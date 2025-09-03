English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sisu Road to Revenge: ఆసక్తిరేకిస్తోన్న ‘సిసు: రోడ్ టు రివెంజ్’ తెలుగు ట్రైలర్.. నవంబర్ 21న విడుదల..

Sisu Road to Revenge Telugu Trailer: సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇండియా నుంచి వస్తోన్న మరో కొత్త చిత్రం ‘సిసు..రోడ్ టూ రివేంజ్’. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు, తమిళ ట్రైలర్ ను విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 3, 2025, 01:15 AM IST

Trending Photos

Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
LPG Cylinder Price Cut: ఒకటో తారీఖు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు..!!
7
Commercial LPG gas cylinder prices
LPG Cylinder Price Cut: ఒకటో తారీఖు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
6
Telangana Holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
Sisu Road to Revenge: ఆసక్తిరేకిస్తోన్న ‘సిసు: రోడ్ టు రివెంజ్’ తెలుగు ట్రైలర్.. నవంబర్ 21న విడుదల..

Sisu Road to Revenge Telugu Trailer:సోనీ పిక్చర్స్ నుంచి వస్తోన్న మరో యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం  ‘సిసు: రోడ్ టు రివెంజ్’. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించి తెలుగు ట్రైలర్‌ను విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.  సిసు సిరీస్‌లో రెండో భాగం ఈ చిత్రం. మొదటి భాగం ‘SISU’ బ్లాక్‌బస్టర్ విజయం సాధించిన తర్వాత ఈ చిత్రం వస్తోంది. ఈ చిత్రం 2025 నవంబర్ 21న భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇంగ్లీష్,తెలుగు, హిందీ, తమిళం భాషల్లో రిలీజ్ కాబోతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

తన కుటుంబాన్ని యుద్ధంలో క్రూరంగా హతమార్చిన తర్వాత  ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన “చావుని తిరస్కరించే మనిషి” (జోర్మా టొమ్మిలా) ఆ ఇంటిని కూల్చి, ట్రక్‌లో లోడ్ చేసి, సురక్షితమైన చోట తిరిగి నిర్మించాలనే సంకల్పంతో బయలుదేరుతాడు. అయితే అతని ఫ్యామిలీ వారిని చంపిన రెడ్ ఆర్మీ కమాండర్ (డోంట్ బ్రీత్ ఫేమ్ స్టీఫెన్ లాంగ్) తిరిగి వచ్చి పని పూర్తి చేయాలని చూస్తాడు. ఆ తర్వాత జరిగేది ఉత్కంఠభరితంగా ఉండబోతుంది.   పండించే యాక్షన్ సన్నివేశాలతో నిండిన క్రాస్-కంట్రీ చేజ్  ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా ఉంటుంది. ఇదో ప్రాణాంతకమైన పోరాటంగా మారుతుంది.

జాల్మారి హెలాండర్ రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని మైక్ గూడ్రిడ్జ్, పెట్రి జోకిరాంటా భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. జోర్మా టొమ్మిలా, రిచర్డ్ బ్రేక్, స్టీఫెన్ లాంగ్ తదితరులు లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. 

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sisu Road to RevengeSisu sony picturesSony Pictures Entertainment India releasessisuSisu Road To revenge

Trending News