Spider Man: "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" మూవీపై రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న అంచనాలు..

Spider Man Brand New Day Promotions: ‘స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే’ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ జోరుగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమాను జూలై 31న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ కాబోతుంది. సోనీ హెడ్ టామ్ రోత్మాన్ ఈ పోస్టర్లను ఆవిష్కరిస్తూ... "ఇలాంటి స్పైడర్-మ్యాన్ సినిమాను మేం ముందెన్నడూ తీయలేదని చెప్పుకొచ్చారు. ఇందులో హీరో టామ్ హాలండ్ నటన అద్భుతంగా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. సినిమా చూసిన తర్వాత అతని నటనను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేరన్నారు.
అలాగే టామ్ హాలండ్ మాట్లాడుతూ... "ఇది ఇప్పటివరకు వచ్చిన స్పైడర్-మ్యాన్ చిత్రాలలో అత్యంత ఎమోషనల్, మెచ్యూర్డ్ సినిమా అని చెప్పారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్ భారీ అంచనాలను పెంచుతూ రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది.
డెస్టిన్ డేనియల్ క్రెట్టన్ డైరెక్షన్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో టామ్ హాలండ్, జెండయా, జాకబ్ బాటలన్, సాడీ సింక్, మార్క్ రఫ్ఫలో తదితరులు లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా ఈ చిత్రాన్ని అన్ని ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకు రాబోతుంది.
