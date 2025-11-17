Sridevi:‘కోర్ట్’ ఫేమ్ శ్రీదేవికి వరుస అవకాశాలు.. తాజాగా బై లింగ్వల్ మూవీకి ఓకే చేసిన బ్యూటీ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Sridevi : ఏగన్, ‘కోర్ట్’ ఫేమ్ శ్రీదేవి అపల్లా, ‘మిన్నల్ మురళి’ ఫేమ్ ఫెమినా జార్జ్, ‘బేబీ’ ఫేమ్ విజయ్ బుల్గానిన్ కాంబోలో విజన్ సినిమా హౌస్ బ్యానర్ మీద ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 3గా తెలుగు-తమిళ ద్విభాషా చిత్రం తాజాగా ప్రారంభమైంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 17, 2025, 10:05 PM IST

Sridevi:కోలీవుడ్‌లో రీసెంట్‌గా ‘జో’ అంటూ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌తో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గా నిలిచిన నిర్మాణ సంస్థ విజన్ సినిమా హౌస్. ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి వస్తోన్న తదుపరి ప్రాజెక్ ట్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 3ని  స్టార్ట్ చేశారు.  తెలుగు-తమిళంలో  ద్విభాషా చిత్రంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ‘కోజిపన్నై చెల్లదురై’,  ‘కానా కానమ్ కాలంగల్’ వంటి వాటిలో అద్భుతమైన నటనతో  అందరినీ ఆకట్టుకున్న ఏగన్, ‘కోర్ట్’ చిత్రంతో అందరినీ అట్రాక్ట్ చేసిన  శ్రీదేవీ, ‘మిన్నల్ మురళి’ ఫేమ్ ఫెమినా జార్జ్ ఈ చిత్రంలో ముఖ్యపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.  తాజాగా ఈ సినిమా గురించి మేకర్స్ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు.

ఈ సినిమాకు  రీసెంట్  మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ విజయ్ బుల్గానిన్ మ్యూజిక్ ఇస్తున్నాడు. ‘కోర్ట్’ అంటూ వరుసగా బ్లాక్ బస్టర్, చార్ట్ బస్టర్ మ్యూజిక్‌తో అందరినికి అట్రాక్ట్ చేశాడు. తాజాగా  ఇప్పుడు ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌కు మ్యూజిక్ ఇస్తున్నాడు. ‘ఆహా కళ్యాణం’ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించిన యువరాజ్ చిన్నసామి ఈ మూవీని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. 

‘జో’ సక్సెస్  తర్వాత విజన్ సినిమా హౌస్ నుంచి వస్తోన్న మంచి సబ్జెక్ట్ తో కూడిన చిత్రం ఇది.  కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాల్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు సాగుతున్నట్టు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే నిర్మాతలు డా. డి. అరుళనందు, మాథ్యూయో అరుళనందు ఈ చిత్రాన్ని క్వాలిటీ కోసం ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ  చిత్రానికి సంబంధించిన ఇతర వివరాల్ని అనౌన్స్ చేయనున్నారు. 

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

