Spider Man: "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" మూవీపై రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న అంచనాలు..

spider man Brand New Day:  సూపర్ హీరో 'స్పైడర్-మ్యాన్' కొత్త సినిమా "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" ప్రమోషన్స్ పీక్స్ లో ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన  రెండు  పోస్టర్లను సోనీ పిక్చర్స్ 'సినిమాకాన్ 2026'లో రిలీజ్ చేసింది. ఈ పోస్టర్స్ సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 05:45 AM IST

Spider Man Brand New Day Promotions: ‘స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే’  సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ జోరుగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమాను  జూలై 31న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కాబోతుంది.  సోనీ హెడ్ టామ్ రోత్‌మాన్ ఈ పోస్టర్లను ఆవిష్కరిస్తూ... "ఇలాంటి స్పైడర్-మ్యాన్ సినిమాను మేం ముందెన్నడూ తీయలేదని చెప్పుకొచ్చారు.  ఇందులో హీరో టామ్ హాలండ్ నటన  అద్భుతంగా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. సినిమా చూసిన తర్వాత అతని నటనను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేరన్నారు.

అలాగే టామ్ హాలండ్ మాట్లాడుతూ... "ఇది ఇప్పటివరకు వచ్చిన స్పైడర్-మ్యాన్ చిత్రాలలో అత్యంత ఎమోషనల్, మెచ్యూర్డ్ సినిమా అని చెప్పారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్ భారీ అంచనాలను పెంచుతూ రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది.  

డెస్టిన్ డేనియల్ క్రెట్టన్ డైరెక్షన్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో  టామ్ హాలండ్, జెండయా, జాకబ్ బాటలన్, సాడీ సింక్, మార్క్ రఫ్ఫలో తదితరులు లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇండియా ఈ చిత్రాన్ని అన్ని ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకు రాబోతుంది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

