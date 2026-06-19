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Spider Man Brand New Day: ‘స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ తెలుగు ట్రైలర్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. జూలై 30న గ్రాండ్ రిలీజ్..

Spider Man Brand New Day Telugu Trailer:  ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో సినిమాల్లో ‘స్పైడర్ మ్యాన్ బ్యాండ్ న్యూడే’ చిత్రానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇపుడీ సినిమాకు తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించడానికి ప్రాంతీయ భాషలో రాబోతుంది. తెలుగు సహా భారత్‌లోని ఇతర రీజనల్ లాంగ్వేజ్‌లో ఈ చిత్రాన్ని ఒకేసారి విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ రెడీ అవుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 20, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:00 AM IST
Spider Man Brand New Day: ‘స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ తెలుగు ట్రైలర్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. జూలై 30న గ్రాండ్ రిలీజ్..
Image Credit: Spider Man Telugu Trailer (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ తెలుగు ట్రైలర్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్..
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