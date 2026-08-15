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శ్రీహరి తనయుడు మేఘాంశ్ హీరోగా ‘ఆస్మాన్’ మూవీ .. ఫస్ట్ లుక్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్..

Aasmaan First Look: తెలుగు తెరపై ప్రస్తుతం వారసుల హవా నడుస్తోంది. ఈ కోవలో శ్రీహరి కుమారుడు మేఘాంశ్ హీరోగా ‘ఆస్మాన్’ మూవీ తెరకెక్కుతుంది. ఈ రోజు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవంతో పాటు శ్రీహరి జయంతి సందర్భంగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 15, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:50 PM IST
శ్రీహరి తనయుడు మేఘాంశ్ హీరోగా ‘ఆస్మాన్’ మూవీ .. ఫస్ట్ లుక్‌కు సూపర్ రెస్పాన్స్..
Image Credit: Aasmaan Movie Look (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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