SSMB 29: మహేష్ ఖలేజా చూపిస్తున్న రాజమౌళి.. అదిరిన బర్త్ డే ట్రీట్..

SSMB 29: సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, రాజమౌళి సినిమా కోసం సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూసారు. గత రెండేళ్లుగా ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ నడుస్తోంది. ఎట్టకేలకు ఈ యేడాది ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే రాజమౌళి తండ్రి రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయేంద్ర ప్రసాద్ కథను అందించారు. ఈ సినిమా కోసం మహేష్ బాబు మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో సెపరేట్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. పెద్దగా జుట్టు పెంచి పూర్తిగా మేకోవర్ అయ్యాడు. తాజాగా ఈ రోజు మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు సందర్బంగా మహేష్ బాబు ఖలేజాను చూపిస్తూ..రుద్రాక్ష మాల.. శివుడు త్రిశూలం.. నందిశ్వరుడును చూపిస్తూ ఈ సినిమాలో దేవుడికి సంబంధించిన అంశాలు కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.
ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ను నవంబర్ లో రివీల్ చేయనున్నట్టు చెప్పారు. నవంబర లో ఎపుడు ఏ తేదిన విడుదల చేస్తారనేది తర్వాత చెబుతారేమో.. ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబును ఇప్పటి వరకు ఏ దర్శకుడు ఏ సినిమాలో చూపెట్టడని విధంగా సరికొత్తగా ప్రెజెంట్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
The First Reveal in November 2025… #GlobeTrotter pic.twitter.com/MEtGBNeqfi
— rajamouli ss (@ssrajamouli) August 9, 2025
ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు రెండు విభిన్న పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. హీరో అయిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ద్విపాత్రాభినయం చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు ట్రావెలర్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నట్టు విజయేంద్ర ప్రసాద్ పలు సందర్భాల్లో ప్రస్తావించారు. ఈ సినిమాలో ప్రియాంక చోప్రా కథానాయికగా నటిస్తోంది. పృథ్వీ రాజ్ సుకుమార్ మరో ప్రతి నాయకుడిగా కనిపించబోతున్నట్టు సమాచారం.
ఇప్పటికే అమెరికా సహా లాటిన్ అమెరికా దేశాలతో పాటు ఆఫ్రికన్, మంగోలియా, సహార తోపాటు అరబ్ కంట్రీస్ లో ఈ సినిమా షూటింగ్ చేసే ప్లాన్ లో ఉన్నారు. అందులో మెజారిటీ భాగం షూటింగ్ పూర్తైయింది. ఈ మూవీని రాజమౌళి డిఫరెంట్ హాలీవుడ్ లో అవతార్ వంటి సినిమాలకు వాడిన కెమెరాతో షూట్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి ‘గరుడ’ అనే టైటిల్ రిజిస్టర్ చేయించారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ పతాకంపై డాక్టర్ కె.ఎల్. నారాయణ భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు.
