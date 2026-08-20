/Sowcar Janaki Health Update: షావుకారు జానకి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమం.. ఐసీయూలో చికిత్స, ప్రస్తుతం ఎలా ఉందంటే?

Sowcar Janaki Health Update: దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన నటనతో నాలుగు తరాల ప్రేక్షకులను అలరించిన సీనియర్ నటి, పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత షావుకారు జానకి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. 95 ఏళ్ల జానకి వయోభారం, శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం. దీంతో వారం రోజుల క్రితం చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో ఆమెను చేర్పించారు. బుధవారం రాత్రి ఆరోగ్య పరిస్థితి మరింత క్షీణించడంతో వైద్యులు ఐసీయూకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
షావుకారు జానకి అసలు పేరు శంకరమంచి జానకి. 1931 డిసెంబర్ 12న రాజమహేంద్రవరంలో జన్మించిన ఆమె చిన్నతనంలోనే రేడియో నాటికల ద్వారా కళారంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. స్పష్టమైన ఉచ్చారణ, వాక్చాతుర్యం, సహజమైన నటనతో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించారు. అనంతరం 1950లో నందమూరి తారక రామారావు సరసన ‘షావుకారు’ చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.
షావుకారు సినిమా విజయవంతం కావడంతో ఆ సినిమా పేరే ఆమె ఇంటిపేరుగా మారిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఆమె షావుకారు జానకి గా తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమయ్యారు. ప్రముఖ నటి కృష్ణకుమారి ఆమె సోదరి కావడం విశేషం.
తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో 400కు పైగా చిత్రాల్లో జానకి నటించారు. కథానాయికగా మాత్రమే కాకుండా తర్వాతి కాలంలో తల్లి, అత్త, అమ్మమ్మ, ఇతర కీలకమైన క్యారెక్టర్ పాత్రల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేశారు. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, ఎంజీఆర్, శివాజీ గణేశన్, జెమినీ గణేశన్ వంటి పలువురు అగ్ర నటులతో కలిసి ఆమె నటించారు. భాషలపై మంచి పట్టు ఉండటంతో పరభాషా చిత్రాల్లోనూ తన పాత్రలకు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం ఆమె ప్రత్యేకతల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
కెరీర్లో ఎన్నో విభిన్నమైన పాత్రలు పోషించిన జానకి సంసారం ఒక చదరంగం వంటి చిత్రాల్లోనూ తన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. వయసు పెరిగిన తర్వాత కూడా సినిమాలు, నాటకాలు, కళారంగంతో తన అనుబంధాన్ని కొనసాగించారు. ఆమె నటనా ప్రతిభకు అనేక పురస్కారాలు లభించాయి.
కళారంగానికి ఆమె చేసిన సేవలను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం 2022లో పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది. తమిళనాడు ప్రభుత్వం నుంచి కలైమామణి వంటి పలు ప్రతిష్ఠాత్మక గౌరవాలు కూడా అందుకున్నారు.
ప్రస్తుతం జానకి చెన్నైలో చికిత్స పొందుతున్నారనే వార్తతో సినీ అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆమె ఆరోగ్యం త్వరగా మెరుగుపడి సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో కోలుకోవాలని సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
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