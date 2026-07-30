/Srinivasa Mangapuram Review: శ్రీనివాస మంగాపురం రివ్యూ.. ఘట్టమనేని మూడోతరం వారసుడు హిట్ అందుకున్నాడా?

Srinivasa Mangapuram Movie Review: గతం అనేది మూడోతరం వారసుడు జై కృష్ణ హీరోగా తొలి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ చిత్రాన్ని లవ్, యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలిపి రూపొందించారు. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం.
కథ
తిరుపతిలో ప్రభావశీలుడైన పెద్దిరెడ్డి కుమార్తె మంగా (రాషా) మీద శ్రీను(జై కృష్ణ) అనే యువకుడు ప్రేమ పెంచుకుంటాడు. ఆమెను ప్రేమించేందుకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఒక దాడి సమయంలో పెద్దిరెడ్డి కుటుంబానికి శ్రీను సహాయం చేయడంతో కథ కొత్త మలుపు తిరుగుతుంది. అయితే శ్రీను అసలు ఎవరు? అతని గతం ఏమిటి? వెంకటప్పయ్య నాయుడితో అతనికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? చివరకు శ్రీను, మంగా ప్రేమ గెలుస్తుందా లేదా? అనే విషయాలు తెరపై చూడాల్సిందే.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్
హీరో జై కృష్ణ తొలి సినిమాకే మంచి ఆత్మవిశ్వాసంతో నటించాడు. డ్యాన్స్, ఫైట్లు బాగా చేశాడు. యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో ఎనర్జీ కనిపించింది. ఎమోషనల్ సన్నివేశాల్లో మాత్రం ఇంకా మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.
హీరోయిన్ రాషా తడాని అందంగా కనిపించింది. తన పాత్రకు తగినట్లుగా నటించింది. మోహన్ బాబు తక్కువ సేపే కనిపించినా తన అనుభవంతో ఆకట్టుకున్నారు. శ్యామ్ విలన్ పాత్రలో బాగున్నారు. నరేష్, బ్రహ్మాజీ తమ కామెడీతో కొన్ని చోట్ల నవ్వులు పంచారు. ఇతర నటీనటులు కూడా తమ పాత్రల పరిధిలో బాగానే నటించారు.
టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు
జీవీ ప్రకాష్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొన్ని కీలక సన్నివేశాలకు బలం ఇచ్చింది. అయితే పాటలు పెద్దగా గుర్తుండిపోయేలా లేవు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాలను అందంగా చూపించారు. నిర్మాణ విలువలు కూడా మంచి స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఎడిటింగ్ మరింత వేగంగా ఉండి ఉంటే సినిమా ఇంకా ఆసక్తికరంగా అనిపించేది. దర్శకుడు అజయ్ భూపతి తన గత చిత్రాల మాదిరిగా కొత్తదనం చూపించలేకపోయినా, కమర్షియల్ అంశాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు.
విశ్లేషణ
'శ్రీనివాస మంగాపురం' పూర్తిగా కమర్షియల్ ఫార్ములాతో తెరకెక్కిన సినిమా. ప్రేమ, కుటుంబ భావోద్వేగాలు, యాక్షన్, ప్రతీకారం వంటి అంశాలను కలిపి దర్శకుడు అజయ్ భూపతి కథను నడిపించే ప్రయత్నం చేశారు. కథలో కొత్తదనం పెద్దగా లేకపోయినా, హీరోను మాస్ కమర్షియల్ హీరోగా పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అన్ని రకాల ఎలివేషన్లు జోడించారు.
సినిమా ప్రారంభం నుంచి హీరో-హీరోయిన్ మధ్య లవ్ ట్రాక్తో కథ సాగుతుంది. ఈ భాగంలో కొన్ని సన్నివేశాలు రొటీన్గా అనిపించినా, మధ్య మధ్యలో వచ్చే కామెడీ సీన్లు కొంత ఉపశమనం ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా నరేష్, బ్రహ్మాజీ పాత్రలు నవ్వించే ప్రయత్నం చేశాయి. అయితే మొదటి భాగం నెమ్మదిగా సాగడం వల్ల కథ ముందుకు కదలడానికి కొంత సమయం పడుతుంది.
ఇంటర్వెల్ ముందు వచ్చే ట్విస్ట్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతుంది. రెండో భాగంలో హీరో అసలు నేపథ్యం, అతని గతం, వెంకటప్పయ్య నాయుడు పాత్రతో ఉన్న సంబంధం బయటపడిన తర్వాత కథ కొంత బలంగా మారుతుంది. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, యాక్షన్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ఈ మలుపులు మరింత బలంగా రాసి ఉంటే సినిమా ప్రభావం ఇంకా పెరిగేది.
ప్రేమకథ సినిమాలో ప్రధాన అంశమైనప్పటికీ, హీరో-హీరోయిన్ మధ్య భావోద్వేగాలు అంతగా కనెక్ట్ కావు. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ మరింత సహజంగా, లోతుగా చూపించి ఉంటే క్లైమాక్స్కు మంచి బలం వచ్చేది. కొన్ని కీలక సన్నివేశాలు కూడా ఊహించగలిగే విధంగా ఉండటంతో సస్పెన్స్ తగ్గుతుంది.
జై కృష్ణ తొలి సినిమాకే మంచి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ చూపించాడు. డ్యాన్స్, ఫైట్లు, మాస్ సన్నివేశాల్లో ఆకట్టుకున్నాడు. భవిష్యత్తులో నటనలో మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. రాషా తడాని తన పాత్రకు న్యాయం చేసింది. మోహన్ బాబు కనిపించిన ప్రతి సన్నివేశానికి ప్రత్యేకమైన బలం తీసుకొచ్చారు. ఆయన పాత్రకు మరింత నిడివి ఉంటే బాగుండేదనే భావన కలుగుతుంది.
సాంకేతికంగా సినిమా మంచి స్థాయిలో ఉంది. సినిమాటోగ్రఫీ ఆకట్టుకుంటుంది. తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాలను అందంగా చూపించారు. నిర్మాణ విలువలు కూడా రిచ్గా కనిపిస్తాయి. జీవీ ప్రకాష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొన్ని సన్నివేశాలను ఎలివేట్ చేసినా, పాటలు మాత్రం పెద్దగా గుర్తుండిపోవు. ఎడిటింగ్ మరింత క్రిస్పీగా ఉంటే సినిమా రన్టైమ్ కూడా బెటర్గా అనిపించేది.
తీర్పు
మొత్తంగా చూస్తే 'శ్రీనివాస మంగాపురం' కొత్త కథతో కాకుండా పాత కమర్షియల్ ఫార్ములాతో తెరకెక్కిన సినిమా. కొన్ని ట్విస్టులు, మాస్ ఎలివేషన్లు, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ సినిమాకు బలంగా నిలిచినా, రొటీన్ కథనం, బలహీనమైన ప్రేమకథ, ఊహించదగ్గ క్లైమాక్స్ సినిమాను సాధారణ స్థాయిలోనే నిలబెడతాయి. అయితే జై కృష్ణకు హీరోగా మంచి పరిచయ చిత్రం అని మాత్రం చెప్పొచ్చు. కమర్షియల్ మాస్ సినిమాలు ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు ఒకసారి చూసే అవకాశం ఉన్న చిత్రం.
రేటింగ్
3 / 5