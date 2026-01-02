English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • South Cinemas 2025: 70 కోట్లు పెడితే 2 కోట్లు మాత్రమే తెచ్చిన సినిమా ఏదో తెలుసా?

South Cinemas 2025: 70 కోట్లు పెడితే 2 కోట్లు మాత్రమే తెచ్చిన సినిమా ఏదో తెలుసా?

Vrusshabha: భారీ అంచనాలు, సూపర్‌స్టార్, పాన్ ఇండియా రిలీజ్… అన్నీ ఉన్నా ఒక సినిమా వారం కూడా నిలవకపోతే? 2025 బాక్సాఫీస్‌లో అందరినీ షాక్‌కు గురి చేసిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చగా మారింది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 2, 2026, 12:55 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..జీతాల పెంపుపై ఎట్టకేలకు స్పందించిన మోదీ సర్కార్..ఏం చెప్పిందంటే?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..జీతాల పెంపుపై ఎట్టకేలకు స్పందించిన మోదీ సర్కార్..ఏం చెప్పిందంటే?
Happy New Year 2026 Wishes: 2026 నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
10
Happy New Year 2026
Happy New Year 2026 Wishes: 2026 నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
Prabhas Grandmother: 10ఏళ్లు పాటు నా కొడుకు నరకం చూశారు.. ప్రభాస్ నానమ్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Prabhas Grandmother Comments
Prabhas Grandmother: 10ఏళ్లు పాటు నా కొడుకు నరకం చూశారు.. ప్రభాస్ నానమ్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చింది..మీ ఎంత జీతం ఎంత పెరుగుతుందంటే..!!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చింది..మీ ఎంత జీతం ఎంత పెరుగుతుందంటే..!!
South Cinemas 2025: 70 కోట్లు పెడితే 2 కోట్లు మాత్రమే తెచ్చిన సినిమా ఏదో తెలుసా?

Vrusshabha Collections: 2025 లో సౌత్ బాక్సాఫీస్‌ ని ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే… కొన్ని రికార్డులు బద్దలు కొట్టేసిన సినిమాలు ఉన్నాయి. ధురంధర్, కాంతార చాప్టర్ 1, సయ్యారా, ఛావా, ఓజీ, మిరాయి లాంటి సినిమాలు అంచనాల్ని దాటిపోయి ఇండస్ట్రీనే షాక్‌కు గురి చేశాయి. థియేటర్లు హౌస్‌ఫుల్ బోర్డులతో నింపి కలెక్షన్ల తో కొత్త బెంచ్‌మార్క్‌లు సెట్ చేశాయి. అలాగే ఇదే 2025లో దాదాపు 80 శాతం సినిమాలు నష్టాల్లోకి వెళ్లాయి అంటే నమ్మగలరా?

Add Zee News as a Preferred Source

కొన్ని సినిమాలు చిన్న నష్టాలతో సరిపెట్టాయి. కానీ కొన్ని సినిమాలు మాత్రం ఇండస్ట్రీ చరిత్రలోనే పెద్ద డిజాస్టర్స్‌గా మిగిలిపోయాయి. అలాంటి సినిమాల్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన సినిమా… వృషభ. క్రిస్మస్ సందర్భంగా థియేటర్లలోకి వచ్చిన వృషభ సినిమాపై మొదట్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. దానికి కారణం సినిమా హీరో మోహన్‌లాల్. ఆయన కెరీర్‌లోనే అతిపెద్ద బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచిన L2: ఎంపురాన్ తర్వాత వచ్చిన సినిమా ఇది. 

ఫ్యాన్స్ మాత్రమే కాదు, ట్రేడ్ వర్గాలు కూడా ఈ సినిమాకి భారీ ఓపెనింగ్ వస్తుంది అని అనుకున్నారు. కానీ సినిమా విడుదలైన తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. వృషభ మొదటి రోజు ఇండియాలో కేవలం 60 లక్షల నెట్ కలెక్షన్ మాత్రమే వసూలు చేసింది. ఓవర్సీస్‌లో అయితే దాదాపు పేరుకి మాత్రమే సినిమా ఉంది. రెండో రోజు నుంచి కలెక్షన్లు ఇంకా బాగా తగ్గిపోయాయి. వీకెండ్ వచ్చినా కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి స్పందన రాలేదు. రోజు రోజుకి సినిమా గురించి నెగటివ్ టాక్ పెరుగుతూ వచ్చింది.

ఆరు రోజులు పూర్తయ్యేసరికి ఇండియాలో మొత్తం కలెక్షన్ 1.5 కోట్లు మాత్రమే. ఓవర్సీస్‌లో కేవలం 30 వేల డాలర్లు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే మొత్తం గ్రాస్ దాదాపు 2 కోట్లు మాత్రమే. కానీ ఈ సినిమాకు ఖర్చు పెట్టింది మాత్రం సుమారు 70 కోట్లు. అంటే లెక్క వేస్తే దాదాపు 97 శాతం నష్టం. ఇది ఎవ్వరూ ఊహించని షాకింగ్ రిజల్ట్. ఈ పరిస్థితి చూసి కేరళలో చాలా థియేటర్లు నష్టాలు భరించలేక సినిమాని స్క్రీన్స్ నుంచి తీసేశారు. 

వారం కూడా పూర్తి కాకముందే సినిమా థియేటర్ల నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయింది. మోహన్‌లాల్ లాంటి పెద్ద స్టార్ ఉన్నా కూడా సినిమా నిలబడలేకపోయింది. నంద కిషోర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో మోహన్‌లాల్ రెండు పాత్రల్లో కనిపించారు. తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో రిలీజ్ చేసినా ఉపయోగం లేకపోయింది.

Also Read: Indian Currency Value: ఇక్కడి నుంచి రూ.1,00,000 తీసుకెళ్తే..అక్కడ కోటీశ్వరులు అవుతారు..200 రెట్లు డబ్బు రెట్టింపు అవుతుంది!

Also Read: Vande Bharat Sleeper: రైలు ప్రయాణికులకు అదిరిపోయే న్యూస్..'వందే భారత్ స్లీపర్' వచ్చేస్తోంది..తొలి రైలు నడిచేది అక్కడే!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Vrusshabha box office disasterMohanlal biggest flop 2025Indian films box office failuresMalayalam movie disaster 2025Pan India movie failure

Trending News