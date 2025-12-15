English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Soggadu Re Release: 50 యేళ్ల శోభన్ బాబు ‘సోగ్గాడు’.. ఈ నెల 19న రీ రిలీజ్..

Soggadu Re Release: 50 యేళ్ల శోభన్ బాబు ‘సోగ్గాడు’.. ఈ నెల 19న రీ రిలీజ్..

Soggadu Re Release: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అసలు సిసలు సోగ్గాడు అంటే నట భూషణ ‘శోభన్ బాబు’ పేరే వినిపిస్తోంది. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు తర్వాత మహిళ అభిమానుల మనసులు దోచుకున్న నటుడు ఎవరున్నా ఉన్నారంటే అది శోభన్ బాబు అనే చెప్పాలి. ఈయన కెరీర్ లో ఎన్నో వందల చిత్రాలున్నాయి. అందులో శోభన్ బాబుకు ‘సోగ్గాడు’ అనే కీర్తి కిరీటం అందించిన చిత్రం ‘సోగ్గాడు’. ఈ సినిమా విడులైన 50 యేళ్ల పూర్తైన సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని మళ్లీ విడుదల చేస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 15, 2025, 08:10 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్‌న్యూస్..డీఏ పెంపుపై ముహూర్తం ఫిక్స్..ఎప్పుడు ఇస్తారంటే?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్‌న్యూస్..డీఏ పెంపుపై ముహూర్తం ఫిక్స్..ఎప్పుడు ఇస్తారంటే?
Manchu Lakshmi: అమ్మని ఎలా పడితే అలా కొట్టేసిన మంచు లక్ష్మి.. మరోసారి మంచు ఫ్యామిలీ వీడియో వైరల్..
5
Manchu Lakshmi viral video
Manchu Lakshmi: అమ్మని ఎలా పడితే అలా కొట్టేసిన మంచు లక్ష్మి.. మరోసారి మంచు ఫ్యామిలీ వీడియో వైరల్..
Saphala Ekadashi 2025: రేపే శక్తివంతమైన సఫలా ఏకాదశి.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు డబుల్ జాక్ పాట్.. మీరున్నారా..?..
5
saphala Ekadashi 2025
Saphala Ekadashi 2025: రేపే శక్తివంతమైన సఫలా ఏకాదశి.. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు డబుల్ జాక్ పాట్.. మీరున్నారా..?..
Actress Urvashi: రోజు తాగేదాన్ని...అలాంటి పని కూడా చేయాల్సి వచ్చింది ..నటి ఊర్వశి
7
Actress Urvashi interview
Actress Urvashi: రోజు తాగేదాన్ని...అలాంటి పని కూడా చేయాల్సి వచ్చింది ..నటి ఊర్వశి
Soggadu Re Release: 50 యేళ్ల శోభన్ బాబు ‘సోగ్గాడు’.. ఈ నెల 19న రీ రిలీజ్..

Soggadu Completes 50 Years: తెలుగులో శోభన్ బాబు కు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. మహిళ ప్రేక్షకుల్లో ఆయన క్రేజ్ ఎలాంటిదంటే.. అప్పట్లో ఆయన కన్నుమూసినపుడు చిరంజీవి మాట్లాడుతూ.. మా ఇంట్లో ఎంతో మంది హీరోలున్నా.. మా అమ్మ, భార్యకు ఫేవరేట్ హీరో శోభన్ బాబు అని చెప్పారంటే హీరోగా శోభన్ బాబు క్రేజ్ ఎలాంటిదో చెబుతుంది. ఈయన కెరీర్ లో ‘సోగ్గాడు’ చిత్రానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ సినిమాను సురేశ్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై డి.రామానాయుడు నిర్మించారు. కే. బాపయ్య దర్శకత్వం వహించారు. చక్రవర్తి సంగీతం అందించారు. ఈ చిత్రంలో శోభన్ బాబు సరసన జయ సుధ, జయ చిత్ర కథానాయికలుగా నటించారు. ఈ సినిమా అప్పట్లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ చిత్రం రీ50 యేళ్లు పూర్తి చేసుకోబోతున్న సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని మళ్లీ రీ రిలీజ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సందర్భంగా మురళీ మోహన్ మాట్లాడుతూ.. నటుడిగా, వ్యక్తిగా నటభూషణ శోభన్ బాబుకు ఓ ప్రత్యేక స్థానం ఉందన్నారు.  శోభన్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన 'సోగ్గాడు' చిత్రం 50 ఏళ్లు పూర్తిచేసుకుంటున్న సందర్భంగా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, అభిల భారత శోభన్ బాబు సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 19న హైదరాబాద్ లో స్వర్ణోత్సవ వేడుకను నిర్వహించబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అదే రోజున ఈ సినిమాను రీ రిలీజ్ చేయబోతుంది. 

ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లోని రామానాయుడు స్టూడియోలో స్వర్ణోత్సవ కర్టెన్ రైజర్ (ముందస్తు) ఈవెంట్ ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీనియర్ నటుడు మురళీమోహన్ మాట్లాడుతూ, "నాకు నటుడిగా  అవకాశం ఇచ్చింది  నిర్మాత అట్లూరి పూర్ణచంద్రరావు.  నన్ను ప్రోత్సహించింది  దాసరి నారాయణరావు.  నన్ను సినిమా రంగంలోనికి  రమ్మని ఆహ్వానించింది శోభన్ బాబు.  నా జీవితంలో ఈ ముగ్గురినీ ఎన్నటికీ మరచిపోలేనన్నారు. శోభన్ బాబుతో నేను 'ముగ్గురు మిత్రులు' అనే చిత్రం కూడా తీశాను. క్రమశిక్షణకు ఆయన మారుపేరు. ఆయన నుంచి నాలాంటి  వారెందరో స్ఫూర్తి పొందారని చెప్పారు. 

మా బ్యానర్ లో తీసిన ''అతడు' సినిమాలో ఓ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్  కోసం ఆయనకు బ్లాంక్ చెక్కు యాక్ట్ చేయమని కోరాను. కానీ ఆయన అంగీకరించలేదు. అందాల నటుడిగా నాకున్న పేరును అలానే కొనసాగించాలంటే ఇతర పాత్రలు ఏవీ చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్టు  అప్పట్లో నాకు చెప్పారు. అయన భౌతికంగా దూరమై 17 ఏళ్లు అవుతుంది.  అంతకుముందు 13 యేళ్లు ఆయన యాక్ట్ చేయలేదు. అంటే 30 ఏళ్లు గడిచినా శోభన్ బాబు ను గుర్తుపెట్టుకుని అభిమానులు మంచి మంచి కార్యక్రమములు నేటికీ చేస్తున్నారంటే...అది శోభన్ బాబు పట్ల వారికి ఉన్న ప్రేమ, గౌరవమే కారణమన్నారు. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

 సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత, నిర్మాత డి.సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ, "1975లో విడుదలైన 'సోగ్గాడు' చిత్రం తమ సంస్థకు మంచి పేరును, డబ్బును తెచ్చిపెట్టిందన్నారు. సౌండ్ కు సంబంధించి నేటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈ చిత్రాన్ని రీ రిలీజ్ చేయబోతున్నట్టు చెప్పారు.  మా సంస్థ చిత్రాలను ఏఐలోకి మార్చే ప్రక్రియను కూడా కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. 
 
నిర్మాత కైకాల నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ, అప్పట్లో శోభన్ బాబుతో 'అడవి రాజా','ఇద్దరు దొంగలు' చిత్రాలను తాను తీశానని గుర్తు చేసుకున్నానన్నారు. క్లాస్ హీరోగా పేరున్న ఆయనతో మాస్ చిత్రాలను తీసి..హిట్ కొట్టానని చెప్పుకొచ్చారు.   ఈ కార్యక్రమంలో అట్లూరి పూర్ణ చంద్రరావు, కె.ఎస్.రామారావు, బి.వి.ఎస్.ఎన్.ప్రసాద్, రేలంగి నరసింహారావు, రాశీ మూవీస్ నరసింహారావు, కె.మురళీమోహనరావు,  మాజీ ఎమ్మెల్యే జేష్ట రమేష్ బాబు, అఖిల భారత శోభన్ బాబు సేవా సమితి చైర్మన్ సుధాకర్ బాబు, కన్వీనర్ సాయి కామరాజు, పూడి శ్రీనివాస్, బి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం, భట్టిప్రోలు శ్రీనివాస్ రావు, వీరప్రసాద్, విజయ్ కుర్రా రాంబాబు, తెలంగాణ శోభన్ బాబు అభిమానులు పాల్గొన్నారు.  సోగ్గాడు స్వర్ణోత్సవానికి ప్రేక్షకాభిమానులందరూ హాజరై విజయవంతం చేయాలని ఆయన ఫ్యాన్స్ కోరారు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Soggadusoggadu movie completes 50 yearsSobhan Babushobhan babu cult classicsoggadu re Release

Trending News