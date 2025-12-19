English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ram Charan: స్టార్ హీరో వల్ల రాంచరణ్ పెద్దికి సమస్యలు.. ఏమైందంటే..!

Ram Charan: స్టార్ హీరో వల్ల రాంచరణ్ పెద్దికి సమస్యలు.. ఏమైందంటే..!

Ram Charan Peddi: గేమ్ ఛేంజర్ తర్వాత రామ్ చరణ్ నుంచి ఒక భారీ హిట్ కోసం మెగా అభిమానులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ‘పెద్ది’ సినిమానే ఆ ఆశలను నెరవేర్చుతుందని ఫ్యాన్స్ గట్టిగా నమ్ముతున్నారు. అయితే అనూహ్యంగా మరో స్టార్ హీరో సినిమా అదే డేట్‌కు రావడంతో ‘పెద్ది’ రిలీజ్ వాయిదా పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 19, 2025, 09:08 PM IST

Ram Charan: స్టార్ హీరో వల్ల రాంచరణ్ పెద్దికి సమస్యలు.. ఏమైందంటే..!

Ram Charan Peddi Release Postponed : తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోల మధ్య పోటీనే కాదు ఒక హీరో కోసం మరో హీరో తన సినిమా రిలీజ్ డేట్ మార్చుకున్న సందర్భాలు కూడా గతంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. మెగా కుటుంబంలో ఇలాంటి ఉదాహరణలు మరింత ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఒకప్పుడు రామ్ చరణ్ సినిమా కోసం చిరంజీవి తన సినిమాను వాయిదా వేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు అదే తరహాలో పవన్ కళ్యాణ్ కోసం రామ్ చరణ్ కూడా త్యాగం చేయబోతున్నాడా అనే చర్చ జోరుగా నడుస్తోంది.

ఇటీవల ‘గేమ్ ఛేంజర్’ సినిమా ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వకపోవడంతో.. రామ్ చరణ్ అభిమానులు తదుపరి సినిమా ‘పెద్ది’పై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. సుకుమార్ కథ అందించడం, బుచ్చిబాబు దర్శకత్వం వహించడం వల్ల ఈ సినిమాపై మొదటి నుంచే మంచి బజ్ ఉంది. షూటింగ్ కూడా వేగంగా జరుగుతుండటంతో..ఈ సినిమా తప్పకుండా హిట్ అవుతుందని మెగా అభిమానులు నమ్ముతున్నారు. అందుకే ‘పెద్ది’ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

మేకర్స్ ఇప్పటికే ‘పెద్ది’ సినిమాను 2026 మార్చి 26న రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు కానుకగా రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. కానీ ఇప్పుడు అదే డేట్ చుట్టూ అనేక రకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో నేచురల్ స్టార్ నాని నటిస్తున్న ‘పారడైజ్’ సినిమా కూడా మార్చ్ చివర్లో విడుదలయ్యే అవకాశముందని టాక్. ఇద్దరు హీరోల సినిమాలు ఒకే సమయంలో వస్తే బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ తప్పదని అందరూ అనుకుంటున్న సమయంలో మరో కీలక అంశం తెరపైకి వచ్చింది.

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా షూటింగ్ దాదాపుగా పూర్తయినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. తాజా ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమాను కూడా 2026 మార్చి 26న విడుదల చేయాలనే ఆలోచనలో మేకర్స్ ఉన్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా అదే డేట్ కు వస్తే, మిగతా సినిమాలపై ప్రభావం తప్పదని అంటున్నారు.

సాధారణంగా పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా రిలీజ్ ఉన్నప్పుడు, ఇతర హీరోల సినిమాలు ఆ డేట్ నుంచి తప్పుకుంటూ ఉంటాయి. అభిమానుల క్రేజ్, థియేటర్ డిమాండ్ కారణంగా ఇది సహజంగా జరుగుతుంది. అయితే అదే రోజు రామ్ చరణ్ సినిమా ఉండడం వల్ల మెగా అభిమానుల్లో సందేహాలు మొదలయ్యాయి. బాబాయ్ కోసం అబ్బాయి సినిమా డేట్ మార్చుతాడా? లేక రెండు సినిమాలు వేర్వేరు తేదీలకు వెళ్తాయా? అనే ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.

ఒకవేళ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ నిజంగానే మార్చ్ 26న వస్తే, ‘పెద్ది’తో పాటు నాని ‘పారడైజ్’ సినిమాలు ఏప్రిల్ లేదా మే నెలలకు వాయిదా పడే అవకాశం ఉందని టాక్. ప్రస్తుతం ఇవన్నీ ఊహాగానాలే అయినా, అధికారిక ప్రకటన వస్తే మాత్రం 2026 సినిమా రిలీజ్ క్యాలెండర్ పూర్తిగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు మెగా అభిమానులు క్లారిటీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

Also Read: Harish Rao: విద్యార్థిని కోసం హరీశ్ రావు సంచలన నిర్ణయం.. ఏకంగా తన ఇంటినే!

Also Read: KT Rama Rao: యాదాద్రి నర్సన్న స్వామి ఆశీస్సులతో కేసీఆర్ సీఎం అవుతారు: కేటీఆర్

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Ram charanRam Charan Peddi moviePeddi release date issueRam Charan next moviePeddi release postponed

