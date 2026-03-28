Spider-Man: Brand New Day: సోషల్ మీడియాలో సంచలనం రేపుతున్న ‘స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే’ ట్రైలర్..

Spider-Man: Brand New Day:గ్లోబల్ సూపర్ హీరో ‘స్పైడర్ మ్యాన్’ క్రేజ్ ఏ స్థాయిలో ఉందో మరోసారి రుజువు అయింది. తాజాగా విడుదలైన ‘స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ ట్రైలర్ రికార్డుల మోత మోగిస్తూనే ఉంది. ఈ మూవీ విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ ట్రైలర్ ఏకంగా 1 బిలియన్ వ్యూస్ రాబట్టి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా కోసం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు ఎంతగా ఎదురుచూస్తున్నారో ఈ రికార్డు చూస్తే తెలుస్తుంది.
డెస్టిన్ డేనియల్ క్రెట్టన్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో టామ్ హాలండ్ మరోసారి స్పైడర్ మ్యాన్ పాత్రలో కనువిందు చేయనున్నాడు. అతనితో జోడీగా జెండయా నటిస్తోంది. జాకబ్ బాటలన్, సాడీ సింక్, జాన్ బెర్న్తాల్, మార్క్ రుఫలో, మైఖేల్ మాండో తదితరులు ఇరత కీ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమ కోసం వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్న స్పైడర్ మ్యాన్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా నిర్మిస్తున్న 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే', 2026 జూలై 31న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రాబోతుంది. ఈ చిత్రం ఇంగ్లీష్తో పాటు తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో అన్ని ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. ముందుకు రానుంది.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్.
