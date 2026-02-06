English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Drugs Case: భారీ డ్రగ్స్ దాడిలో దక్షిణాది సౌత్ స్టార్ హీరోయిన్ అరెస్ట్..!

Heroine Arrest in Drugs Case చెన్నైలో జరిగిన భారీ డ్రగ్స్ దాడిలో దక్షిణాది నటి అంజు కృష్ణ అరెస్టు కావడం ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లోనే కాదు, సాధారణ ప్రజల్లో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. చెన్నై పోలీసులు నిర్వహించిన ఈ ఆపరేషన్‌లో గంజాయి సహా పలు మత్తు పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసులో మొత్తం ఎనిమిది మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Feb 6, 2026, 04:56 PM IST

Heroine Arrested in Drugs Case:  ఈ దాడిని చెన్నై పోలీసుల యాంటీ నార్కోటిక్స్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ (ANIU) నిర్వహించింది. ముందుగా వచ్చిన ఖచ్చితమైన సమాచారం ఆధారంగా పోలీసులు కొన్ని రోజులుగా అనుమానితులపై నిఘా పెట్టారు. ఆ తర్వాత గురువారం రోజున ఒక్కసారిగా దాడి చేసి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, మొదట నేసపాక్కంలో నివసిస్తున్న విగ్నేశ్వరన్ అనే వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు. అతనిని విచారించగా, అతడు ఈ మత్తు పదార్థాలను వెంకటేష్ కుమార్ అనే వ్యక్తి నుంచి తీసుకున్నట్లు చెప్పాడని పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో పోలీసులు ఒక పథకం రచించి, డికాయ్ కస్టమర్‌ను పంపించారు. వలసరవాక్కంలో కారుతో వచ్చిన వెంకటేష్ కుమార్‌ను పోలీసులు అడ్డుకుని తనిఖీ చేశారు. ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న ఇతరులను కూడా అరెస్టు చేశారు.

ఈ కేసులో అరెస్టైన వారిలో తమిళ, మలయాళ చిత్రాల్లో నటించిన నటి Anju Krishnaతో పాటు, తమిళ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ విన్సీ నివేత కూడా ఉన్నారు. మిగతా నిందితులు కార్తిక్ రాజా, యశ్వంత్, శ్రీరామ్, అల్విబింషా లుగా పోలీసులు గుర్తించారు.

ఈ దాడిలో పోలీసులు ఆరు గ్రాముల మెథాంఫెటమిన్, ఏడు గ్రాముల OG గంజాయి, పదిహేను గ్రాముల సాధారణ గంజాయి, ఒక స్మోకింగ్ బాంగ్, ఒక LSD స్టాంప్, అలాగే తొమ్మిది మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసిన వస్తువులన్నీ వలసరవాక్కం పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు.

అరెస్టు చేసిన నిందితులందరినీ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో హాజరు పరచగా, కోర్టు వారిని న్యాయహిరాసత్‌కు పంపింది. ప్రస్తుతం ఈ కేసుపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
అంజు కృష్ణ గతంలో వెల్లిమలై, ఆరో వంటి చిత్రాల్లో నటించింది. అలాగే మలయాళంలో సుమేష్ అండ్ రమేష్, ఆకాశం కడన్న వంటి సినిమాల్లో కూడా కనిపించింది. ఈ అరెస్టు ఆమె కెరీర్‌పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో చూడాలి.

