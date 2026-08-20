/Srihari Net Worth: శ్రీహరి మరణం తర్వాత ఆస్తులపై షాకింగ్ కామెంట్స్.. వాళ్లే సగం కాజేశారు!

Srihari Net Worth:తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు రియల్ స్టార్ శ్రీహరి గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. స్టంట్ మాస్టర్గా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆయన నటుడిగా అంచెలంచెలుగా ఎదిగి విలన్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, హీరో, నిర్మాతగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా పవర్ఫుల్ పోలీస్ పాత్రలతో ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన శ్రీహరి ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించారు. అయితే ఆయన మరణం తర్వాత తమ కుటుంబం ఎదుర్కొన్న పరిస్థితుల గురించి ఆయన సతీమణి, నటి డిస్కో శాంతి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.
శ్రీహరికి మొదటి నుంచి దానగుణం ఎక్కువగా ఉండేదని డిస్కో శాంతి తెలిపారు. ఆయనను కలవడానికి ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే ఖాళీ చేతులతో పంపేవారు కాదని చెప్పారు. షూటింగ్లతో ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఇంటికి వచ్చిన అతిథులతో సమయం గడిపేవారని గుర్తుచేసుకున్నారు. రాత్రి రెండు, మూడు గంటల వరకు షూటింగ్ ఉన్నా ఇంటికి వచ్చిన వారిని పలకరించి, వారి సమస్యలను తెలుసుకునేవారని తెలిపారు.
శ్రీహరి సంపాదించిన డబ్బులో ఎక్కువ భాగాన్ని ఇతరులకు సహాయం చేయడానికే ఖర్చు చేసేవారని డిస్కో శాంతి చెప్పారు. ఎవరైనా వచ్చి ఏదైనా అడిగితే వీలైనంత వరకు సహాయం చేసేవారని పేర్కొన్నారు. డబ్బు విషయంలో ఆయనకు లెక్కలు వేసుకునే అలవాటు పెద్దగా ఉండేది కాదని, ఎదుటివారికి సాయం చేయడానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారని తెలిపారు.
అయితే శ్రీహరి మరణించిన తర్వాత తమ ఆస్తులకు సంబంధించి కొన్ని చేదు అనుభవాలు ఎదురయ్యాయని డిస్కో శాంతి ఆరోపించారు. తమకు అత్యంత సన్నిహితులుగా ఉన్న కొందరే శ్రీహరి ఆస్తుల్లో సగానికి పైగా తీసుకున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. తనకు అక్కడి పరిస్థితులు పెద్దగా తెలియకపోవడంతో కొందరు తనను మోసం చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పరిస్థితుల కారణంగా తన నగలను సైతం తాకట్టు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు.
అయినప్పటికీ శ్రీహరి దానగుణం వల్ల తమ కుటుంబానికి ఎలాంటి పెద్ద లోటు రాలేదని డిస్కో శాంతి అన్నారు. తమ పిల్లలు ఎప్పుడూ ఇతరుల ముందు చేయి చాచాల్సిన పరిస్థితి రాలేదని తెలిపారు. ఇంట్లో ఉన్న ఫర్నిచర్ సహా తమకు అవసరమైనవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పారు. శ్రీహరి తమకు అందించిన భరోసా, ఆయన మంచి మనసే తమ కుటుంబానికి పెద్ద ఆస్తిగా మిగిలిందని పేర్కొన్నారు.
శ్రీహరి బతికి ఉంటే తమ కుటుంబం మరింత ఉన్నత స్థాయిలో ఉండేదని డిస్కో శాంతి అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయన సంపాదనను ఆస్తులు కూడబెట్టడంపై కాకుండా ఇతరులకు సహాయం చేయడంపైనే ఎక్కువగా ఖర్చు చేసేవారని చెప్పారు. ఆదాయ పన్ను వంటి విషయాల గురించి తాను శ్రీహరితో మాట్లాడినప్పటికీ, ఇతరులకు సాయం చేయడమే ఆయనకు ముఖ్యమని తెలిపారు.
శ్రీహరి మరణించిన తర్వాత తనను చాలామంది పట్టించుకోలేదని కూడా డిస్కో శాంతి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సొంత కుటుంబ సభ్యుల్లో కూడా చాలామంది దూరంగా ఉన్నారని చెప్పారు. తన ఆరోగ్యం బాగోలేని సమయంలోనూ తనను పరామర్శించడానికి ఎవరూ రాలేదని తెలిపారు. అయితే తన అన్నదమ్ములు మాత్రం తనను ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారని వెల్లడించారు.
శ్రీహరి కుటుంబం కూడా తనను దూరంగా పెట్టిందని డిస్కో శాంతి వ్యాఖ్యానించారు. ఆస్తులు, కుటుంబ సంబంధాలు, తనకు ఎదురైన పరిస్థితుల గురించి ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. శ్రీహరి దానగుణం, ఆయన మరణం తర్వాత కుటుంబం ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులపై అభిమానులు స్పందిస్తున్నారు.
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