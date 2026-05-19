/Snake near Salman khan house Video: కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ ఇంటి ఆవరణలో పాము కలకలం.. వీడియో వైరల్..

Snake found at Actor salman khans galaxy apartment in Mumbai Video: కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ ముంబైలోని గ్యాలక్సీ నివాసంలో అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ ఉంటారు. గత కొన్నేళ్లుగా బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బెదిరింపులతో కండల వీరుడు తన నివాసం వద్ద ప్రత్యేకంగా భద్రత వలయం కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. నిరంతరం విడతల వారిగా ప్రత్యేకభద్రతతో పాటు, వ్యక్తిగత సిబ్బంది కూడా నిరంతరం సల్మాన్ ఇంటి పరిసరాల్లో పహరా ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో సల్మాన్ ఖాన్ ముంబైలోని గ్యాలక్సీ నివాసంలో తాజాగా.. ఐదడుగుల పాము హల్ చల్ చేసింది.
Mumbai - A five-foot-long rat snake was spotted inside the premises of Galaxy Apartments in Bandra, Bollywood superstar Salman Khan’s residence. The non-venomous snake was noticed in the compound, triggering immediate alertness. Police Constable who was on security duty at Galaxy… pic.twitter.com/lfZsIq99Sk
— NextMinute News (@nextminutenews7) May 19, 2026
ముంబైలోని సల్మాన్ ఖాన్ నివాసం ఉండే గ్యాలక్సీలో పాము కారు పార్కింగ్ చేసే ప్రదేశంలోకి వచ్చింది. అక్కడ చాలా సేపు అటు ఇటు సంచరించింది. అక్కడున్న సిబ్బంది పామును గుర్తించారు. వెంటనే కోబ్రా క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు.
ఈ నేపథ్యంలో రంగంలోకి దిగిన స్నేక్ క్యాచర్ వెంటనే చాకచక్యంగా పామును పట్టుకున్నాడు. దీంతో అక్కడి వారంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కోబ్రా ఐదడుగల పెద్దగా ఉందని ప్రమాదకరమని స్నేక్ క్యాచర్ చెప్పాడు. ఆతర్వాత పామును దగ్గరలోని అడవిలో తీసుకెళ్లి వదిలేశాడు.
ఆ పాము హల్ చల్ తో సల్మాన్ ఖాన్ ఇంటి ఆవరణలో కాస్తంత సెక్యురిటీ సిబ్బంది సైతం టెన్షన్ కు గురయ్యారు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్గా మారడంతొ తమ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ కు ఏమైందో అని సల్లుభాయ్ అభిమానులు నెట్టింట ఒకింత ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు.
