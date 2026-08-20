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Sowcar Janaki Health Update: షావుకారు జానకి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమం.. ఐసీయూలో చికిత్స, ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే?

Sowcar Janaki Health Update: సీనియర్ నటి, పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత షావుకారు జానకి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. శ్వాసకోశ సమస్యలతో వారం రోజుల క్రితం చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆమె ఆరోగ్యం బుధవారం రాత్రి క్షీణించడంతో వైద్యులు ఐసీయూకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఆమెకు వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స అందుతోంది. అయితే మరికొన్ని తాజా నివేదికలు ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని పేర్కొంటున్నాయి. వైద్యులు ఆమెను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 20, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:05 PM IST
Sowcar Janaki Health Update: షావుకారు జానకి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమం.. ఐసీయూలో చికిత్స, ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే?
Image Credit: Sowcar Janaki Health Update(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Sowcar Janaki Health Update: షావుకారు జానకి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమం.. ఐసీయూలో చికిత్స, ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే?
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