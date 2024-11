Dhoom Dhaam: ఆద్యంతం నవ్వులతో ముంచెత్తే ‘ధూం ధాం’ మూవీ ట్రైలర్.. అనిల్ రావిపూడి చేతుల మీదుగా విడుదల..

Dhoom Dhaam: కొన్ని సినిమాలు పేరుతోనే మంచి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాయి. అలాంటి టైటిల్ ‘ధూం ధాం’ పేరుతోనే సినిమాపై మంచి అంచనాలు క్రియేట్ చేసాయి. ఈ చిత్రాన్ని ఫ్రైడే ఫ్రేమ్ వర్క్స్ బ్యానర్ పై ఎంఎస్ రామ్ కుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. "ధూం ధాం" సినిమాను లవ్, ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా దర్శకుడు సాయి కిషోర్ మచ్చా డైరెక్టర్ చేశారు. గోపీ మోహన్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తున్నారు. ఈ నెల 8వ తేదీన ఈ సినిమా గ్రాండ్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా శనివారం రోజు స్టార్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను విడుదల చేశారు.

డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ - "ధూం ధాం" సినిమా ట్రైలర్ నా చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఫుల్ ఔట్ అండ్ ఔట్ ఎంటర్ టైనర్ గా ఈ ట్రైలర్ ఆద్యంతం ఆకట్టుకునేలా ఉందన్నారు. ఇండస్ట్రీలోని 80 శాతం నటీనటులు ఈ చిత్రంలో నటించారన్నారు. ట్రైలర్ ఫష్ట్ నుంచి చివరి వరకు నవ్వుతూనే ఉంటారు. ఈ సినిమా విజయం సాధించాలని టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నాను. ప్రొడ్యూసర్ రామ్ కుమార్ నాకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి. డైరెక్టర్ సాయి కిషోర్ నేను శ్రీను వైట్ల గారి దగ్గర వర్క్ చేసినప్పటి నుంచి పరిచయం ఉంది. ఆయనలో మంచి ఫన్ టైమింగ్ ఉంటుంది. వీరు చేసిన ప్రయత్నం సక్సెస్ కావాలన్నారు.

Now its the time for 𝐏𝐚𝐤𝐤𝐚 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 #DhoomDhaam will take over this season with the unlimited entertainment🤩🥁#DhoomDhaamTrailer Out Now!

Grand Releasing Worldwide on November 8th❤️‍🔥#DhoomDhaamOnNov8 🥁

