English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sridevi: మోడ్రన్ ఇల్లాలు..మరిదితో ఏకంగా 14 సినిమాల్లో నటించి స్టార్ హీరోయిన్‍!

Sridevi Anil Kapoor Relation: చిత్ర పరిశ్రమ అనేక విచిత్ర సంఘటనలు జరుగుతాయి. తమ కూతురిగా నటించిన వారిని హీరోలను ఎందర్నో పెళ్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అలాంటి ఒక వినూత్న జంట గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది తన భర్త తమ్ముడితో కలిసి ఏకంగా 14 చిత్రాల్లో హీరోయిన్‌గా నటించిన స్టార్ హీరోయిన్‌ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 29, 2025, 06:02 PM IST

Trending Photos

Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
6
Singer Sunitha pregnancy
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
7
govt employees
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
Saddulu 2025: సద్దుల బతుకమ్మపై సందిగ్ధం.. సోమవారమా? మంగళవారమా? ప్రభుత్వ ఆదేశాలు..
5
Saddula Bathukamma 2025
Saddulu 2025: సద్దుల బతుకమ్మపై సందిగ్ధం.. సోమవారమా? మంగళవారమా? ప్రభుత్వ ఆదేశాలు..
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
5
Niharika
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
Sridevi: మోడ్రన్ ఇల్లాలు..మరిదితో ఏకంగా 14 సినిమాల్లో నటించి స్టార్ హీరోయిన్‍!

Sridevi Anil Kapoor Relation: చిత్ర పరిశ్రమ అనేక విచిత్ర సంఘటనలు జరుగుతాయి. తమ కూతురిగా నటించిన వారిని హీరోలను ఎందర్నో పెళ్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అలాంటి ఒక వినూత్న జంట గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది తన భర్త తమ్ముడితో కలిసి ఏకంగా 14 చిత్రాల్లో హీరోయిన్‌గా నటించిన స్టార్ హీరోయిన్‌ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ 14 చిత్రాలలో 10 చిత్రాలు సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అయ్యాయి. ఈ చిత్రాలే ఆమెకు లేడీ సూపర్ స్టార్ బిరుదును తెచ్చిపెట్టాయి. ఆ నటి మరెవరో కాదు శ్రీదేవి.

Add Zee News as a Preferred Source

తమిళనాడు రాష్ట్రంలో జన్మించిన శ్రీదేవి అనేక కోలీవుడ్, బటాలీవుడ్ బాలీవుడ్ చిత్రాలలో నటించింది. శ్రీదేవి 13 సంవత్సరాల వయసులో 'మూండ్రు ముడిచ్చు' చిత్రంతో చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టి.. ఆ తర్వాత రెండేళ్లలోనే స్టార్ హీరోయిన్ అయ్యారు. '16 వయతినిలే' (16 ఏళ్ల వయసు) చిత్రం శ్రీదేవి కెరీర్‌లో ఒక మైలురాయి. భారతీరాజా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషలలో రీమేక్ చేశారు. ప్రధాన పాత్రలు మారినప్పటికీ, శ్రీదేవి కథానాయికగా కొనసాగింది. 

తెలుగు రీమేక్ తర్వాత, భారతీరాజా శ్రీదేవిని హిందీలో రీమేక్ చేయమని ఆహ్వానించారు. అయిష్టంగానే, శ్రీదేవి ముంబైకి వెళ్లి, అక్కడ ఆమె బాలీవుడ్ కలల రాణిగా ఎదిగింది. ఆమె బాలీవుడ్ నుండి తన జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకుంది. ఆమె నిర్మాత బోనీ కపూర్‌ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకుంది. శ్రీదేవి అత్యధిక చిత్రాలలో నటించిన బాలీవుడ్ నాయకులలో ఒకరు అనిల్ కపూర్. అతను మరెవరో కాదు, శ్రీదేవి భర్త బోనీ కపూర్ తమ్ముడు.

శ్రీదేవి అనిల్ కపూర్ తో కలిసి మొత్తం 14 చిత్రాల్లో నటించింది. వీటిలో 10 చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాలు సాధించాయి. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, అనిల్ కపూర్, శ్రీదేవి జంటగా నటించిన అనేక చిత్రాలను బోనీ కపూర్ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. వారి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'జుదాయి' చిత్రం 1997లో విడుదలై 48 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి రికార్డు సృష్టించింది.

Also Read: Samsung Galaxy: రూ.7,499కే Samsung 5G స్మార్ట్‌ఫోన్..ఆఫర్ కొన్నిరోజులు మాత్రమే!

Also Read: Vijay Bomb Threat: నటుడు తలపతి విజయ్ ఇంట్లో బాంబు? చెన్నైలో హై అలర్ట్!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

SrideviAnil KapoorBoney KapoorSridevi Anil Kapoor moviesBoney Kapoor Sridevi

Trending News