kantara 2: కాంతారా సినిమాలో ఉన్న భూతకోల, పంజుర్లి, గుళిక పదాలకు అర్థం ఏంటి?

Kantara 2 Special Story In Telugu: కాంతారా సినిమాలు భాగంగా మనకు పదేపదే భూతకోల, పంజుర్లి, గుళిక వంటి పదాలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఈ పదాలు ఎలాంటి అర్థాలను కలిగి ఉంటాయో.. దీని వెనుక ఉన్న అసలైన కథేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 3, 2025, 11:52 AM IST

Kantara 2 Special Story In Telugu: చిత్ర పరిశ్రమలో సంచలనం సృష్టించిన కాంతారా చిత్రం.. కోస్తా కర్ణాటక సాంస్కృతిని అక్కడి ప్రజల విశ్వాసాలను వెండితెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించింది. అంతేకాకుండా కొన్ని వందల ఏళ్ల నాటి చరిత్రను మళ్లీ ప్రజలకు చూపించేలా చేసింది. అంతేకాకుండా కోస్త కర్నాటక ప్రాంతంలో వందల ఏళ్ల క్రితం దైవారాధనలకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా క్లియర్ గా తెలియజేసింది. ఈ సినిమాలోని అనేక ప్రధాన అంశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా భూతకోల, పంజుర్లి, గుళిక అనే దైవాలకు సంబంధించిన ఆరాధనల గురించి కూడా కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తారు.

దక్షిణ కర్ణాటకలోని తమిళనాడు ప్రాంతంలో మనిషి రూపంలో లేని దేవతలను పూజించడం సాంస్కృతిలో భాగంగా కొన్ని వందలు ఏళ్ల సంవత్సరాల నుంచి వస్తోంది. ఈ దేవతలనే అక్కడి ప్రజలు భూతాలతో పాటు దైవాలుగా పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా దైవారాధనలో భాగంగా జరిగే వేడుకను భూతకోలా అని పిలుస్తారు. ఈ వేడుకలో భాగంగానే దైవం మనిషి లోకి ప్రవేశించి ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడమే కాకుండా తీర్పులు చెప్పడం వంటివి చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ముందు ముందు వచ్చే సమస్యల గురించి కూడా చెప్పి.. వాటిని పరిష్కరించే దిశగా నడుచుకోవాలని ప్రజలను సూచిస్తుంది.. ఇలా జరిగే కార్యక్రమమే భూతకోలగా చెప్పుకుంటారు..

అలాగే ఈ సినిమాలో పదేపదే పంజర్లి అనే పదం కూడా వినిపిస్తుంది.. ఈ పదానికి అర్థం వరాహ రూపం.. అలాగే గుళిక అనే పదం కూడా ఈ సినిమాలో భాగంగా తరచుగా వింటూ ఉంటాం. ఇది శివుని అంశ అని అర్థం.. ఈ ప్రాంతంలోని ప్రజలు శ్రీమహావిష్ణువు ఆరాధ్యుడు శివుడని భావిస్తారు.. అందుకే ఇక్కడి ప్రజలు దైవ ఆరాధనలో భాగంగా పరమశివుడిని ఎక్కువగా పూజిస్తూ ఉంటారు. అలాగే పంజర్లిపై పురాణాల్లో అనేక కథలు ఉన్నాయి. పూర్వం రైతులు ఎక్కువగా ఈ దేవుని పూజించే వారట.. పండిన పంటలు పందులు తినకుండా ఉండడానికి.. పంది రూపంలో ఉండే పంజర్లిని పూజించేవారని కథల్లో పేర్కొన్నారు. ఇలా పూజించడం వల్ల పందులు పంటకు నష్టం చేసేవి కాదట.. అలాగే దక్షిణ కర్ణాటకలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సింహం ముఖం, ఎద్దు ముఖాలతో కూడిన దేవుళ్లను కూడా ఇప్పటికీ పూజిస్తున్నారు. 

గుళిక అంటే? 
అత్యంత శక్తివంతమైన దేవుళ్లలో గుళిక కూడా ఒకటి.. అగ్ని రూపంలో అత్యంత శక్తివంతమైన ఈ గుళిక దేవుడు కర్ణాటక ప్రాంతంలో కొన్ని గ్రామాల్లో చాలా ఫేమస్. ఈ గుళిక దైవాన్ని పూజించడానికి ప్రత్యేకమైన పూజారి ఉంటాడు. వీరిని అక్కడి ప్రజలు దైవ నర్థకుడిగా పిలుస్తారు.. ఆయనే దైవాన్ని ఆహ్వానించే పాత్ర కూడా పోషిస్తారని వివిధ కథల్లో పేర్కొన్నారు.. 

పంజుర్లి..
పంచర్లి అంటే పంది ఆకారంతో కూడిన శక్తివంతమైన దేవుడు.. అత్యంత పవిత్రమైన దేవుళ్లలో ఈ దేవుడు కూడా ఒకరు.. అక్కడి ప్రజలు ఈ దేవుడిని వరాహ దేవుడుగా కూడా పిలుస్తారు.. ఈ దేవుడు అడవి జీవనాన్ని పోరాటాన్ని సూచిస్తుందని సమాచారం.. అంతేకాకుండా ఈ దైవం మనిషి లోకి వచ్చి తన నోటితో ప్రజలకు దైవ ఆదేశాలు చేస్తుంది. అలాగే భవిష్యత్తులో రాబోయే సమస్యల గురించి కూడా ముందుగానే తెలియజేస్తుందని సమాచారం.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Kantara 2Kantara 2 CollectionKantara CollectionKantara Movie 2Kantara Movie

