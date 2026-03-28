Spider-Man: Brand New Day: సోషల్ మీడియాలో సంచలనం రేపుతున్న ‘స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే’ ట్రైలర్..

Spider-Man: Brand New Day: హాలీవుడ్ లో ‘స్పైడర్ మ్యాన్’ సిరీస్ కు మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఈ సిరీస్ లో వచ్చిన చాలా చిత్రాలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. తాజాగా ఇపుడు ఈ సిరీస్ లో ‘ స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే’ ట్రైలర్ సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 28, 2026, 04:45 AM IST

Spider-Man: Brand New Day:గ్లోబల్ సూపర్ హీరో ‘స్పైడర్ మ్యాన్’ క్రేజ్ ఏ స్థాయిలో ఉందో మరోసారి రుజువు అయింది.  తాజాగా విడుదలైన ‘స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ ట్రైలర్ రికార్డుల  మోత మోగిస్తూనే ఉంది.  ఈ మూవీ విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ ట్రైలర్ ఏకంగా 1 బిలియన్ వ్యూస్ రాబట్టి  సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా కోసం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు ఎంతగా ఎదురుచూస్తున్నారో ఈ రికార్డు చూస్తే తెలుస్తుంది. 
 
డెస్టిన్ డేనియల్ క్రెట్టన్ డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో టామ్ హాలండ్ మరోసారి స్పైడర్ మ్యాన్ పాత్రలో కనువిందు చేయనున్నాడు.  అతనితో జోడీగా జెండయా నటిస్తోంది. జాకబ్ బాటలన్, సాడీ సింక్, జాన్ బెర్న్తాల్, మార్క్ రుఫలో, మైఖేల్ మాండో తదితరులు  ఇరత కీ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమ కోసం వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్న స్పైడర్ మ్యాన్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. 

సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా నిర్మిస్తున్న 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే', 2026 జూలై 31న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రాబోతుంది. ఈ చిత్రం ఇంగ్లీష్తో పాటు తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో అన్ని ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది.  ముందుకు రానుంది.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

