Akhanda 2: ‘అఖండ 2’ మూవీపై శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చినజీయర్ స్వామి ప్రశంసల ఝల్లు..

Sri Sri Sri Tridandi Chinna Jeeyar Swamy Watched Akhanda 2: బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్లో విడుదలైన నాల్గవ చిత్రం ‘అఖండ–2’. గతంలో వీళ్ల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన చిత్రాలు మంచి వసూళ్లను సాధించాయి. సనాతన హైందవ ధర్మం పై తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే పలువురు ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు ప్రశంసలు కురిపించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. తాజాగా శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చినజీయర్ స్వామివారు మరియు శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి అహోబిలం స్వామివారు 400 మంది వేద పాఠశాల విధ్యార్థులతో కలిసి హైదరాబాద్లో అఖండ–2 సినిమాని శనివారం వీక్షించారు. ఈ సినిమాను చూసిన తర్వాత సినిమాపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బాలకృష్ణ రుద్రుడిగా చేసిన అఖండ తాండవాన్ని చూసిన తర్వాత దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనుని ఆశీర్వదించి సన్మానించారు. సన్మానం తర్వాత శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చినజీయర్ స్వామివారు మాట్లాడుతూ–‘‘ ఎంతో బాధ్యతతో కూడిన చిత్రాన్ని తీశారని మీరు తీసిన ఈ చిత్రం ద్వారా హైందవ ధర్మాన్ని అందరికి అర్థమయ్యేలాగా, బలంగా చెప్పారని దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను ని ప్రశంసించారు.
‘అఖండ 2’ సినిమా విషయానికొస్తే.. గతేడాది బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘అఖండ 2’ సినిమా డిసెంబర్ 5న రిలీజ్ కావాల్సిన సినిమా.. ఆర్థికపరమైన కారణాల వల్ల డిసెంబర్ 12న విడుదలైంది. అంతేకాదు సంక్రాంతి సినిమాలు వచ్చే వరకు థియేటర్స్ లో మంచి రన్ కొనసాగించింది. తాజాగా ఈ సినిమా నెట్ ఫ్లిక్స్ వేదికగా టాప్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది. ఈ సినిమా సనాతన ధర్మానికి, భారతదేశ ఔన్నత్యానికి, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను బాలకృష్ణను సూపర్మ్యాన్గా చూపించిన తీరును అందరు ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు. ఈ తరహా సబ్జెక్ట్ తో సినిమా చేయడమే సాహసం. ఇక అఖండ గా బాలయ్యను తప్పించి మరో నటుడిని ఊహించుకోవడం కష్టమే చూసిన జనాలు చెప్పుకుంటుననారు. ఈ సినిమాతో బాలకృష్ణ జాతీయ అవార్డు అందుకుంటారని ఆయన అభిమానులతో పాటు కామన్ ప్రేక్షకులు అందరు అంటున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని చూసిన ప్రేక్షకులు శివభక్తులైతే పూనకాలతో ఊగిపోయారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
ఈ సినిమాలో బాలయ్యను శివునిగా ఊహించుకుని పొంగిపోయారు. హిందూ ధర్మాన్ని ఆరాధించే భక్తులందరూ నిండు మనసుతో ఈ సినిమాను ఆశీర్వదించడంతో పాటు ఆదరించారు. మొత్తంగా ఈ సినిమా లేట్ రిలీజ్ వల్ల కలెక్షన్ల పరంగా రెవెన్యూ దాదాపు 20 శాతం వరకు మైనస్ అవ్వడం పెద్ద లోటు అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఈ సినిమాతో బాలయ్య కెరీర్ లో ఐదో రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసిన చిత్రంగా నిలిచింది. మరోవైపు అమెరికాలో 1 మిలియన్ డాలర్ రాబట్టిన ఆరో చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ రికార్డు టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోల్లో మరెవరికి లేదు. అఖండ 2 ఇచ్చిన ఊపుతూ ఈ యేడాది గోపీచింద్ మలినేనితో ఓ పీరియాడికల్ సినిమా చేయబోతున్నారు. ఈ ఇయర్ విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు మేకర్స్.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.