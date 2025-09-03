English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sobhita Dhulipala Video: అరె వావ్.. చెఫ్ గా మారిన అక్కినేని కోడలు.. గరిట తిప్పుతూ సెట్స్‌లో రచ్చ.. వీడియో వైరల్..

Sobhita Dhulipala Cooking Skills Video: అక్కినేని కోడలు శోభిత ధూళిపాళ గరిటపట్టుకుని మరీ వంటలు చేస్తు అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియోపై నాగ చైతన్య కూడా ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 3, 2025, 02:35 PM IST
  • గరిట తిప్పుతు హల్ చల్ చేసిన అక్కినేని కోడలు..
  • టెస్ట్ చూడాలని ఉందన్న అక్కినేని నాగచైతన్య..

Trending Photos

Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Sobhita Dhulipala Video: అరె వావ్.. చెఫ్ గా మారిన అక్కినేని కోడలు.. గరిట తిప్పుతూ సెట్స్‌లో రచ్చ.. వీడియో వైరల్..

Sobhita Dhulipala shows off cooking skills in sets video: టాలీవుడ్ క్యూట్ కపుల్ శోభిత , నాగచైతన్య ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఈ జంట ఇటీవల తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. మరోవైపు శోభిత ధూళిపాళ తరచుగా సోషల్ మీడియాలో తరచుగా తన సినిమాలు, ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ల గురించి పోస్ట్ లు పెడుతుటుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే.. తాజాగా.. శోభిత ధూళిపాళ చెఫ్ గా మారింది.  వంట చేస్తు, గరిట తిప్పుతు షూటింగ్ సెట్స్  లో రచ్చ చేసిన ఫోటోలు , వీడియోలను తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఇది నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

  అక్కినేని కోడ‌లు, టాలీవుడ్ న‌టి శోభితా ధూళిపాళ త‌న అప్‌క‌మింగ్ మూవీ సెట్స్‌లో వంట చేసింది. అంతే కాకుండా.. తాను వంట చేసిన ఫొటోలు, వీడియోలను ఈ సంద‌ర్భంగా ఎక్స్ వేదిక‌గా పంచుకుంది. అయితే..ఈ ఫోటోలపై శోభిత భర్త నాగచైతన్య రియాక్ట్ అయ్యారు.

ఏంచేస్తున్నావో కానీ.. ఆ వంట టెస్ట్ చూడాల‌ని ఉందంటూ ఫన్నీగా చైతూ కామెంట్ చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్‌గా మారింది.  అయితే.. చైతు ప్రస్తుతం..'విరూపాక్ష' ఫేమ్ కార్తీక్ వర్మ దండు దర్శకత్వంలో నాగ చైతన్య ఒక మిస్టిక్ థ్రిల్లర్ మూవీ చేస్తున్నారు.

Read more: Shilpa Shetty: కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్న శిల్పాశెట్టి.. సోషల్ మీడియాలో కీలక ప్రకటన.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

ఇంకా.. శోభిత విషయానికి వస్తే.. ‘మేడ్ ఇన్ హెవెన్’, ‘ది నైట్ మేనేజర్’ అనే వెబ్ సిరీస్‌ల‌తో ఇప్పటికే ఫిదా చేసింది. ఆమె చేతిలో కూడా రెండు మూడు క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం శోభిత చెఫ్ గా ఫోజులిచ్చిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Sobhita DhulipalaNaga ChaitanyaSobhita Dhulipala Cooking SkillsSobhita Dhulipala cooking skills videosobhita Dhulipala video

Trending News