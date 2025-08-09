English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

SSMB 29: మహేష్ ఖలేజా చూపిస్తున్న రాజమౌళి.. అదిరిన బర్త్ డే ట్రీట్..

SSMB 29: ఈ రోజు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు 50వ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజమౌళి దర్శకత్వంలో నటిస్తూన్న కొత్త చిత్రానికి సంబంధించిన ఓ అప్ డేట్ ఇచ్చారు. ఇది చూసి మహేష్ బాబు అభిమానులు కాలర్ ఎగరేస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 9, 2025, 01:02 PM IST

Trending Photos

Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
5
Varalakshmi Vratham
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
6
Iqoo Z9
iQOO Z10 5G మొబైల్ కేవలం రూ.1,448కే.. అమెజాన్‌ గోల్డెన్‌ ఆఫర్‌.. డొంట్‌ మిస్‌..
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
SSMB 29: మహేష్ ఖలేజా చూపిస్తున్న రాజమౌళి.. అదిరిన బర్త్ డే ట్రీట్..

SSMB 29: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, రాజమౌళి సినిమా కోసం సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూసారు. గత రెండేళ్లుగా ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ నడుస్తోంది. ఎట్టకేలకు ఈ యేడాది ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది.  ఇప్పటికే  రాజమౌళి తండ్రి రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయేంద్ర ప్రసాద్ కథను అందించారు. ఈ సినిమా కోసం మహేష్ బాబు మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో సెపరేట్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. పెద్దగా జుట్టు పెంచి పూర్తిగా మేకోవర్ అయ్యాడు. తాజాగా ఈ రోజు మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్బంగా మహేష్ బాబు ఖలేజాను చూపిస్తూ..రుద్రాక్ష మాల.. శివుడు త్రిశూలం.. నందిశ్వరుడును చూపిస్తూ ఈ సినిమాలో దేవుడికి సంబంధించిన అంశాలు కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. 

ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ను నవంబర్ లో రివీల్ చేయనున్నట్టు చెప్పారు. నవంబర లో ఎపుడు ఏ తేదిన విడుదల చేస్తారనేది తర్వాత చెబుతారేమో.. ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబును ఇప్పటి వరకు ఏ దర్శకుడు ఏ సినిమాలో  చూపెట్టడని విధంగా సరికొత్తగా ప్రెజెంట్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. 

ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు రెండు విభిన్న పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. హీరో అయిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ద్విపాత్రాభినయం చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు ట్రావెలర్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నట్టు విజయేంద్ర ప్రసాద్ పలు సందర్భాల్లో ప్రస్తావించారు. ఈ సినిమాలో ప్రియాంక చోప్రా కథానాయికగా నటిస్తోంది. పృథ్వీ రాజ్ సుకుమార్ మరో ప్రతి నాయకుడిగా కనిపించబోతున్నట్టు సమాచారం. 

ఇప్పటికే అమెరికా సహా లాటిన్ అమెరికా దేశాలతో పాటు ఆఫ్రికన్, మంగోలియా, సహార తోపాటు అరబ్ కంట్రీస్ లో ఈ సినిమా షూటింగ్ చేసే ప్లాన్ లో ఉన్నారు.  అందులో మెజారిటీ భాగం షూటింగ్ పూర్తైయింది. ఈ మూవీని  రాజమౌళి డిఫరెంట్ హాలీవుడ్ లో అవతార్ వంటి సినిమాలకు వాడిన  కెమెరాతో షూట్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి ‘గరుడ’ అనే టైటిల్ రిజిస్టర్ చేయించారు. ఈ చిత్రాన్ని  శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ పతాకంపై డాక్టర్ కె.ఎల్. నారాయణ భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

SSMB 29mahesh babuRajamouliKL NarayanaTollywood

Trending News