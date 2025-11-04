English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Casting Couch: స్టార్ నటికి లైంగిక వేధింపులు.. అతన్ని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు..

Casting Couch: స్టార్ నటికి లైంగిక వేధింపులు.. అతన్ని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు..

Star Actress : తెలుగు సీరియల్ నటి లైంగిక వేధింపులకు గురైందంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటన ‌‌…బుల్లితెర వారిని ఎంతో ఆశ్చర్యపరుస్తోంది‌ . అంతేకాకుండా ఆ నటిని వేధించిన అతన్ని పోలీసులు కూడా అరెస్ట్ చేశారు.. పూర్తి వివరాలకు వెళితే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Nov 4, 2025, 01:18 PM IST

Casting Couch: స్టార్ నటికి లైంగిక వేధింపులు.. అతన్ని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు..

Star Actress Physical Harassment : తెలుగు.. కన్నడ సీరియల్స్‌లో నటిస్తున్న ఒక ప్రముఖ నటి గత కొన్ని నెలలుగా లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు జరిపి నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

వివరాల ప్రకారం.. నవీన్ అనే వ్యక్తి మొదట ఫేస్‌బుక్‌లో ఆ నటి కి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపాడు. కానీ ఆ నటి దానిని పట్టించుకోలేదు. అయినా కూడా నవీన్ మెసెంజర్ ద్వారా అసభ్యకరమైన సందేశాలు..వీడియోలు పంపడం ప్రారంభించాడు. ఈ వ్యవహారం మూడు నెలలుగా కొనసాగుతూనే ఉంది. నటి అతనిని హెచ్చరించినప్పటికీ అతని ప్రవర్తనలో మార్పు రాలేదు.

చివరికి ఈ నెల 1వ తేదీన నటి వ్యక్తిగతంగా కలసి మరోసారి హెచ్చరించినప్పటికీ, వేధింపులు ఆగకపోవడంతో ఆమె నేరుగా పోలీసులను సంప్రదించింది. వెంటనే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడు నవీన్‌ను అరెస్ట్ చేశారు. కోర్టులో హాజరుచేసిన తర్వాత అతనిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నవీన్ పలు నకిలీ అకౌంట్లు సృష్టించి ఆ నటిని నిరంతరం వేధించేవాడని చెప్పారు. ఫేస్‌బుక్‌లో అసభ్య వీడియోలు పంపడం, పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్లు చేయడం వంటి చర్యలకు పాల్పడినట్లు విచారణలో తేలింది.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇటువంటి లైంగిక వేధింపులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు మహిళలను అప్రమత్తంగా ఉండమని, ఇలాంటి ఘటనలు ఎదురైతే వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Star Actress HarassmentTelugu Serial ActressNaveen ArrestedCasting Couch CaseStar Actress Complaint

