Son Of Movie: సన్ ఆఫ్ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలి : కోన వెంకట్

S/O Movie: సాయి సింహాద్రి హీరోగా.. నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం ‘సన్ ఆఫ్’. ఈ సినిమాకు బత్తుల సతీష్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ట్రైలర్ మరియు పాటలను చిత్రబృందం ఘనంగా విడుదల చేసింది. ఈ వేడుకకు ప్రముఖ రచయిత మరియు నిర్మాత కోన వెంకట్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
కోన వెంకట్ మాట్లాడుతూ సినిమా కాస్ట్ మరియు సాంకేతిక బృందం బలంగా ఉంటే మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుందని చెప్పారు. ‘సన్ ఆఫ్’ చిత్రానికి సరైన నటీనటులు. సాంకేతిక నిపుణులు కలిసి పనిచేశారని తెలిపారు. మంచి కథ ఉన్న సినిమాలు విజయం సాధిస్తే కొత్తవారికి అవకాశం కలుగుతుందని అన్నారు. ఈ చిత్రం పెద్ద విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
హీరో సాయి సింహాద్రి మాట్లాడుతూ ఈ కథ తనకు చాలా నచ్చిందని చెప్పారు. నటనలో శిక్షణ తీసుకుని పాత్రలో పూర్తిగా మునిగిపోయానని తెలిపారు. ఈ సినిమాకు కుటుంబ సభ్యులు మరియు స్నేహితుల సహాయం ఎంతో ఉందని అన్నారు. ఫిబ్రవరి 27న కుటుంబంతో కలిసి సినిమా చూడాలని ప్రేక్షకులను కోరారు. ఈ చిత్రం చూసిన తర్వాత ఎమోషన్ తప్పకుండా కలుగుతుందని చెప్పారు.
డిస్ట్రిబ్యూటర్ శోభా రాణి మాట్లాడుతూ టైటిల్ లోనే భావోద్వేగం ఉందని తెలిపారు. ట్రైలర్ చూసినప్పుడు చాలా హృదయానికి హత్తుకుందని చెప్పారు. దర్శకుడు సముద్ర మరియు దర్శకుడు వి ఎన్ ఆదిత్య కూడా సాయి నటనను ప్రశంసించారు. మంచి కథకు మంచి ఫలితం రావాలని ఆశించారు.
హీరోయిన్ మీరా రాజ్ ఈ చిత్రం తనకు తొలి అవకాశం అని తెలిపారు. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన దర్శకుడికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భాస్కర భట్ల రాసిన పాటలు చిత్రానికి బలమని చెప్పారు. సంగీత దర్శకుడు రిషి.. ఛాయాగ్రాహకుడు కిట్టు కూడా తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
‘సన్ ఆఫ్’ చిత్రం తండ్రి కొడుకుల అనుబంధాన్ని హృదయానికి హత్తుకునే విధంగా చూపించబోతోంది. చిత్రబృందం ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల మద్దతు కోరుతోంది.
