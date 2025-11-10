English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Sreeleela Daughter: పెళ్లి కాకుండానే తల్లి అయిన శ్రీలీల..ముగ్గురు బిడ్డల్ని చేతిలో పెట్టుకొని షాక్ ఇచ్చింది!

Sreeleela Daughter: పెళ్లి కాకుండానే తల్లి అయిన శ్రీలీల..ముగ్గురు బిడ్డల్ని చేతిలో పెట్టుకొని షాక్ ఇచ్చింది!

Sreeleela Adopted Kids: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీలీల సౌత్‌లో ఓ ఊపు ఊపేసి.. ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌లో అవకాశాలను కొట్టేస్తుంది. తన నటనతో పాటు చిన్న వయసులోనే ఆమె హావభావాలు, డ్యాన్స్ వంటివి ప్రేక్షకులను తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తాజాగా ఆమె పెళ్లి కాకుండానే ముగ్గురు పిల్లల తల్లి అయ్యింది. అదెలాగో ఇప్పుడు చూడండి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 10, 2025, 01:31 PM IST

Trending Photos

Ambani House: ఒక సంవత్సరానికి అంబానీ ఇంటి మెయింటెనెన్స్ ఎంతో తెలుసా.. ఏకంగా 7000 కుటుంబాలకు పైగా..!
5
Ambani house maintenance cost
Ambani House: ఒక సంవత్సరానికి అంబానీ ఇంటి మెయింటెనెన్స్ ఎంతో తెలుసా.. ఏకంగా 7000 కుటుంబాలకు పైగా..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం బాగలేదు, కుటుంబంలో ప్రశాంతత కరువు..!
5
today horoscope 9 november 2025
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం బాగలేదు, కుటుంబంలో ప్రశాంతత కరువు..!
Saturn And Jupiter Effect: 500 ఏళ్ల తర్వాత నవంబర్ నెలలో శని, గురు గ్రహాలకు కదలికలు.. ఈ 3 రాశుల వారికి ధనయోగం..
6
Saturn And Jupiter
Saturn And Jupiter Effect: 500 ఏళ్ల తర్వాత నవంబర్ నెలలో శని, గురు గ్రహాలకు కదలికలు.. ఈ 3 రాశుల వారికి ధనయోగం..
Anaya Bangar: RCB మహిళల జట్టులోకి మాజీ క్రికెటర్ కొడుకు..హిజ్రాగా మారి క్రికెట్ ఆడతానంటూ కోరిక!
6
RCB
Anaya Bangar: RCB మహిళల జట్టులోకి మాజీ క్రికెటర్ కొడుకు..హిజ్రాగా మారి క్రికెట్ ఆడతానంటూ కోరిక!
Sreeleela Daughter: పెళ్లి కాకుండానే తల్లి అయిన శ్రీలీల..ముగ్గురు బిడ్డల్ని చేతిలో పెట్టుకొని షాక్ ఇచ్చింది!

Sreeleela Adopted Kids: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీలీల సౌత్‌లో ఓ ఊపు ఊపేసి.. ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌లో అవకాశాలను కొట్టేస్తుంది. తన నటనతో పాటు చిన్న వయసులోనే ఆమె హావభావాలు, డ్యాన్స్ వంటివి ప్రేక్షకులను తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో సత్తా చాటిన ఈ భామ 'పుష్ప 2' చిత్రంలో ఐటెంసాంగ్‌తో పాన్ ఇండియా లెవల్‌లో క్రేజ్ తెచ్చుకుంది. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే శ్రీలీల తరచూ ఏదో ఒకటి పోస్టు చేస్తూ ఫ్యాన్స్‌ను ఖుషీ చేస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

శ్రీలీల త్వరలో నటుడు కార్తీక్ ఆర్యన్ తో కలిసి కొత్త చిత్రంలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రం ప్రముఖ బాలీవుడ్ సిరీస్ 'ఆషికి'లో భాగమవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ కొత్త జంటను రొమాంటిక్ చిత్రంలో చూడటానికి అభిమానులు చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారు.

Also REad: Pension Scheme: వృద్ధులకు నెలకు రూ. 5,000 పెన్షన్ అది కూడా 7 రోజుల్లో..ఈ పథకంలో ఎలా చేరాలి?

అందం, నటన, డ్యాన్స్‌తో పాటు తన దాతృత్వంతో కూడా నటి శ్రీలీల ప్రసిద్ధి చెందింది. కేవలం 22 సంవత్సరాల వయసులో, ఆమె ఒక అనాథాశ్రమం నుండి ఇద్దరు బాలికలను దత్తత తీసుకుని, బాధ్యతాయుతమైన తల్లిగా వారిని పెంచుతోంది. ప్రస్తుతం ఆమె మరో అమ్మాయిని దత్తత తీసుకుంటోంది. అందరికీ సహాయం చేయాలనే ఆమె హృదయంలోని ప్రేరణ వల్లనా లేక ఆమె జీవితంలో జరిగిన ఏదో కారణంగానా అని అభిమానులు ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కానీ నటి ఇంకా దానికి ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు. శ్రీలీల ఎటువంటి వివరణ ఇవ్వనప్పటికీ, చాలామంది ఆమెను ప్రశంసిస్తున్నారు. ఆమె మంచి పనులు చేస్తూనే ఉంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bollywood (@bollywood.mobi)

ప్రస్తుతం శ్రీలీల శివకార్తికేయన్ సరసన తమిళ చిత్రం 'పరాశక్తి'లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం 2026 జనవరి 14న సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్లు విజయవంతంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ చిత్రానికి సుధా కొంగర దర్శకత్వం వహించగా, డాన్ పిక్చర్స్ నిర్మించింది. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. ఈ చిత్రం జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ 100వ చిత్రం.

'కిస్' అనే కన్నడ చిత్రంతో శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా తెరంగేట్రం చేసింది. అయితే తెలుగులో రోషన్‌తో కలిసి 'పెళ్లిసందD'తో టాలీవుడ్‌కు పరిచయమైంది. తొలి సినిమాతోనే తనదైన ముద్ర వేసిన శ్రీలీల ఆ తర్వాత స్టార్ హీరోల సరసన ఛాన్సులు కొట్టేసింది. ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌ సినిమాలో అడుగుపెట్టింది. త్వరలోనే ఆ సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 

Also Read: Rain Alert: ముంచుకొస్తున్న మరో తుపాను..తుపానుగా మారనున్న అల్పపీడనం..నాన్‌స్టాప్‌గా ఎన్ని రోజులంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

SreeleelaSreeleela DaughterSreeleela Adopted Kidssreeleela adopted two disabled kidssreeleela adopted baby

Trending News