  • Telugu News
  • వినోదం
  Heroine: విడాకులు తీసుకునే ముందు పేరు మార్చుకున్న తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..?

Heroine Name Change: తాజాగా ఒకసారి హీరోయిన్ విడాకులు తీసుకోబోతోంది అన్న వార్త తెగ వినిపిస్తోంది.  పెళ్లయి కనీసం రెండు సంవత్సరాల్లో కూడా కాకముందే ఈ హీరోయిన్ విడాకులు తీసుకోవడం సోషల్ మీడియాలో చర్చలకు దారితీస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆ స్టార్ హీరోయిన్ పేరు మార్చుకొని మరి వార్తల్లో నిలిచింది.. ఇంతకీ ఆమె ఎవరంటే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Oct 22, 2025, 07:25 PM IST

Star Heroine Name Change : హీరోయిన్స్ గురించి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద చర్చలకు దారి తీస్తాయి. ఈ క్రమంలో దేశముదురుతో పాపులర్ అయిన హీరోయిన్.. హన్సిక మోత్వానీ గురించి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చ నడుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈమె విడాకులు తీసుకుంటుంది అనే వార్త తెగ వినిపిస్తూ వచ్చింది. 

తాజాగా ఈ డైవర్స్ వార్తతో పాటు మరో వార్త కూడా అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. భర్త సోహైల్ ఖతురియాతో విభేదాలు ఉన్నాయని వార్తలు వస్తున్న వేళ..హన్సిక తన పేరును “Motwani” నుండి “Motwanni”గా మార్చుకోవడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

హన్సిక చిన్నతనంలోనే బాలనటిగా హిందీ సినిమాల్లో నటించడం ప్రారంభించింది. బాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్‌గా పెద్ద అవకాశాలు రాకపోవడంతో..ఆమె దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమ వైపు అడుగుపెట్టింది. తెలుగులో అల్లు అర్జున్ సరసన చేసిన దేశముదురు సినిమా ఆమె కెరీర్‌లో పెద్ద మలుపు తిప్పింది. ఆ తర్వాత తమిళంలో సురాజ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన మాప్పిళ్ళై సినిమా ద్వారా కోలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

తమిళ ప్రేక్షకులు హన్సికను ఎంతో ప్రేమించారు. “చిన్న కుష్బూ” అని పిలిచేంతగా ఆమెకు అభిమానులు పెరిగారు. ఆమె ధనుష్, విజయ్ వంటి టాప్ హీరోలతో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

ఇక వ్యక్తిగత జీవితంలో హన్సికకు ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు ఎదురయ్యాయి. శింబుతో ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు వీరు పెళ్లి చేసుకుంటారని వార్తలు వచ్చాయి కానీ, ఆ ప్రేమ ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. తర్వాత ఆమె తన స్నేహితురాలి మాజీ భర్త..వ్యాపారవేత్త సోహైల్ ఖతురియాతో 2022లో వివాహం చేసుకుంది. అయితే ఇటీవల వీరి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని, విడాకులు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారని వార్తలు వెలువడ్డాయి.

ఈ సమయంలోనే హన్సిక తన పేరు మార్చుకోవడం కొత్త చర్చకు కారణమైంది. కొందరు అభిమానులు ఇది న్యూమరాలజీ కారణంగా జరిగి ఉండొచ్చు అని అభిప్రాయపడుతుండగా.. మరికొందరు కొత్త ఆరంభానికి సంకేతమని భావిస్తున్నారు.అయితే హన్సిక మాత్రం ఈ మార్పుపై ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వలేదు.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Hansika MotwaniHansika name changeHansika MotwanniHansika divorce newsHansika and Sohail Khaturiya

