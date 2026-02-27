Vishnu Vinyasam Review: ‘విష్ణు విన్యాసం’ మూవీ రివ్యూ.. శ్రీ విష్ణు ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..!

మూవీ రివ్యూ: విష్ణు విన్యాసం
నటీనటులు: శ్రీవిష్ణు, నయన సారిక, ప్రవీణ్, మురళీ శర్మ, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, సత్య, బ్రహ్మాజీ, గోపరాజు రమణ, సత్యం రాజేష్, శ్రీనివాస రెడ్డి, తదితరులు.
సినిమాటోగ్రఫీ: సాయి శ్రీరామ్
సంగీతం: రధన్
నిర్మాత: జి.సుమంత్ నాయుడు జి
దర్శకుడు: యదునాథ్ మారుతి రావు
విడుదల తేది: 27-2-2026
శ్రీ విష్ణు.. ‘అప్పట్లో ఒకడుండేవాడు’ సినిమాతో హీరోగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అంతేకాదు ఓ మూసకు పరిమితం కాకుండా అన్ని రకాల చిత్రాలను చేస్తున్నాడు. గత రెండు మూడేళ్లుగా కామెడీ బాట పట్టాడు. తాజాగా ఈయన పూర్తి హిల్లేరియస్ ఎంటర్టేనర్ గా ‘విష్ణు విన్యాసం’ అంటూ తన పేరుతోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. మరి ఈ సినిమాతో శ్రీ విష్ణు ఆడియన్స్ ను మెప్పించాడా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
విష్ణు (శ్రీ విష్ణు) ఓ కళాశాలలో జూనియర్ లెక్చరర్ గా పనిచేస్తుంటాడు. జాతకాలను నమ్మే వ్యక్తి. అడుగు తీసి అడుగు వేయాలంటే పంచాంగం గట్రా చూడాల్సిందే. ఎలాంటి పనికైనా జాతకాలు, ముహూర్తాలు లేనిదే ఏ పనిచేయడు. ఇక అదే కాలేజీలో మనీషా (నయన్ సారిక) లెక్చరర్ గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈమెకు ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా..ఏది సెట్ కాదు. అలా ఓ సారి విష్ణు పరిచయమైన క్షణంలో అతన్ని ప్రేమిస్తున్నట్టు చెబుతుంది. తీరా పెళ్లి పీఠలు వెళ్లే సమయంలో తనకు సంబంధించిన ఓ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ను చెబుతుంది మనీషా. దీంతో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న విష్ణు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత పెళ్లి కోసం ఎలాంటి విన్యాసాలు చేయాల్సి వచ్చిందనేదే ‘విష్ణు విన్యాసం’ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు యథునాధ్ మారుతి రావు ఓ మాములు జాతకాలను ఎక్కువగా ఓ నమ్మే వ్యక్తి జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటల సమాహారంగా ఆద్యంతం ప్రేక్షకులు నవ్వుకునేలా ఈ సినిమాను తీర్చిదిద్దాడు. హీరో శ్రీ విష్ణులోని కామెడీ యాంగిల్ ను పూర్తిగా వాడుకున్నాడు. ఇక శ్రీ విష్ణు వంటి హీరోను పెట్టుకొని అతనికో జాతకలంటే నమ్మకం పెట్టడం వంటి సీన్స్ గతంలో వచ్చిన ‘అప్పుల అప్పారావు’, వెంకీ, సారంగపాణి సినిమాలు గుర్తుకు వస్తాయి. కొన్ని సీన్స్ చూస్తే రొటిన్ గా బోర్ కొట్టేలా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ లో హీరో బిహేవియర్ చుట్టే కథను అల్లుకున్నాడు. సత్యతో శ్రీ విష్ణు కామెడీ పండింది. సెకండాఫ్ రొటీన్ గా సాగదీతగా రొటీన్ గా ఉండటం కాస్త మైనస్. హీరోయిన్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్ అంత కన్విన్సింగ్ గా లేదు.
సినిమాలో బోలేడు ఆర్టిస్టులున్నా.. వాళ్లతో కాకుండా కేవలం సత్య, శ్రీ విష్ణు లతోనే కామెడీని పండించే ప్రయత్నం చేశాడు. సెకండాఫ్ కాస్త శ్రద్ధ పెట్టి ఉంటే సినిమా ఫలితం మరోలా ఉండేది. సినిమా రన్ టైమ్ తక్కువగానే ఉన్నా.. వచ్చిన సీన్స్ మళ్లీ రావడం కాస్త బోరింగ్ కొట్టే అంశం. వెంకీ సినిమాలోని జగదాంబ చౌదరి క్యారెక్టర్ ను వాడేసుకున్నాడు దర్శకుడు. సినిమాకు నేపథ్య బాగనే ఉన్నా.. పాటలు ఏ మాత్రం ఆకట్టుకునేలా ఇవ్వలేదు రథన్. సినిమాటోగ్రఫీ ఓకే. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఖర్చు పెట్టిన ప్రతీ పైసా తెరపై కనిపిస్తుంది. దర్శకుడు మొత్తం భారాన్ని శ్రీ విష్ణుపై పెట్టి సెకండాఫ్ పై పెద్దగా ఫోకస్ పెట్టలేనట్టు కనిపిస్తుంది. ఈ సినిమా కమర్షియల్ ఏ మేరకు వర్కౌట్ అవుతుందో చూడాలి.
నటీనటులు:
‘విష్ణు విన్యాసం’లో నిజంగానే శ్రీ విష్ణు తన నట విన్యాసం చూపించాడు. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు తన నట విన్యాసంతో అలరించే ప్రయత్నం చేశాడు. అతని కృషి తెరపై బాగానే కనిపించింది. హీరో శ్రీ విష్ణు చెప్పిన డైలాగులు నవ్వులు పూయిస్తాయి. నయన్ సారిక స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ బాగుంది. సత్య మరోసారి తన కామెడీ టైమింగ్ తో ప్రేక్షకులను గిలిగింతలు పెట్టాడు. మిగిలిన నటీనటుల్లో బ్రహ్మాజీ, ప్రవీణ్ జస్ట్ ఓకే.. మురళీ శర్మ తమ క్యారెక్టర్స్ కు న్యాయం చేశారు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్: కామెడీతో మెప్పించే శ్రీ ‘విష్ణు’ విన్యాసం..
రేటింగ్:3/5
