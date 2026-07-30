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Srinivasa Mangapuram Review: శ్రీనివాస మంగాపురం రివ్యూ.. ఘట్టమనేని మూడోతరం వారసుడు హిట్ అందుకున్నాడా?

Srinivasa Mangapuram Movie Review:సూపర్ స్టార్ కృష్ణ కుటుంబం నుంచి హీరోగా పరిచయమైన జై కృష్ణ నటించిన శ్రీనివాస మంగాపురం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ప్రేమ, కుటుంబ భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ అంశాలతో రూపొందిన ఈ సినిమా కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే కథ, కథనం ఎంతవరకు మెప్పించాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 30, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:56 PM IST
Srinivasa Mangapuram Review: శ్రీనివాస మంగాపురం రివ్యూ.. ఘట్టమనేని మూడోతరం వారసుడు హిట్ అందుకున్నాడా?
Image Credit: Srinivasa Mangapuram Review(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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