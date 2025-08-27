English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Spirit Movie: ప్రభాస్ కొత్త సినిమా 'స్పిరిట్'లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి? భారీగా ప్లాన్ చేసిన సందీప్ రెడ్డి!

Chiranjeevi In Spirit Movie: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందనున్న చిత్రం 'స్పిరిట్'. ఈ సినిమాపై టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రభాస్ పోలీస్ పాత్ర చేస్తున్నట్లు ఇప్పటికే దర్శకుడు స్పష్టత ఇచ్చాడు. ఈ సినిమాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఓ కీలక రోల్ పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 27, 2025, 01:58 PM IST

Spirit Movie: ప్రభాస్ కొత్త సినిమా 'స్పిరిట్'లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి? భారీగా ప్లాన్ చేసిన సందీప్ రెడ్డి!

Chiranjeevi In Spirit Movie: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందనున్న చిత్రం 'స్పిరిట్'. ఈ సినిమాపై టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రభాస్ పోలీస్ పాత్ర చేస్తున్నట్లు ఇప్పటికే దర్శకుడు స్పష్టత ఇచ్చాడు. అంతే కాకుండా ప్రభాస్ కెరీర్‌లో పోలీస్ పాత్ర చేయడం ఇదే తొలిసారి కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. అందులోనూ సందీప్ రెడ్డి టేకింగ్ తెలిసిన వాళ్లు.. ప్రభాస్ ను ఏ రేంజ్ లో చూపిస్తాడో అనే తెగ సంబరపడిపోతున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా గురించి ఓ సంచలన వార్త టాలీవుడ్‌లో చక్కర్లు కొడుతుంది. 'స్పిరిట్' చిత్రంలో ఓ స్టార్ హీరో నటించబోతున్నారని సమాచారం. 

డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం 'యానిమల్' చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన హీరోయిన్ త్రిప్రి దిమ్రి 'స్పిరిట్' సినిమాలోనూ లీడ్ రోల్ చేస్తోందని ఇప్పటికే చిత్రబృందం ప్రకటించింది. అయితే ఇప్పుడీ చిత్రంలో టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని సమాచారం. ఈ క్రేజీ న్యూస్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో తెగ చర్చ నడుస్తోంది. 

ఈ సినిమాలో అదే కీలకపాత్ర అని దాని చుట్టూ కథ అలుముకొని ఉండబోతుందనే సమాచారం. దీంతో ఈ పాత్రకు ఓ స్టార్ హీరో సరిపోతాడని మెగాస్టార్ ను సంప్రదించినట్లు సమాచారం. ఇప్పుడీ వార్తతో అటు రెబల్ ఫ్యాన్స్ తో పాటు మెగా ఫ్యాన్స్‌లోనూ సరికొత్త జోష్ వచ్చింది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. 

ఇప్పటికే ఇటీవలే బ్లాక్ బాస్టర్ చిత్రంగా నిలిచిన 'యానిమల్' సినిమాలోనూ హీరో రణ్‌బీర్ కపూర్ తండ్రి పాత్రలో వెటరన్ యాక్టర్ అనిల్ కపూర్ ను ఎంచుకోగా.. ఆ పాత్రకు అతను న్యాయం చేశాడు. కథ పరంగా, నటన పరంగా ఆ పాత్రకు ప్రశంసలు వచ్చాయి. హీరోతో పాటు అనిల్ కపూర్ ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇప్పుడదే రేంజ్ లో స్పిరిట్ సినిమాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి పాత్ర కూడా ఉండబోతుందని సమాచారం. అయితే దీనిపై మరింత స్పష్టత రావాల్సిఉంది. 

మరోవైపు మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా వరుస చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే 'విశ్వంభర' చిత్ర షూటింగ్ పూర్తి కాగా.. వచ్చే ఏడాది వేసవిలో ఈ సినిమా విడుదల కానుందని చిత్రబృందం ఇటీవలే ప్రకటించింది. దీంతో పాటు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు పండక్కి వస్తున్నారు' సినిమా కూడా సంక్రాంతికి విడుదలయ్యేందుకు రెడీగా ఉంది. దీని తర్వాత 'వాల్తేరు వీరయ్య'తో చిరూకు మంచి హిట్ అందించిన దర్శకుడు బాబీ చిత్రంలో చిరు నటించనున్నారు. ఆ తర్వాత హీరో నాని నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తూ, శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో మరో చిత్రం రూపొందనుంది. 

