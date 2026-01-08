Sobhita Dhulipala: శోభితా ధూళిపాళ్ల సెకండ్స్ ఇన్నింగ్స్ అదిరిందిగా.. పెళ్లి తర్వాత అక్కినేని కోడలి కొత్త స్టెప్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sobhita Dhulipala: ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలంటారు. అలా హిందీతో పాటు తమిళంలో రచ్చ చేసి తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత నాగ చైతన్యను పెళ్లి చేసుకొని అక్కినేని వారి ఇంటి కోడలు అయింది. పెళ్లి తర్వాత కూడా శోభిత ఇపుడు ‘చీకటిలో’ అనే సినిమాతో పలకరించబోతుంది.  ఈ చిత్రం  ప్రముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 8, 2026, 05:41 PM IST

Sobhita Dhulipala Akkineni Web Series: శోబితా ధూళిపాళ్ల అనే కంటే శోభితా ధూళిపాళ్ల అక్కినేని అనాలేమో. పెళ్లి తర్వాత సినిమాలకు దూరంగా ఉంటుందనుకుంటే.. తాజాగా ఈమె ‘చీకటిలో’ అనే వెబ్ సిరీస్ లో నటించింది. అంతేకాదు ఈ సిరీస్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ నెల 23 నుంచి స్ట్రీమింగ్ రాబోతున్నట్టు అధికారికంగా ప్రకటించారు.  హైదరాబాద్ నేపథ్యములో తెరకెక్కించిన  ఈ క్రైమ్ సస్పెన్స్ సినిమా, సంధ్య అనే ఒక ట్రూ క్రైమ్ పాడ్కాస్టర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. సంధ్య పాత్రను శోభిత ధూళిపాల పోషించడం విశేషం.  ఆమె నగరములో జరిగే కొన్ని దారుణమైన చీకటి రహస్యాలను వెలికితీస్తుంది. శరణ్ కొప్పిశెట్టి దర్శకత్వం వహించారు.  ఈ చిత్రానికి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రై. లి. బ్యానర్ పై డి. సురేష్ బాబు నిర్మించగా ఈ చిత్రానికి చంద్ర పెమ్మరాజు రచనా సహకారం అందించారు. ఈ మూవీలో లీడ్ రోల్లో  ప్రధాన పాత్రలలో శోభిత ధూళిపాలతో పాటు విశ్వదేవ్ రాచకొండ నటించారు. వెంట చైతన్య విశాలక్ష్మి, ఈషా చావ్లా, ఝాన్సీ, ఆమని, వడ్లమాని శ్రీనివాస్ లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు.   ఈ తెలుగు ఒరిజినల్ సినిమా ప్రైమ్ వీడియో  ప్రపంచవ్యాప్తంగా 240 పైగా దేశాలలో జనవరి 23న ప్రీమియర్ కాబోతుంది.  

ఎప్పుడు సందడిగా ఉండే హైదరాబాద్ నేపథ్యములో సాగే కథతో, చీకటిలో ఒక అద్భుతమైన తెలుగు ఒరిజినల్ క్రైమ్ సస్పెన్స్ సినిమాగా ప్రేక్షకులను అలరించడం పక్కా అని చెప్పొచ్చు. ఇందులో సంధ్య అనే ట్రూ క్రైమ్ పాడ్కాస్టర్, తన వద్ద శిక్షణ పొందుతున్న వ్యక్తి అనుమానాస్పద మృతికి న్యాయం చేయాలనే అలుపెరగని పోరాటం చేసే యువతి పాత్రలో శోభిత కనిపించబోతుంది. దారుణమైన నేరాల గుట్టుమట్లను వెలికి తీస్తోంది.  

మా తెలుగు ఒరిజినల్ సీరీస్ ధూత ప్రేక్షకులలో ఎక్కువగా ఆదరణ పొందింది. మా రాబోయే తెలుగు అమెజాన్ ఒరిజినల్ చీకటిలో ఈ కూడా అలాగే ఆదరణ పొందుతుందనే చెప్పుకొచ్చారు. శోభిత ధూళిపాల.. అక్కినేని ఇంటి వారి కోడలైన తర్వాత వస్తోన్న తొలి చిత్రం ఇదే. ఈ సినిమా థియేట్రికల్ గా కాకుండా ఓటీటీ వేదికగా విడుదల కాబోతుండటం విశేషం. శోభితా హిందీ మూవీ ‘రమన్ రాఘవ్ 2.O మూవీతో వెండితెరకు పరిచయమైంది. ఇక తెలుగులో అడివి శేష్ హీరోగా నటించిన ‘గూఢచారి’ సినిమాతో గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అంతకు ముందు తమిళంలో ‘పొన్నియన్ సెల్వన్’ సహా పలు చిత్రాల్లో నటించింది. అంతేకాదు మేడ్ ఇన్ హెవన్', 'బర్డ్ ఆఫ్ బ్లడ్', 'ది నైట్ మేనేజర్‌' వంటి  వెబ్ సిరీస్‌లో తన యాక్టింగ్‌తో మెప్పించింది. మరి పెళ్లి తర్వాత రాబోతున్న ‘చీకటిలో’ వెబ్ సిరీస్ ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి. 

