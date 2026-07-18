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దురంధర్, ది రాజా సాబ్ సినిమాలకు ధీటుగా శ్రీ నందు ‘అగ్లీ స్టోరీ’ రికార్డు వ్యూవర్ షిప్..

Ugli Story Record Viewership: ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా ప్రభాస్, రణ్‌వీర్ సింగ్‌లకున్న క్రేజ్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. వీళ్ల సినిమాలు థియేట్రికల్‌గా ఫ్లాపైనా..ఓటీటీ వేదికగా మంచి రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంటూ ఉంటయి. తాజాగా శ్రీ నందు తన ‘అగ్లీ స్టోరీ’ మూవీలతో  ప్రభాస్,రణ్‌వీర్ సింగ్‌ల సరసన  నిలిచాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 18, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:11 PM IST
దురంధర్, ది రాజా సాబ్ సినిమాలకు ధీటుగా శ్రీ నందు ‘అగ్లీ స్టోరీ’ రికార్డు వ్యూవర్ షిప్..
Image Credit: Sri Nandu (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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