Srinath: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ అనేది ఓ పుష్పక విమానం. ఇక్కడ ఎంత మంది హీరోలున్నా కొత్త వాళ్లకు అవకాశాలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఈ కోవలో తెలుగులో యంగ్ టాలెంట్ నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యువ నటుల్లో  శ్రీనాథ్ మాగంటి ఒకరు. ‘హిట్’ ఫ్రాంచైజీస్ లో అభిలాష్ గా ఈయన ఆకట్టుకున్నారు. తాజాగా ఇతను తరుణ్ భాస్కర్ తెరకెక్కించ బోతున్న ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’ సీక్వెల్ లో ఓ హీరోగా ఛాన్స్ కొట్టేసాడు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 22, 2026, 02:49 PM IST

Srinath Maganti as One of the hero in E Nagaraniki Emaindi Sequel: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్ నటులకు కొదవ లేదు. అయితే వారి కష్టానికి కాస్త లక్ కూడా కలిసి రావాలి. అలా టాలీవుడ్ తో పాటు హిందీ చిత్రసీమలో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునే పనిలో పడ్డాడు శ్రీనాథ్ మాగంటి. ‘హిట్’ ఫ్రాంచైజీలో ఈయన నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. అటు దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా నటించిన ‘లక్కీ భాస్కర్’ లో సూరజ్ క్యారెక్టర్ లో ఇరగదీసాడు. ఇతని నటన ప్రాభవం తెలుగు చిత్ర సీమకే పరిమితం కాలేదు. సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్ట్ చేసిన ‘యానిమల్’ మూవీలో హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో సత్తా చాటాడు. ఈ సినిమాలో రష్మిక మందన్న సోదరుడి పాత్రలో కనిపించాడు. తాజాగా ఇతను హీరోగా ప్రమోషన్ పొందాడు. అది కూడా తరుణ్ భాస్కర్ డైరెక్షన్ లో మంచి హిట్ అందుకున్న ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’ సీక్వెల్ లో ఇతను ఓ హీరోగా నటించబోతున్నాడు. 
 
ఇప్పటికే ఈ సీక్వెల్ కు సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ వర్క్ పూర్తి అయ్యింది. నలుగురు స్నేహితుల చుట్టూ నడిచే కథతో 'ఈ నగరానికి ఏమైంది' తెలుగు ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతినిచ్చింది. తరుణ్ భాస్కర్ తన  జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు, స్నేహం నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను అద్భుతంగా మలిచారు. అంతేకాదు యూత్ కు ఈ  చిత్రం బాగా కనెక్ట్ అయింది. 'ఈ నగరానికి ఏమైంది 2' స్క్రిప్ట్ కూడా రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ బేస్ చేసుకుని రాసినట్టు తరుణ్ భాస్కర్ తెలిపారు. తాజాగా ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది 2’ సీక్వెల్లో నలుగురు హీరోల్లో ఒకడిగా శ్రీనాథ్ నటిస్తున్నాడు. 

'ఈ నగరానికి ఏమైంది' చిత్రంలో కార్తీక్ పాత్ర పోషించిన సుశాంత్, 'ఈ నగరానికి ఏమైంది 2'లో యాక్ట్ చేయడం లేదని తరుణ్ భాస్కర్ తెలిపారు. సుశాంత్ లేకపోయినా కార్తీక్ ప్రయాణం కొనసాగుతుందని చెప్పుకొచ్చారు.  ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ శ్రీనాథ్ మాగంటి చేస్తున్నారా? వెయిట్ అండ్ సి. తరుణ్ భాస్కర్ అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్ కోసం వెయిట్ చేయాల్సిందే అని చెబుతున్నాడు. 

