Sreeleela Daughter: పెళ్లి కాకుండానే తల్లి అయిన శ్రీలీల..ముగ్గురు బిడ్డల్ని చేతిలో పెట్టుకొని షాక్ ఇచ్చింది!

Sreeleela Adopted Kids: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీలీల సౌత్లో ఓ ఊపు ఊపేసి.. ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో అవకాశాలను కొట్టేస్తుంది. తన నటనతో పాటు చిన్న వయసులోనే ఆమె హావభావాలు, డ్యాన్స్ వంటివి ప్రేక్షకులను తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో సత్తా చాటిన ఈ భామ 'పుష్ప 2' చిత్రంలో ఐటెంసాంగ్తో పాన్ ఇండియా లెవల్లో క్రేజ్ తెచ్చుకుంది. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే శ్రీలీల తరచూ ఏదో ఒకటి పోస్టు చేస్తూ ఫ్యాన్స్ను ఖుషీ చేస్తుంది.
శ్రీలీల త్వరలో నటుడు కార్తీక్ ఆర్యన్ తో కలిసి కొత్త చిత్రంలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రం ప్రముఖ బాలీవుడ్ సిరీస్ 'ఆషికి'లో భాగమవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ కొత్త జంటను రొమాంటిక్ చిత్రంలో చూడటానికి అభిమానులు చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారు.
అందం, నటన, డ్యాన్స్తో పాటు తన దాతృత్వంతో కూడా నటి శ్రీలీల ప్రసిద్ధి చెందింది. కేవలం 22 సంవత్సరాల వయసులో, ఆమె ఒక అనాథాశ్రమం నుండి ఇద్దరు బాలికలను దత్తత తీసుకుని, బాధ్యతాయుతమైన తల్లిగా వారిని పెంచుతోంది. ప్రస్తుతం ఆమె మరో అమ్మాయిని దత్తత తీసుకుంటోంది. అందరికీ సహాయం చేయాలనే ఆమె హృదయంలోని ప్రేరణ వల్లనా లేక ఆమె జీవితంలో జరిగిన ఏదో కారణంగానా అని అభిమానులు ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కానీ నటి ఇంకా దానికి ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు. శ్రీలీల ఎటువంటి వివరణ ఇవ్వనప్పటికీ, చాలామంది ఆమెను ప్రశంసిస్తున్నారు. ఆమె మంచి పనులు చేస్తూనే ఉంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం శ్రీలీల శివకార్తికేయన్ సరసన తమిళ చిత్రం 'పరాశక్తి'లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం 2026 జనవరి 14న సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్లు విజయవంతంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ చిత్రానికి సుధా కొంగర దర్శకత్వం వహించగా, డాన్ పిక్చర్స్ నిర్మించింది. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. ఈ చిత్రం జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ 100వ చిత్రం.
'కిస్' అనే కన్నడ చిత్రంతో శ్రీలీల హీరోయిన్గా తెరంగేట్రం చేసింది. అయితే తెలుగులో రోషన్తో కలిసి 'పెళ్లిసందD'తో టాలీవుడ్కు పరిచయమైంది. తొలి సినిమాతోనే తనదైన ముద్ర వేసిన శ్రీలీల ఆ తర్వాత స్టార్ హీరోల సరసన ఛాన్సులు కొట్టేసింది. ఇప్పుడు బాలీవుడ్ సినిమాలో అడుగుపెట్టింది. త్వరలోనే ఆ సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
