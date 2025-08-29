English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Soundarya Love: టాలీవుడ్ హీరోతో పెళ్లి దాకా వెళ్లిన నటి సౌందర్య? అంతలోనే ప్రేమ కాస్త..!!

Venkatesh Soundarya Love Story: దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో అప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ సౌందర్య అంటే తెలియని వారు ఉండరు. ఎందుకంటే భారతదేశంలోని చాలా భాషల్లో నటించి స్టార్ నటిగా ఎదిగిన ఏకైక నటి ఆమె. ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే స్టార్ ఆమె. కెరీర్ పీక్ లో ఉన్న స్థితిలో ఆమె మనల్ని వదిలి వెళ్లిపోయారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 29, 2025, 08:01 PM IST

Venkatesh Soundarya Love Story: దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో అప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ సౌందర్య అంటే తెలియని వారు ఉండరు. ఎందుకంటే భారతదేశంలోని చాలా భాషల్లో నటించి స్టార్ నటిగా ఎదిగిన ఏకైక నటి ఆమె. ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే స్టార్ ఆమె. కెరీర్ పీక్ లో ఉన్న స్థితిలో ఆమె మనల్ని వదిలి వెళ్లిపోయారు. అయినా ఆమె నటనతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఇప్పటికీ ఓ చెరిగిపోని గుర్తుగా నిలిచింది. ఆమె గురించి బయటకి వచ్చిన ఏ వార్త అయినా తెగ వైరల్ అవుతుంది. తాజాగా ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఓ వార్త ఇప్పుడు చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇంతకీ అదెంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

టాలీవుడ్‌లో ఆమె ఒకప్పుడు టాప్ హీరోయిన్ గా ఉంది. ఆ సమయంలో ఓ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ కొడుకుతో చాలా దగ్గరైనట్లు వార్తలు వచ్చాయి. వారిద్దరు కలిసి అనేక చిత్రాల్లో నటించిన కారణంగా ఫ్యాన్స్ వారి పెళ్లి జరుగుతుందని అంతా అనుకున్నారు. వారిద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ కూడా అంత చనువుగా ఉండేదని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. అయితే వారి మధ్య ఉన్న స్నేహం, ప్రేమగా మారిందని.. ఆ తర్వాత ఈ వార్త చిత్రసీమలో దండోరా లాగా వార్త చక్కర్లు కొట్టడం వల్ల వారిద్దరి ప్రేమకి బ్రేక్ పడిందని అంతా అంటున్నారు. 

ఈ పుకార్ల మధ్య, నటి సౌందర్య ఆ నటుడితో 5-6 సినిమాల్లో నటించింది. ఆ స్టార్ ఎవరు..? అనే ప్రశ్న అందరిలోనూ తలెత్తుతుంది. అతను ఎవరు, మరెవరో కాదు ప్రముఖ తెలుగు హీరో వెంకటేష్.. ఈ జంట రాజా, దేవిపుత్రుడు, జయం మనదేర, పవిత్ర బంధం, పెళ్లి చేసుకుందాం, సూపర్ పోలీస్ వంటి హిట్ చిత్రాల్లో వీరిద్దరు కలిసి నటించారు. 

తెరపై వారి కెమిస్ట్రీ అంతే బాగుంది. దీంతో వీరిద్దరి నిజ జీవితంలో కూడా ప్రేమికులు అని ప్రజలు అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాకుండా, సౌందర్య సోదరుడి వివాహానికి వెంకటేష్ హాజరయ్యారు. దీని కారణంగా, ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ పుకార్లు మరింత బలపడ్డాయి. "వారు త్వరలో పెళ్లి చేసుకుంటారు" అని ప్రజలు చెప్పడం ప్రారంభించారు.

అయితే, వెంకటేష్ అప్పటికే వివాహం చేసుకున్నప్పటికీ, అతను మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని చిత్ర పరిశ్రమలో పుకార్లు వ్యాపించాయి. విక్టరీ వెంకటేష్ తండ్రి, ప్రముఖ నిర్మాత రామానాయుడు జోక్యం చేసుకుని ఆ జంటను హెచ్చరించారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత, ఈ జంట విడిపోయారని వార్తలు వచ్చాయి. ఈ పుకార్లలో ఎంత నిజం ఉందో స్పష్టంగా తెలియకపోయినా.. వారి సాన్నిహిత్యం, ఈ జంట విజయం టాలీవుడ్‌లో చాలా చర్చకు దారితీశాయి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

SoundaryaSoundarya love StorySoundarya LoverVenkateshvictory venkatesh

