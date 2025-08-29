Soundarya Love: టాలీవుడ్ హీరోతో పెళ్లి దాకా వెళ్లిన నటి సౌందర్య? అంతలోనే ప్రేమ కాస్త..!!

Venkatesh Soundarya Love Story: దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో అప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ సౌందర్య అంటే తెలియని వారు ఉండరు. ఎందుకంటే భారతదేశంలోని చాలా భాషల్లో నటించి స్టార్ నటిగా ఎదిగిన ఏకైక నటి ఆమె. ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే స్టార్ ఆమె. కెరీర్ పీక్ లో ఉన్న స్థితిలో ఆమె మనల్ని వదిలి వెళ్లిపోయారు. అయినా ఆమె నటనతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఇప్పటికీ ఓ చెరిగిపోని గుర్తుగా నిలిచింది. ఆమె గురించి బయటకి వచ్చిన ఏ వార్త అయినా తెగ వైరల్ అవుతుంది. తాజాగా ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఓ వార్త ఇప్పుడు చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇంతకీ అదెంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్లో ఆమె ఒకప్పుడు టాప్ హీరోయిన్ గా ఉంది. ఆ సమయంలో ఓ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ కొడుకుతో చాలా దగ్గరైనట్లు వార్తలు వచ్చాయి. వారిద్దరు కలిసి అనేక చిత్రాల్లో నటించిన కారణంగా ఫ్యాన్స్ వారి పెళ్లి జరుగుతుందని అంతా అనుకున్నారు. వారిద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ కూడా అంత చనువుగా ఉండేదని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. అయితే వారి మధ్య ఉన్న స్నేహం, ప్రేమగా మారిందని.. ఆ తర్వాత ఈ వార్త చిత్రసీమలో దండోరా లాగా వార్త చక్కర్లు కొట్టడం వల్ల వారిద్దరి ప్రేమకి బ్రేక్ పడిందని అంతా అంటున్నారు.
ఈ పుకార్ల మధ్య, నటి సౌందర్య ఆ నటుడితో 5-6 సినిమాల్లో నటించింది. ఆ స్టార్ ఎవరు..? అనే ప్రశ్న అందరిలోనూ తలెత్తుతుంది. అతను ఎవరు, మరెవరో కాదు ప్రముఖ తెలుగు హీరో వెంకటేష్.. ఈ జంట రాజా, దేవిపుత్రుడు, జయం మనదేర, పవిత్ర బంధం, పెళ్లి చేసుకుందాం, సూపర్ పోలీస్ వంటి హిట్ చిత్రాల్లో వీరిద్దరు కలిసి నటించారు.
తెరపై వారి కెమిస్ట్రీ అంతే బాగుంది. దీంతో వీరిద్దరి నిజ జీవితంలో కూడా ప్రేమికులు అని ప్రజలు అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాకుండా, సౌందర్య సోదరుడి వివాహానికి వెంకటేష్ హాజరయ్యారు. దీని కారణంగా, ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ పుకార్లు మరింత బలపడ్డాయి. "వారు త్వరలో పెళ్లి చేసుకుంటారు" అని ప్రజలు చెప్పడం ప్రారంభించారు.
అయితే, వెంకటేష్ అప్పటికే వివాహం చేసుకున్నప్పటికీ, అతను మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని చిత్ర పరిశ్రమలో పుకార్లు వ్యాపించాయి. విక్టరీ వెంకటేష్ తండ్రి, ప్రముఖ నిర్మాత రామానాయుడు జోక్యం చేసుకుని ఆ జంటను హెచ్చరించారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత, ఈ జంట విడిపోయారని వార్తలు వచ్చాయి. ఈ పుకార్లలో ఎంత నిజం ఉందో స్పష్టంగా తెలియకపోయినా.. వారి సాన్నిహిత్యం, ఈ జంట విజయం టాలీవుడ్లో చాలా చర్చకు దారితీశాయి.
Also Read: Flag Football: హైదరాబాద్ వేదికగా అమెరికన్ ఫ్లాగ్ ఫుట్బాల్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్!
Also Read: DCM Pawan Kalyan: రూ.7 కోట్ల ఆదాయం పోయి..రుషికొండపై రూ.453 కోట్ల అప్పు మిగిలింది:డిప్యూటీ సీఎం పవన్
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook