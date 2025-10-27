English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dies Irae: మలయాళ టాప్ హీరో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు గ్రహీత  మోహన్ లాల్ కుమారుడిగా  చిత్రసీమలో అడుగు పెట్టాడు ప్రణవ్.  అతి తక్కువ సమయంలో తనకంటూ ఒక స్పెషల్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 27, 2025, 06:47 PM IST

Dies Irae: తెలుగులో మోహన్ లాల్ కుమారుడు ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ గ్రాండ్ ఎంట్రీ..

Dies Irae: మోహన్ లాల్ కుమారుడు ప్రణవ్ మోహన్ లాల్  'హృదయం'తో భాషలకు అతీతంగా ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చోటు సంపాదించుకున్నారు. ఆయన హీరోగా  నటించిన తాజా చిత్రం 'డియాస్ ఇరాయ్'. మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం తెలుగులో విడుదల కాబోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ  శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ విడుదల చేస్తోంది. యూనివర్సల్ హీరో కమల్ హాసన్ 'పుష్పక విమానం', 'నాయకుడు' నుంచి ధనుష్ 'రఘువరన్ బీటెక్' వరకు తెలుగులో శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ రిలీజ్  చేసిన పరభాషా చిత్రాలు  భారీ విజయాలు నమోదు చేశాయి. అంతేకాదు సావిమర్శకుల - ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాయి. 'డియాస్ ఇరాయ్' మీద ప్రేక్షకులతో పాటు బిజినెస్ వర్గాల్లో అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.

'హృదయం' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ అంతగా  సినిమాలు చేయలేదు. సెలక్టివ్‌గా స్టోరీలు సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. 'భూత కాలం', మమ్ముట్టి 'భ్రమ యుగం' చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన రాహుల్ సదాశివన్, ఈ 'డియాస్ ఇరాయ్'ను నిర్మించారు. మలయాళ, తమిళ భాషల్లో అక్టోబర్ 31న ఈ సినిమా విడుదల కాబోతుంది.  తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ 'డియాస్ ఇరాయ్' మలయాళ వెర్షన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ అధినేత రవికిశోర్. సుష్మితా భట్, జిబిన్ గోపీనాథ్, జయ కురుప్, మనోహరి జాయ్, అరుణ్ అజికుమార్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు.  'డియాస్ ఇరాయ్' తెలుగు వెర్షన్‌ను నవంబర్‌ ఫస్ట్ వీక్ లో  థియేటర్లలో విడుదల చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. 

డిఫరెంట్ స్టోరీతో తెరకెక్కిన 'ప్రేమలు', '2018', 'మంజుమ్మేల్ బాయ్స్', 'కొత్త లోక' వంటి మలయాళ చిత్రాలకు తెలుగులో చక్కటి  ప్రేక్షకాదరణ లభించింది. ఆయా చిత్రాలు తెలుగు ప్రేక్షకులను మనుసులను దోచుకున్నాయి.  ఆ జాబితాలో 'డియాస్ ఇరాయ్' కూడా చేరుతుందని చిత్ర బృందం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ కథానాయకుడిగా  రాహుల్ సదాశివన్ రచన, దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'డియాస్ ఇరాయ్' చిత్రాన్ని నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వైనాట్ స్టూడియోస్ సంస్థలపై చక్రవర్తి రామచంద్ర, ఎస్ శశికాంత్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి క్రిస్టో జేవియర్ సంగీతం అందించారు. మరి తెలుగులో ఈ సినిమా ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Pranav MohanlalPranav MohanalSri Sravanthi Moviesdies iraePranav Mohanlal dies irae

