Srihari Son Meghansh New Movie Aasman: శ్రీహరి జయంతి సందర్భంగా ఆయన తనయుడు మేఘాంశ్ హీరోగా ‘ఆస్మాన్’ టైటిల్తో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. శ్రీమతి. కొండారు శ్రీనివాసరావు సమర్పణలో శ్రీ క్లీంకార సెల్యూలాయిడ్ బ్యానర్ మీద మేఘాంశ్ శ్రీహరి హీరోగా రామ్ నందన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాని వెంకటేష్ కొండారు, శ్రీకాంత్ మన్నెం నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, అరబిక్ భాషల్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు.
స్వర్గీయ నటుడు శ్రీహరి జయంతి సందర్భంగా మూవీ ఫస్ట్ లుక్, మోషన్ పోస్టర్ను రివీల్ చేశారు. మోషన్ పోస్టర్ వీడియో గమనిస్తే.. సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసింది. పెద్ద అరచేయి మధ్యలో హీరో మేఘాంశ్ కాగడా పట్టుకుని నిలబడి ఉన్నాడు. ఆ అరచేయికి సంబంధించిన నుదురు, దానిపై డిఫరెంట్గా డిజైన్ చేసిన బొట్టును కూడా మోషన్ పోస్టర్లో జాగ్రత్తగా చూస్తే తెలుస్తుంది. అరచేయి చుట్టూ జనాలందరూ కాగడాలను పట్టుకుని నిలుచున్నారు. అసలు అరచేయి ఎవరిది? మేఘాంశ్ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందనే అంశాన్ని ప్రేక్షకుల్లో క్రియేట్ అవుతోంది.
ఈ సినిమా మోషన్ పోస్టర్ విడుదల కార్యక్రమంలో శాంతి శ్రీహరి మాట్లాడుతూ.. ‘మేఘాంశ్ మీద నమ్మకంతో ‘ఆస్మాన్’ చేసేందుకు ముందుకు వచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మేఘాంశ్ని కూడా పగలు, రాత్రి అన్న తేడా లేకుండా వర్క్ చేయిస్తున్నారు. శ్రీహరి గారు కూడా అలానే యాక్ట్ చేసేవారు. ఆర్టిస్టులు ఎప్పుడూ అలానే కష్టపడి నటించాలి. మేఘాంశ్ని అద్భుతంగా చూపిస్తున్న రామ్ నందన్కి ధన్యావాదాలు తెలిపారు.
హీరో మేఘాంశ్ శ్రీహరి మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఆస్మాన్’ చిత్రంలో ఛాన్స్ ఇచ్చిన నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. నాపై నమ్మకంతో రామ్తో వర్క్ చేయడం ఓ గొప్ప ఎక్స్పీరియెన్స్. సెట్లో ఎప్పుడూ ఓ పండుగ వాతావరణం కనిపించేది. రాయంచ మా చిత్రంలో హీరోయిన్గా నటిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
దర్శకుడు రామ్ నందన్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఆస్మాన్’ మూవీతో అందరికీ ఓ కొత్త ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇస్తుంది. థియేటర్లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుందన్నారు. సినిమా తప్పకుండా హిట్ అవుతందని చెప్పుకొచ్చారు.
నిర్మాత వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఆస్మాన్’ పోస్టర్ అద్భుతంగా ఉంది. నాకు పోస్టర్ చూస్తుంటే మాత్రం ఫుల్ ఎనర్జిటిక్గా అనిపిస్తోంది. మేఘాంశ్ది ట్రాన్స్ఫార్మర్లాంటి బాడీ. మేఘాంశ్ యాక్టింగ్ చూసి మేము ఆశ్యర్యపోయినట్టు ప్రేక్షకులు ఆశ్యర్యపోతారన్నారు. ఈ సందర్బంగా ఈ సినిమా హీరోయిన్తో మిగిలిన సాంకేతిక నిపుణులు తదితరులు ఈ సినిమా విజయంపై విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
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