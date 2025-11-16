Varanasi Movie: తనకు మహేశ్ బాబు తండ్రి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గొప్పదనం తనకు తెలియదని.. సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాతే కృష్ణ అంటే తనకు అర్థమైందని దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తెలిపారు. అలాంటి కృష్ణకు కొడుకు మహేశ్ బాబు వారణాసి సినిమాలో రుద్ర పాత్రకు అద్భుతంగా నటించారని.. ఒక కొత్త సినిమా చూస్తారని వెల్లడించారు. మహేశ్ బాబును చూసి ఎన్నో నేర్చుకునే విషయాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మహేశ్ బాబుపై ప్రశంసలు కురిపించారు.
గ్లోబ్ ట్రోటర్ పేరిట శనివారం హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'వారణాసిలో మహేశ్బాబు రాముడిగా నవ రసాలు అద్భుతంగా పలికించారు. ఇందులో ఓ కొత్త మహేశ్ను చూస్తారు' అని రాజమౌళి తెలిపారు. తాను ప్రతి సినిమాను ప్రారంభించే ముందు ప్రెస్మీట్ పెట్టి ఆ సినిమాకు సంబంధించిన విశేషాలు చెబుతానని.. అయితే అన్నింటికీ చెప్పలేదని వివరించారు. ఆ కథకు ఉన్న ప్రాధాన్యం బట్టి అది జరుగుతుందని.. బాహుబలి ముందు ఏమీ చెప్పలేదని చెప్పారు.
'వారణాసి సినిమా గురించి అలా మాటల్లో చెప్పలేం. అందుకనే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుడి అంచనాలను అందుకోవాలి. అదే సమయంలో కథా వస్తువును కూడా తెలపాలి. అలా ఒక మాట చెప్పకుండా వీడియో చేద్దామని అనుకున్నాం' అని దర్శకుడు రాజమౌళి తెలిపారు. సినిమా ప్రారంభించినప్పుడే మార్చిలో ఈవెంట్ నిర్వహించి విడుదల చేద్దామని భావించాం కానీ కుదరలేదని చెప్పారు. జూన్, జులై నుంచి వర్షాలు పడుతూనే ఉన్నాయని.. ఎట్టకేలకు నవంబరు 15న మీ ముందుకు ఈ వీడియోను తీసుకొచ్చామని వెల్లడించారు.
తనకు చిన్నప్పుడు కృష్ణ గొప్పదనం తెలియదని.. తాను ఎక్కువగా ఎన్టీఆర్ సినిమాలే చూసేవాడినని రాజమౌళి చెప్పుకొచ్చారు. సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాతే కృష్ణ అంటే ఏంటో అర్థమైందని.. కొత్త టెక్నాలజీ కృష్ణ సినిమాల ద్వారానే పరిచయమైందని తెలిపారు. వారణాసిని అసలైన ఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్లో మీ ముందుకు తీసుకొస్తామని ప్రకటించారు. వారణాసి సినిమా టెస్టు కోసం ప్లే చేస్తే అది డ్రోన్ల ద్వారా తీసి నెట్లో పెట్టారని.. ఈసారి రిస్క్ తీసుకోవడానికి కూడా ఆస్కారం లేకుండా చేశారని దర్శకుడు రాజమౌళి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'వారణాసి వీడియో విడుదల చేసిన తర్వాత మాట్లాడదామని అనుకున్నా. ఒక విషయం మాత్రం కచ్చితంగా చెప్పగలను. సినిమాలో మహేశ్బాబు పాత్ర, ఆయన పడిన కష్టం గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడను' అని దర్శకుడు రాజమౌళి తెలిపారు. మహేశ్ బాబు వ్యక్తిత్వం గురించే తాను మాట్లాడతానని.. ఆయన నుంచి నేర్చుకునే లక్షణం ఒకటి ఉంది అని చెప్పారు. 'మనందరం సెల్ఫోన్ లేకుండా ఉండలేం. కానీ మహేశ్బాబు షూటింగ్కు వస్తే అస్సలు ఫోన్ చూడరు. ఫోన్ను కారులో పెట్టేసి వస్తారు. ఏడెనిమిది గంటలైనా దాని జోలికి పోరు' అని రాజమౌళి వివరించారు.
తాను మహేశ్ బాబులా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తానని.. అది కచ్చితంగా ఆయన నుంచి నేర్చుకుంటానని రాజమౌళి ప్రకటించారు. ఈ సినిమా ప్రారంభించే ముందు మహేశ్బాబుకి రాముడిగా గెటప్ వేసి, ఫొటో షూట్ చేశామని.. అందుకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను మొత్తం 60 రోజులు షూట్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. 'ఆయన ఫొటోను నా ఫోన్ వాల్ పేపర్గా పెట్టుకున్నానని.. కానీ ఎవరైనా చూసి లీక్ చేస్తారని తీసేసినట్లు వివరించారు. రాముడి పాత్రలో ఆయన అద్భుతంగా నటించారని మహేశ్ బాబును రాజమౌళి ప్రశంసించారు.
ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో యాక్షన్ అడ్వెంచర్ 'వారణాసి' సినిమా తెరకెక్కిస్తుండగా.. మహేశ్బాబు, ప్రియాంక చోప్రా జంటగా నటిస్తుండగా.. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్గా నటిస్తున్నారు. శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ పతాకంపై కేఎల్ నారాయణ, కార్తికేయ నిర్మాణంలో తెరకెక్కుతుండగా ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు.
