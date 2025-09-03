Sobhita Dhulipala shows off cooking skills in sets video: టాలీవుడ్ క్యూట్ కపుల్ శోభిత , నాగచైతన్య ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఈ జంట ఇటీవల తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. మరోవైపు శోభిత ధూళిపాళ తరచుగా సోషల్ మీడియాలో తరచుగా తన సినిమాలు, ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ల గురించి పోస్ట్ లు పెడుతుటుంది.
అయితే.. తాజాగా.. శోభిత ధూళిపాళ చెఫ్ గా మారింది. వంట చేస్తు, గరిట తిప్పుతు షూటింగ్ సెట్స్ లో రచ్చ చేసిన ఫోటోలు , వీడియోలను తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఇది నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
అక్కినేని కోడలు, టాలీవుడ్ నటి శోభితా ధూళిపాళ తన అప్కమింగ్ మూవీ సెట్స్లో వంట చేసింది. అంతే కాకుండా.. తాను వంట చేసిన ఫొటోలు, వీడియోలను ఈ సందర్భంగా ఎక్స్ వేదికగా పంచుకుంది. అయితే..ఈ ఫోటోలపై శోభిత భర్త నాగచైతన్య రియాక్ట్ అయ్యారు.
ఏంచేస్తున్నావో కానీ.. ఆ వంట టెస్ట్ చూడాలని ఉందంటూ ఫన్నీగా చైతూ కామెంట్ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది. అయితే.. చైతు ప్రస్తుతం..'విరూపాక్ష' ఫేమ్ కార్తీక్ వర్మ దండు దర్శకత్వంలో నాగ చైతన్య ఒక మిస్టిక్ థ్రిల్లర్ మూవీ చేస్తున్నారు.
ఇంకా.. శోభిత విషయానికి వస్తే.. ‘మేడ్ ఇన్ హెవెన్’, ‘ది నైట్ మేనేజర్’ అనే వెబ్ సిరీస్లతో ఇప్పటికే ఫిదా చేసింది. ఆమె చేతిలో కూడా రెండు మూడు క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం శోభిత చెఫ్ గా ఫోజులిచ్చిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.