Kurchi Thatha: సోషల్‌ మీడియా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. గుండెపోటుతో 'కుర్చీ తాత' మృతి

Kurchi Thatha Passes Away: ఒకే ఒక్క డైలాగ్తో క్రేజ్ సంపాదించుకుని.. ఏకంగా మహేశ్ బాబు తన సినిమాలో పాటగా పెట్టుకునే స్థాయికి చేరిన కుర్చీ తాత ఇక లేరు. వాకింగ్కు వెళ్లిన ఆయన అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయారు. హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించినా అప్పటికే ఆయన మరణించారు. అతడి మరణంతో సోషల్ మీడియా ప్రపంచం దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యింది. వడదెబ్బతో లేక గుండెపోటుతో మరణించారని తెలుస్తోంది. నెటిజన్లు అతడి మరణం జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు.
‘కుర్చీ మడతపెట్టి’ అనే డైలాగ్తో కుర్చీ తాతగా మహ్మద్ పాషా అలియాస్ కాలా పాషా గుర్తింపు పొందారు. హైదరాబాద్లోని కృష్ణానగర్లో కుటుంబంతో నివసిస్తుండేవాడు. ఆయనకు ఒక భార్య, కుమార్తె ఉన్నారు. యూసుఫ్గూడలోని కృష్ణకాంత్ పార్కులో మహ్మద్ పాషా నిత్యం కనిపిస్తుంటాడు. బుధవారం వాకింగ్కు వెళ్లిన ఆయన ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి పడిపోయారు. గుండెపోటుతో లేక వడదెబ్బతో చనిపోయారా? అనేది తెలియడం లేదు. ఆయన మృతితో కుటుంబసభ్యులు దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. ఆయన మరణంపై సోషల్ మీడియా ప్రేక్షకులు, నెటిజన్లు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అతడి అంత్యక్రియలు రేపు చేస్తారని కుటుంబసభ్యులు చెప్పారు. కాగా అతడి కుటుంబాన్ని జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ సంతాపం ప్రకటించారు. ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించనున్నారని సమాచారం.
రాత్రికి రాత్రే ఫేమస్
ఒకసారి పార్క్ వద్ద ఓ మీడియా ఛానల్ (జీ తెలుగు న్యూస్ కాదు) ప్రతినిధి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న సమయంలో కుర్చీ మడత పెట్టి ***తె అనే పదం వాడాడు. ఆ ఒక్క డైలాగ్తో సోషల్ మీడియాలో రాత్రికే రాత్రే స్టార్ అయ్యాడు. అనంతరం మరికొంతమంది అతడిని ఇంటర్వ్యూలు చేయడం.. అతడితో మాట్లాడించడంతో మహ్మద్ పాషా కాస్త కుర్చీ తాతగా మారిపోయాడు. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ట్రెండింగ్లో ఉండే ఈయన పలు టీవీ షోలలో కూడా పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తోంది. పలు సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ వారు ఇంటర్వ్యూలు కూడా చేశాయి. ఇక ఆయన డైలాగ్తో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన సినిమాలో పాటగా పెట్టుకున్నారు. దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘గుంటూరు కారం’ సినిమాలో కుర్చీ తాత డైలాగ్ 'కుర్చీ మడతపెట్టి' అనే పాటను ప్రత్యేకంగా పెట్టారు. ఆ పాటలో మహేశ్ బాబు, శ్రీలీల ఊర మాస్ డ్యాన్స్ చేశారు. మహేశ్ బాబు తన కెరీర్లోనే ఆ స్థాయిలో డ్యాన్స్ ఎప్పుడూ చేయలేదు. పాటలో కుర్చీ మడత పెట్టి అనే డైలాగ్ను వాడుకున్నందుకు సంగీత దర్శకుడు థమన్ ఆ కుర్చీ తాతకు కొంత డబ్బులు ఇచ్చారని సమాచారం. అంతలా గుర్తింపు పొందిన వ్యక్తి మరణించడంతో అతడి వినోదం కోసం ఎదురుచూసే సోషల్ మీడియా ప్రేక్షకులకు ఇది కలచివేసే విషయం.
గతంలో పుకార్లు
కుర్చీ తాత మరణంపై గతంలో పలుమార్లు పుకార్లు వచ్చాయి. 'కుర్చీ తాత చనిపోయాడు' అంటూ సోషల్ మీడియాలో కొన్ని పుకార్లు హల్చల్ చేశాయి. ఆ సమయంలో అతడితోపాటు అతడి కుటుంబసభ్యులు.. 'నేను బతికే ఉన్నా. తప్పుడు వార్తలు రాయొద్దు.. నమ్మవద్దు' అని స్వయంగా చెప్పుకున్నారు.