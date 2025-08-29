Arjun Chakravarthy Review: ‘అర్జున్ చక్రవర్తి’ మూవీ రివ్యూ.. స్పోర్ట్స్ డ్రామా మెప్పించిందా..!

తెలుగులో స్పోర్ట్స్ డ్రామా నేపథ్యంలో కొన్ని చిత్రాలు మాత్రమే వచ్చాయి. ఇపుడు చాలా కాలం తర్వాత స్పోర్ట్స్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అర్జున్ చక్రవర్తి’ . విడుదలకు ముందే పలు అంతర్జాతీయ వేదికల్లో అవార్డులు అందుకుంది. కబడ్డీ నేపథ్యంలో విక్రాంత్ రుద్ర దర్శకత్వంలో విజయ్ రామరాజు ముఖ్యపాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా ఈ రోజు విడుదల అయింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
1980-90 మధ్య కాలంలో జరిగిన కల్పిత గాథ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథ మొదలవుతుంది. అనాథ అయిన అర్జున్ చక్రవర్తి (విజయ్ రామరాజు) ని అతని ఊరుకు చెందిన మాజీ కబడ్టీ ఆటగాడు రంగయ్య (దయానంద్ రెడ్డి) అతనిలో చురుకుదనాన్ని గమనించి అతన్ని పెంచి పెద్ద చేస్తాడు. అంతేకాదు కబడ్డీలో అతన్ని మెరికలా తీర్చిదిద్దుతాడు. అలా జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి ఆటగాడిగా గుర్తింపు పొందిన ఇతను నేషనల్ లెవల్లో కబడ్డీ పోటీల్లో పాల్గొనలేది అతని డ్రీమ్. దీనికోసం పగలు, రాత్రి కష్టపడతాడు. ఈ క్రమంలో అర్జున్ చక్రవర్తి దేవిక (సిజ్జా రోజ్)ను లవ్ చేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో ఓ ఆట ఆడటానికి సుదూర ప్రాంతాలకు వెళతారు. ఆ తర్వాత తిరిగొచ్చాకా అర్జున్ చక్రవర్తి జీవితంలో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి ? అదే సమయంలో తాను ఎంతగానే ప్రేమించే ఆట కబడ్డీకి ఎందుకు దూరమయ్యాడు. ఇంతకీ తనను అర్జునుడిలా తీర్చిదిద్దిన ద్రోణాచార్యుడి వంటి గురువు రంగయ్య ఏమయ్యాడు.. ? స్పోర్ట్స్ రాజకీయాల్లో అతని జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తీసుకుందనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ఇలాంటి కథలకు అద్బుతమైన స్క్రీన్ ప్లేతో పాటు మధ్యలో భావోద్వేగాలను పండించే అంశాలు పుష్కలంగా ఉండాలి. అలాంటి అంశాల్లో దర్శకుడు విక్రాంత్ రుద్ర మంచి శ్రద్ద కనపరిచాడు. కథ ఓకే అయినా.. ఇలాంటి స్పోర్ట్స్ డ్రామా పండాలంలే ఆ ఆటపై పట్టున్న నటుడు దొరికాలి. ఈ పాత్ర కోసం విజయ రామరాజు ఎంపిక కరెక్ట్ గా ఉంది. ప్రస్తుతం టీవీ ఛానెల్స్ తో పాటు స్పాన్సరర్స్ పుణ్యామా అని ఇపుడు ప్రో కబడ్డీ అంటూ ఈ ఆటకు మంచి క్రేజ్ ఉంది. కానీ 80, 90లలో పరిస్థితులు వేరుగా ఉన్నాయి. కబడ్డీ మన జాతీయ క్రీడా అయినా.. అప్పట్లో ఈ ఆటకు ఎలాంటి గుర్తింపు ఉంది. అపుడున్న పరిస్థితుల్లో అప్పటి ఆటగాళ్లు ఎలాంటి పరిస్థితులను ఫేస్ చేసారనే విషయాన్ని దర్శకుడు మంచిగా డ్రమటైజ్ చేసి చూపించాడు. ఓ అనాథ కసితో ఎలా జాతీయ స్థాయి ఆటగాడిగా మారడానికి ఎలాంటి అవమానాలు ఎదుర్కొన్నాడు. అతని లైప్ లో ఎలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయనే అంశాలను తెరపై చక్కగా ప్రెజెంట్ చేశాడు దర్శకుడు.
నటుడిగా అతనిలో అన్ని విధాలుగా వాడుకున్నాడు. దర్శకుడు ఫస్టాఫ్ ఇంకాస్త శ్రద్ద పెట్టి ఉంటే బాగుండేది. హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య లవ్ ట్రాక్ పెద్ద బోరింగ్ అర్జున్ చక్రవర్తి ఏ విధంగా మిగతా ఆటగాళ్ల కంటే గొప్పవాడనే విషయాన్ని కన్విన్సింగ్ గా చెప్పి ఉంటే బాగుండేది. దర్శకుడు హీరో పాత్రపై పెట్టిన శ్రద్ద మిగతా పాత్రలపై పెద్దగా పెట్టలేదు. ఆట మధ్యలో తాగుడుకు బానిసై చివరకు ఎలా జీవితంలో గెలిచాడనేది చివరల్లో ఇన్ స్పైరింగ్ ఉంది. దర్శకుడు తాను చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని ఇంకాస్త ఇంపాక్ట్ గా చెబితే బాగుండేది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఎడిటింగ్ విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ద పెడితే బాగుండేది.పాటలు పెద్దగా ఆకట్టుకోకపోయినా.. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది.
నటీనటల విషయానికొస్తే..
అర్జున్ చక్రవర్తి పాత్రలో నటించిన విజయ రామరాజు కబడ్డీ ప్లేయర్ గా అతని ట్రాన్స్ ఫార్మేషన్ బాగుంది. తాగుడుకు బానిసై మళ్లీ తిరిగి కోలుకునే వ్యక్తి పాత్రలో జీవించాడు. ఈ సినిమా తన ఎఫర్ట్ మొత్తం పెట్టాడు. హీరోను పెంచి పెద్ద చేసే రంగయ్య పాత్రలో దయానంద్ రెడ్డి నటన బాగుంది. కోచ్ గా అజయ్ నటన పర్వాలేదు. హీరోయిన్ నటించిన సిజ్జా రోజ్ పెద్దగా నటించే అవకాశం దక్కలేదు. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు ఓ మోస్తరుగా మెప్పించారు.
బ్యాటమ్ లైన్.. ‘అర్జున్ చక్రవర్తి’.. ఆకట్టుకునే ఎమోషనల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా..
రేటింగ్: 3/5
ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..
ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.