటరాజాలయ'కు డైరెక్టర్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తోంది. ప్రసిద్ధ 'హైదరాబాద్ సిస్టర్స్' (శ్రీమతి లలిత, హరిప్రియ) వద్ద శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని అభ్యసించింది.

అకడమిక్‌లో కూడా టాపర్
స్మిత మాధవ్ కేవలం కళలకే పరిమితం కాకుండా చదువులోనూ అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచింది. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుండి సంగీతం, నృత్యంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసింది. ఇందిరకళ సంగీత విశ్వవిద్యాలయం నుండి నృత్యంలో మాస్టర్స్, మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి సంగీతంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీలను అందుకుంది.

ప్రస్తుతం ఏం చేస్తోంది?
బాలరామాయణం తర్వాత ఆమె పృథ్వీ అనే ఆర్ట్ ఫిలింలో కథానాయికగా నటించింది. అంతేకాకుండా, పలు టీవీ ఛానెల్స్‌లో వివిధ భాషా షోలకు యాంకరింగ్‌గా కూడా వ్యవహరించింది. ప్రస్తుతం ఆమె దేశ విదేశాల్లో స్టేజ్ షోలు ఇస్తూ, ఒక గొప్ప శాస్త్రీయ కళాకారిణిగా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో కూడా అప్పుడప్పుడు తన నృత్య వీడియోలు, ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ అభిమానులను అలరిస్తోంది.  

