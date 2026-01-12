Akhanda 2: ‘అఖండ 2’ మూవీపై శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చినజీయర్ స్వామి ప్రశంసల ఝల్లు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sri Sri Sri Chinna Jeeyar Swamy Praises Akhanda 2: ‘అఖండ 2’ సినిమా గతేడాది చివర్లో ఎన్నో ఒడిదుడుకుల మధ్య విడుదలై మంచి టాక్ సొంతం చేసుకుంది. సనాతన హైందవ ధర్మంపై తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు చేరువైంది. తాజాగా ఈ సినిమాను చూసిన శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నజీయర్ స్వామి  సనాతన హైందవ ధర్మాన్ని బలంగా బాధ్యతగా అందరికీ అర్థమయ్యేలా తీశారంటూ చిత్ర దర్శక, నిర్మాతలతో పాటు హీరో అభినందనలతో ముంచెత్తారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 12, 2026, 06:30 AM IST

Sri Sri Sri Tridandi Chinna Jeeyar Swamy Watched Akhanda 2: బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో విడుదలైన నాల్గవ చిత్రం ‘అఖండ–2’. గతంలో వీళ్ల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన చిత్రాలు మంచి వసూళ్లను సాధించాయి. సనాతన హైందవ ధర్మం పై తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే పలువురు ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు ప్రశంసలు కురిపించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. తాజాగా   శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చినజీయర్‌ స్వామివారు మరియు శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి అహోబిలం స్వామివారు 400 మంది వేద పాఠశాల విధ్యార్థులతో కలిసి హైదరాబాద్‌లో అఖండ–2 సినిమాని శనివారం వీక్షించారు. ఈ సినిమాను చూసిన తర్వాత సినిమాపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా  బాలకృష్ణ రుద్రుడిగా చేసిన అఖండ తాండవాన్ని చూసిన తర్వాత దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీనుని ఆశీర్వదించి సన్మానించారు. సన్మానం తర్వాత శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చినజీయర్‌ స్వామివారు మాట్లాడుతూ–‘‘ ఎంతో బాధ్యతతో కూడిన చిత్రాన్ని తీశారని మీరు తీసిన ఈ చిత్రం ద్వారా హైందవ ధర్మాన్ని అందరికి అర్థమయ్యేలాగా, బలంగా చెప్పారని దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను ని ప్రశంసించారు. 

‘అఖండ 2’ సినిమా విషయానికొస్తే.. గతేడాది బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘అఖండ 2’ సినిమా డిసెంబర్ 5న రిలీజ్ కావాల్సిన సినిమా.. ఆర్థికపరమైన కారణాల వల్ల డిసెంబర్ 12న విడుదలైంది. అంతేకాదు సంక్రాంతి సినిమాలు వచ్చే వరకు థియేటర్స్ లో మంచి రన్ కొనసాగించింది. తాజాగా ఈ సినిమా నెట్ ఫ్లిక్స్ వేదికగా టాప్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది.  ఈ సినిమా  సనాతన ధర్మానికి, భారతదేశ ఔన్నత్యానికి, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను బాలకృష్ణను సూపర్‌మ్యాన్‌గా చూపించిన తీరును అందరు ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు. ఈ తరహా సబ్జెక్ట్ తో సినిమా చేయడమే సాహసం. ఇక అఖండ గా బాలయ్యను తప్పించి మరో నటుడిని ఊహించుకోవడం కష్టమే చూసిన జనాలు చెప్పుకుంటుననారు. ఈ సినిమాతో బాలకృష్ణ జాతీయ అవార్డు అందుకుంటారని ఆయన అభిమానులతో పాటు కామన్ ప్రేక్షకులు అందరు అంటున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని చూసిన ప్రేక్షకులు శివభక్తులైతే పూనకాలతో ఊగిపోయారు.  

ఈ సినిమాలో  బాలయ్యను శివునిగా ఊహించుకుని పొంగిపోయారు. హిందూ ధర్మాన్ని ఆరాధించే భక్తులందరూ నిండు మనసుతో ఈ సినిమాను  ఆశీర్వదించడంతో పాటు ఆదరించారు. మొత్తంగా ఈ సినిమా లేట్ రిలీజ్ వల్ల కలెక్షన్ల పరంగా రెవెన్యూ దాదాపు 20 శాతం వరకు మైనస్‌ అవ్వడం పెద్ద లోటు అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఈ సినిమాతో బాలయ్య కెరీర్ లో ఐదో రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసిన చిత్రంగా నిలిచింది. మరోవైపు అమెరికాలో 1 మిలియన్ డాలర్ రాబట్టిన ఆరో చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ రికార్డు టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోల్లో మరెవరికి లేదు. అఖండ 2 ఇచ్చిన ఊపుతూ ఈ యేడాది గోపీచింద్ మలినేనితో ఓ పీరియాడికల్ సినిమా చేయబోతున్నారు. ఈ ఇయర్  విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు మేకర్స్.  

