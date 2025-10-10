English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Janhvi Kapoor: శ్రీదేవి ఇజ్జత్‌ తీస్తున్న జాన్వీకపూర్..?.. వైరల్‌గా మారిన బోల్డ్ షూట్ ఘటన.!. అసలు స్టోరీ తెలిస్తే షాక్..

Janhvi Kapoor: శ్రీదేవి ఇజ్జత్‌ తీస్తున్న జాన్వీకపూర్..?.. వైరల్‌గా మారిన బోల్డ్ షూట్ ఘటన.!. అసలు స్టోరీ తెలిస్తే షాక్..

Janhvi Kapoor Ai fake video: జాన్వీకపూర్ మరో వ్యక్తిని గాఢంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటున్న ఒక వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. అసలు ఇదెక్కడి రచ్చరా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 10, 2025, 04:32 PM IST
  • జాన్వీకపూర్ ఫెక్ ఫోటో షూట్..
  • నెటిజన్లు షాక్..

Janhvi Kapoor: శ్రీదేవి ఇజ్జత్‌ తీస్తున్న జాన్వీకపూర్..?.. వైరల్‌గా మారిన బోల్డ్ షూట్ ఘటన.!. అసలు స్టోరీ తెలిస్తే షాక్..

Janhvi Kapoor artificial intelligence fake bold video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది టెక్నాలజీని మంచి కోసం కాకుండా ఇతరుల్ని వేధించడం కోసం వాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా డీప్ ఫెక్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ను కొంత మంది తప్పుడు మార్గంలో ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అసలు ఇటీవల వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు చూస్తుంటే.. ఏది ఓరిజినల్ , ఏది నకిలీవో కూడా తెలుసుకునేందుకు చాలా సమయం పడుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

కానీ అప్పటి వరకు అవతలి వారికి జరగాల్సిన నష్టం కాస్త  జరిగిపోతుంది.ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే అనేక మంది సెలబ్రీటీలు డీప్ ఫెక్, ఏఐ వీడియోల బారిన పడ్డారు. తాజాగా.. శ్రీదేవీ కూతురు జాన్వీకపూర్ సైతం ఏపీ ఫెక్ వీడియో బారినపడ్డారు.దీనిలో జాన్వీకపూర్ మరో వ్యక్తితో బోల్డ్ గా లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్నట్లు ఉంది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

 శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీకపూర్ ఇటీవల నటించిన Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari మూవీ బాక్సాఫీస్ మీద మంచి టాక్ తో ముందుకు వెళ్తుంది. అక్టోబర్ 2న దసరాకు కానుకగా ఈ మూవీ విడుదలైంది. తెలుగులో జాన్వీపాప.. దేవరలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సరసన నటించింది. ప్రస్తుతం జాన్వీకపూర్..  తెలుగులో  పెద్దిలో గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సరసన నటిస్తుంది. ఉప్పెన ఫేం బుచ్చిబాబు సాన డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీలో రాంచ‌ర‌ణ్ టైటిల్ రోల్‌లో న‌టిస్తున్నాడు.

 ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం జాన్వీకపూర్ డీప్ ఫెక్ వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో జాన్వీకపూర్ మరోకరితో బోల్డ్ గా ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నట్లు ఉంది. ఇది ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. అయితే.. ఇది ఏఐతో చేసిన ఫెక్ వీడియో అని స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది.

కానీ ఇది తెలవని కొంత మంది అభిమానులు మాత్రం జాన్వీపాప ఏంటీ ఇలా చేసింది.. తల్లి ఇజ్జత్ తీస్తుందని తెగ కంగారు పడుతున్నారు. మొత్తంగా ఇది ఫెక్ అని తెలవడంతో ఊపిరీపీల్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వారిపై, సైట్ లపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు పోలీసులకు డిమాండ్ లు చేస్తున్నారు.

Read more: Snakes Romance Video: ఫీలింగ్స్ మీకేనా.. మాకు ఉంటాయి.!. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు పాములు. . అరుదైన వీడియో..

దీనివల్ల సెలబ్రీటీలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతారని, ఇది ఫెక్ అని తెలిసే లోపు వారికి జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇది ఒకఫెక్ వీడియోఅని తెలవడంతో అభిమానులు, ఫ్యాన్స్  ప్రస్తుతం రిలాక్స్ అవుతున్నారు.

 

