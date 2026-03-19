Spider Man Brand New Day Trailer:'స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' తెలుగు ట్రైలర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Spider Man Brand New Day Trailer:ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యంత  ప్రేక్షకాదరణ పొందిన స్పైడర్ మ్యాన్ సిరీస్‌లో సరికొత్త చిత్రం ‘స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన  ట్రైలర్ న్యూయార్క్ నగరంలో ఐకానిక్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ పై నుండి టామ్ హాలండ్ పూర్తి ట్రైలర్‌ను ఆవిష్కరించారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 19, 2026, 06:30 PM IST

Spider Man Brand New Day Trailer Talk: స్పైడర్ మ్యాన్ సిరీస్ లో ఇప్పటి వరకు వచ్చిన అన్ని చిత్రాలు ప్రేక్షకాదరణ పొందాయి. ఈ సిరీస్ లో తాజాగా ‘స్పైడర్-మ్యాన్: నో వే హోమ్’ రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సిరిస్ లు  సాధించిన రికార్డ్-బ్రేకింగ్ గ్లోబల్ సక్సెస్ తర్వాత.. పీటర్ పార్కర్,  స్పైడర్ మ్యాన్‌ల జీవితాల్లో ‘స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ ఒక సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించనుంది. 'నో వే హోమ్' సంఘటనలు జరిగి నాలుగేళ్ల తర్వాత గడిచాయి. పీటర్ ఇప్పుడు తనను ప్రేమించేవారి జీవితాలు, జ్ఞాపకాల నుండి తన అస్తిత్వాన్ని పూర్తిగా చెరిపేసుకుని ఒంటరిగా జీవిస్తున్నాడు. 

తన పేరును ఏమాత్రం గుర్తుపట్టలేని న్యూయార్క్ నగరంలో నేరాలతో పోరాడుతూ, సిటీని రక్షించడానికి ఒక ఫుల్-టైమ్ స్పైడర్ మ్యాన్‌గా పూర్తిగా అంకితమయ్యాడు. అయితే అతనిపై బాధ్యతలు, ఒత్తిడి పెరిగేకొద్దీ.. ఊహించని శారీరక మార్పులు అతని మనుగడకే ముప్పుగా ఉంటాయి. అదే సమయంలో నగరంలో జరుగుతున్న వింతైన నేరాల పరంపర అతడు ఎలా ఎదుర్కొబోతున్నాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. 

డెస్టిన్ డానియల్ క్రెటన్ డైరెక్ట్ చేసిన  ఈ చిత్రంలో స్పైడర్-మ్యాన్‌గా టామ్ హాలండ్ తిరిగి నటిస్తున్నాడు. జెండయా, జాకబ్ బటలాన్, సాడీ సింక్, జోన్ బెర్న్తాల్, మార్క్ రుఫలో, మైఖేల్ మాండో, ట్రామెల్ టిల్మాన్ కీ రోల్ పోషిస్తున్నారు. 

సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇండియా నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్, జూలై 31న ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో అన్ని ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. 

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

