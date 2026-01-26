Talk Show on OTT: టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు త్వరలోనే ఒక కొత్త తరహా వినోద కార్యక్రమం అందుబాటులోకి రానుంది. ట్రావెల్, అడ్వెంచర్..సెలబ్రిటీ సంభాషణలను కలిపి రూపొందించిన టాక్ షో సోల్ ట్రిప్. ఈ షో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే… దీనికి హోస్ట్గా, డైరెక్టర్గా వ్యవహరిస్తున్నది హీరో..నిర్మాత విజయ్ దాట్ల.
ఇప్పటివరకు పోస్టర్, అన్వేషి వంటి సినిమాలు చేసిన విజయ్ దాట్ల, ఈసారి పూర్తిగా భిన్నమైన ప్రయత్నంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. రిజ్వాన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సమర్పణలో, గండభేరుండ ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై ఈ ట్రావెల్ బేస్డ్ అడ్వెంచరస్ టాక్ షోను రూపొందించారు. ‘సోల్ ట్రిప్’ సీజన్–1 షూటింగ్ ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకుని, త్వరలోనే ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికలో విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది.
ఈ టాక్ షోలో టాలీవుడ్కు చెందిన ప్రముఖ స్టార్స్ పాల్గొని, వారి జీవిత అనుభవాలు, ప్రయాణాలు, భావోద్వేగాలు, కెరీర్లో ఎదురైన మలుపుల గురించి మాట్లాడతారు. సాధారణ స్టూడియో సెటప్ కాకుండా, ప్రయాణాల మధ్య జరిగే సంభాషణలు ఈ షోకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ‘సోల్ ట్రిప్’ టాక్ షో పోస్టర్ను విడుదల చేయడం విశేషం. ఈ పోస్టర్కు సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన లభిస్తోంది. మొదటి సీజన్లో హీరో జగపతిబాబు, శ్రీకాంత్, స్టార్ కమెడియన్ అలీ పాల్గొన్నారు. అలాగే హీరోయిన్స్ శివానీ రాజశేఖర్, శివాత్మిక రాజశేఖర్, వర్ష బొల్లమ్మ కూడా ఈ షోలో కనిపించనున్నారు.
టెక్నికల్ టీమ్ కూడా ఈ షోకు బలంగా నిలిచింది. కాన్సెప్ట్, హోస్ట్, డైరెక్టర్గా విజయ్ దాట్ల వ్యవహరిస్తుండగా, తమడా మీడియా ఈ షోకు పవర్డ్ బైగా ఉంది. సహ నిర్మాతలుగా పి.యు.ఎన్ వర్మ, ఖుషి, కొల్లి గోపాల్ కృష్ణ, చైతన్య కలిదింది, కన్నా శ్రీకృష్ణ పని చేశారు.
సినిమాటోగ్రఫీని అచ్యుత్ వర్మ అందించగా, సంగీతాన్ని సాహిత్య సాగర్ సమకూర్చారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను అనీల్ అల్లూరి నిర్వర్తించారు. క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా కార్తీక్ అన్నం, కాస్టింగ్లో అమర్ పుట్ట, క్రియేటివ్ రైటర్గా నివాస్ పనిచేశారు. సెలబ్రిటీలు, ప్రయాణాలు, భావోద్వేగాలు కలిసిన సోల్ ట్రిప్ టాక్ షో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుందనే చెప్పాలి.
