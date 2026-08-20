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Srihari Net Worth: శ్రీహరి మరణం తర్వాత ఆస్తులపై షాకింగ్ కామెంట్స్.. వాళ్లే సగం కాజేశారు!

Srihari Net Worth:దివంగత నటుడు శ్రీహరి మరణం తర్వాత ఆయన ఆస్తులకు సంబంధించిన పలు వార్తలు, వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఆయన కుటుంబం, ఆస్తులు, సంపాదనకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాల ప్రచారాలు కూడా కనిపించాయి. అయితే ఆస్తుల విషయంలో ఎవరైనా సగం కాజేశారనే ఆరోపణలకు అధికారిక ఆధారాలు ఉన్నాయా? శ్రీహరి ఆస్తులపై నిజంగా ఏం జరిగింది? ఈ వివరాలపై అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని పరిశీలిద్దాం.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 20, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:20 PM IST
Srihari Net Worth: శ్రీహరి మరణం తర్వాత ఆస్తులపై షాకింగ్ కామెంట్స్.. వాళ్లే సగం కాజేశారు!
Image Credit: srihari net worth(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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