South Cinemas 2025: 70 కోట్లు పెడితే 2 కోట్లు మాత్రమే తెచ్చిన సినిమా ఏదో తెలుసా?

Vrusshabha Collections: 2025 లో సౌత్ బాక్సాఫీస్ ని ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే… కొన్ని రికార్డులు బద్దలు కొట్టేసిన సినిమాలు ఉన్నాయి. ధురంధర్, కాంతార చాప్టర్ 1, సయ్యారా, ఛావా, ఓజీ, మిరాయి లాంటి సినిమాలు అంచనాల్ని దాటిపోయి ఇండస్ట్రీనే షాక్కు గురి చేశాయి. థియేటర్లు హౌస్ఫుల్ బోర్డులతో నింపి కలెక్షన్ల తో కొత్త బెంచ్మార్క్లు సెట్ చేశాయి. అలాగే ఇదే 2025లో దాదాపు 80 శాతం సినిమాలు నష్టాల్లోకి వెళ్లాయి అంటే నమ్మగలరా?
కొన్ని సినిమాలు చిన్న నష్టాలతో సరిపెట్టాయి. కానీ కొన్ని సినిమాలు మాత్రం ఇండస్ట్రీ చరిత్రలోనే పెద్ద డిజాస్టర్స్గా మిగిలిపోయాయి. అలాంటి సినిమాల్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన సినిమా… వృషభ. క్రిస్మస్ సందర్భంగా థియేటర్లలోకి వచ్చిన వృషభ సినిమాపై మొదట్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. దానికి కారణం సినిమా హీరో మోహన్లాల్. ఆయన కెరీర్లోనే అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచిన L2: ఎంపురాన్ తర్వాత వచ్చిన సినిమా ఇది.
ఫ్యాన్స్ మాత్రమే కాదు, ట్రేడ్ వర్గాలు కూడా ఈ సినిమాకి భారీ ఓపెనింగ్ వస్తుంది అని అనుకున్నారు. కానీ సినిమా విడుదలైన తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. వృషభ మొదటి రోజు ఇండియాలో కేవలం 60 లక్షల నెట్ కలెక్షన్ మాత్రమే వసూలు చేసింది. ఓవర్సీస్లో అయితే దాదాపు పేరుకి మాత్రమే సినిమా ఉంది. రెండో రోజు నుంచి కలెక్షన్లు ఇంకా బాగా తగ్గిపోయాయి. వీకెండ్ వచ్చినా కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి స్పందన రాలేదు. రోజు రోజుకి సినిమా గురించి నెగటివ్ టాక్ పెరుగుతూ వచ్చింది.
ఆరు రోజులు పూర్తయ్యేసరికి ఇండియాలో మొత్తం కలెక్షన్ 1.5 కోట్లు మాత్రమే. ఓవర్సీస్లో కేవలం 30 వేల డాలర్లు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే మొత్తం గ్రాస్ దాదాపు 2 కోట్లు మాత్రమే. కానీ ఈ సినిమాకు ఖర్చు పెట్టింది మాత్రం సుమారు 70 కోట్లు. అంటే లెక్క వేస్తే దాదాపు 97 శాతం నష్టం. ఇది ఎవ్వరూ ఊహించని షాకింగ్ రిజల్ట్. ఈ పరిస్థితి చూసి కేరళలో చాలా థియేటర్లు నష్టాలు భరించలేక సినిమాని స్క్రీన్స్ నుంచి తీసేశారు.
వారం కూడా పూర్తి కాకముందే సినిమా థియేటర్ల నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయింది. మోహన్లాల్ లాంటి పెద్ద స్టార్ ఉన్నా కూడా సినిమా నిలబడలేకపోయింది. నంద కిషోర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో మోహన్లాల్ రెండు పాత్రల్లో కనిపించారు. తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో రిలీజ్ చేసినా ఉపయోగం లేకపోయింది.
