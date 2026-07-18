/దురంధర్, ది రాజా సాబ్ సినిమాలకు ధీటుగా శ్రీ నందు ‘అగ్లీ స్టోరీ’ రికార్డు వ్యూవర్ షిప్..

Sri Nandu Movie Record in Jiohot Star: తెలుగులో విలక్షణమైన పాత్రలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు శ్రీ నందు. కేవలం హీరోగానే కాకుండా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మెప్పిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఆయన యాక్ట్ చేసిన 'అగ్లీ స్టోరీ' సినిమా థియేట్రికల్గా విడుదలై విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా జియో హాట్ స్టార్లో విడుదలై రికార్డు స్థాయి వ్యూవర్షిప్తో దూసుకుపోతుంది. రీసెంట్గా హాట్ స్టార్ లో విడుదలైన అగ్లీ స్టోరీ, దురంధర్, ది రాజా సాబ్ సినిమాల తర్వాత అత్యధిక ఆదరణ పొందిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.
జియో హాట్ స్టార్లో శ్రీ నందు రికార్డు వ్యూవర్ షిప్..
శ్రీ నందు, అవికా గోర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ‘అగ్లీ స్టోరీ’ జియో హాట్ స్టార్లో ఏకంగా 8.1 మిలియన్ వ్యూస్ సాధించి టాప్లో నిలిచిందని హాట్ స్టార్ వాళ్లు చెబుతున్న లెక్క. తాజాగా హాట్ స్టార్ విడుదల చేసిన టాప్ 10 అత్యధిక వ్యూస్ చిత్రాల లిస్ట్ లో అగ్లీ స్టోరీ 3వ స్థానంలో ఉంది. ఈ లిస్టులో దురంధర్ 2 నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో నిలిస్తే.. ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీ రెండో స్థానంలో నిలిచాయి. ‘అగ్లీ స్టోరీ’ మూవీకి దేశ వ్యాప్తంగా మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ సందర్బంగా సినిమాను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మూవీ యూనిట్ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదములు తెలిపింది.
కథాబలం ఉన్న చిత్రాలను ఎంచుకుంటూ డిఫరెంట్ నటనతో మెప్పిస్తున్న శ్రీ నందుకు ఈ సినిమా విజయం ఆయన కెరీర్ ఎదుగుదలకు ఎంతో దోహదం చేసిందనే చెప్పాలి. సినిమాలో శ్రీ నందు నటన చాలా అద్భుతం అని విశ్లేషకులు మెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ సినిమాలో చాలా సందర్భాల్లో సెటిల్డ్ పర్ఫామెన్స్ చేసాడు. అంతేకాదు తన పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరు ప్రేక్షకులను రంజింప జేసింది.ఈ సినిమాతో శ్రీ నందు నటనా సామర్థ్యం ఎలాంటిదో అందరికి స్పష్టంగా తెలిసొచ్చింది. సరైన పాత్ర పడితే వెండితెరపై చెలరేగిపోగలనని మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు. మొత్తంగా ప్రభాస్, రణ్ వీర్ సింగ్ల వంటి ప్యాన్ ఇండియా హీరోలు నటించన సినిమాల తర్వాత శ్రీ నందు ‘అగ్లీ స్టోరీ’ ఈ రేంజ్లో టాప్లో నిలవడం మాములు విషయం కాదు. ఈ సినిమా కేవలం తెలుగులోనే కాదు.. ఇతర భాష ప్రేక్షకులు చూసి ఈ సినిమాలో హీరో, హీరోయిన్ల నటనను సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశంస ఝల్లు కురిపిస్తున్నారు.
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