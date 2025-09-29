Sridevi: మోడ్రన్ ఇల్లాలు..మరిదితో ఏకంగా 14 సినిమాల్లో నటించి స్టార్ హీరోయిన్‍!

Sridevi Anil Kapoor Relation: చిత్ర పరిశ్రమ అనేక విచిత్ర సంఘటనలు జరుగుతాయి. తమ కూతురిగా నటించిన వారిని హీరోలను ఎందర్నో పెళ్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అలాంటి ఒక వినూత్న జంట గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది తన భర్త తమ్ముడితో కలిసి ఏకంగా 14 చిత్రాల్లో హీరోయిన్గా నటించిన స్టార్ హీరోయిన్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ 14 చిత్రాలలో 10 చిత్రాలు సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అయ్యాయి. ఈ చిత్రాలే ఆమెకు లేడీ సూపర్ స్టార్ బిరుదును తెచ్చిపెట్టాయి. ఆ నటి మరెవరో కాదు శ్రీదేవి.
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో జన్మించిన శ్రీదేవి అనేక కోలీవుడ్, బటాలీవుడ్ బాలీవుడ్ చిత్రాలలో నటించింది. శ్రీదేవి 13 సంవత్సరాల వయసులో 'మూండ్రు ముడిచ్చు' చిత్రంతో చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టి.. ఆ తర్వాత రెండేళ్లలోనే స్టార్ హీరోయిన్ అయ్యారు. '16 వయతినిలే' (16 ఏళ్ల వయసు) చిత్రం శ్రీదేవి కెరీర్లో ఒక మైలురాయి. భారతీరాజా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషలలో రీమేక్ చేశారు. ప్రధాన పాత్రలు మారినప్పటికీ, శ్రీదేవి కథానాయికగా కొనసాగింది.
తెలుగు రీమేక్ తర్వాత, భారతీరాజా శ్రీదేవిని హిందీలో రీమేక్ చేయమని ఆహ్వానించారు. అయిష్టంగానే, శ్రీదేవి ముంబైకి వెళ్లి, అక్కడ ఆమె బాలీవుడ్ కలల రాణిగా ఎదిగింది. ఆమె బాలీవుడ్ నుండి తన జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకుంది. ఆమె నిర్మాత బోనీ కపూర్ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకుంది. శ్రీదేవి అత్యధిక చిత్రాలలో నటించిన బాలీవుడ్ నాయకులలో ఒకరు అనిల్ కపూర్. అతను మరెవరో కాదు, శ్రీదేవి భర్త బోనీ కపూర్ తమ్ముడు.
శ్రీదేవి అనిల్ కపూర్ తో కలిసి మొత్తం 14 చిత్రాల్లో నటించింది. వీటిలో 10 చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాలు సాధించాయి. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, అనిల్ కపూర్, శ్రీదేవి జంటగా నటించిన అనేక చిత్రాలను బోనీ కపూర్ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. వారి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'జుదాయి' చిత్రం 1997లో విడుదలై 48 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి రికార్డు సృష్టించింది.
