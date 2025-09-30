Sobhita Dhulipala: దసరా పండగ వేళ శుభవార్త చెప్పిన శోభిత ధూళిపాళ.. సంబరాల్లో అక్కినేని అభిమానులు.!.

Sobhita dhulipala announces new movie: అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూళిపాళ మరోసారి వార్తలలో నిలిచారు. ఇటీవల ఈ క్యూట్ కపుల్ హైదరాబాద్ లో ఒక షాపింగ్ మాల్ ఓపెనింగ్ కోసం వచ్చారు. అంతేకాకుండా.. అభిమానులను సందడి చేశారు. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత శోభిత పూర్తిగా ఫ్యామిలీ లైఫ్ కే అంకితమైపోయిందని, సినిమాలకు దూరం అయ్యిందంటూ పుకార్లు వైరల్ అయ్యాయి.
మరోవైపు ఇక మీదట అసలు శోభిత ఇక మీదట సినిమాలు తీయరని కూడా నెట్టింట ప్రచారంకూడా జరిగింది.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం అభిమానులకు పండగ పూట శోభిత ధూళిపాళ భారీ శుభవార్త చెప్పారు. ఈక్రమంలో పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు బ్రేక్ అన్న వాటికి చెక్ పెడుతూ .. శోభిత అభిమానులకు భారీ శుభవార్త చెప్పారు.
తాజాగా అక్కినేని కోడలు.. తమిళ ప్రాజెక్టుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ చెప్పారు. గత కొంతకాలంగా శోభిత తన కెరీర్ను పక్కనపెట్టి, పూర్తిగా వైవాహిక జీవితంపైనే దృష్టి సారించారని ప్రచారం జరిగింది. చైతుతో కలిసి అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఫంక్షన్లలో కనిపిస్తున్నా, కొత్త సినిమాల గురించి ఎలాంటి అప్ డేట్ లేదు. ఈ క్రమంలో శోభిత ప్రెగ్నెంట్ అంటూ కూడా వార్తలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
అయితే.. శోభిత మాత్రం అభిమానులకు మరో ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. విలక్షణ దర్శకుడిగా పేరుగాంచిన తమిళ డైరెక్టర్ పా. రంజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న ఒక సినిమాలో ఆమె హీరోయిన్గా సెలక్ట్ అయ్యారు.
ఈ చిత్రంలో హీరోగా దినేష్ నటిస్తుండగా, మరో ప్రముఖ నటుడు ఆర్య మరో కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ ప్రకటనతో శోభిత పాత్ర కొత్త సినిమాలో ఏవిధంగా ఉంటుందనే దానిపై అక్కినేని అభిమానులు చర్చలు జరుపుకుంటున్నారు. మొత్తంగా దసరా పండగకు ముందు అక్కినేని అభిమానులకు మాత్రం ఇది గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పవచ్చు.
